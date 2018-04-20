Lifan X70: новый кроссовер из Китая уже в России

Готов ли Lifan X70 бросить вызов Крете, Каптюру и Дастеру?

Повод: ездовая презентация кроссовера Lifan X70.

Место действия: Республика Крым.

Lifan X70 пришел на смену прежней модели с индексом X60 и — если отталкиваться от размеров (длина — 4390 мм, база — 2690 мм) — будет играть в том же классе, что Renault Kaptur и Hyundai Creta. Двигатель — безальтернативная двухлитровая «четверка» мощностью 136 сил. Коробка передач — пятиступенчатая механика либо вариатор.

Впечатления: вспоминая опыт общения с прежними моделями Lifan, я не ждал от X70 ничего хорошего. Компактный хэтчбек Smily и седан Solano (такой трудился в нашей редакции около трех лет) не вызывали ничего, кроме чувства отторжения. Удручающее качество материалов и сборки, фенольный смрад в салоне и никакущая инженерия: настройки шасси были не просто неудачными — в некоторых режимах эксплуатации и определенных дорожных ситуациях эти автомобили были попросту небезопасными. Но после знакомства с этим кроссовером стала крепнуть уверенность в том, что однажды китайцы подтянут и инженерию: по крайней мере кроссовер X70 для марки Lifan — уже заметный шаг вперед.

Интерьер красив на вид и небезнадежен на ощупь. Кнопочный пуск двигателя и кожаный руль — прерогатива топового исполнения Luxury. Девятидюймовый тачскрин и отделка сидений экокожей доступна уже предтоповой версии Comfort. Только вот износостойкость этой экокожи вызывает большие сомнения.

Нет-нет! Специфический запах салона еще не полностью улетучился. Здесь по-прежнему пахнет новой китайской машиной — и это не самая приятная осязаемая «новизна». Тем не менее, качество материалов и сборки X70 вполне соответствует прайс-листу: панели достаточно аккуратно состыкованы между собой, руль топовой версии Luxury обшит вполне себе «фольксвагеновской» кожей, а вставки под алюминий и нарядный девятидюймовый тачскрин и вовсе — украшение интерьера. Жаль только, работает мультимедийка значительно хуже, чем выглядит. Но куда важнее, что к геометрии посадки водителя и эргономике в целом вопросов практически нет.

Приборы симпатичны, но неудобны. Привыкнуть к спидометру, закрученному против часовой стрелки, непросто.

Подушек безопасности лишь две. Китайцы говорят, большего потенциальным покупателям и не надо. Бутафорские стежки на передней панели — комедия. Но от этой же странной болезни страдают и Toyota, и Mazda.



Места на заднем диване — вагон. Даже при росте 190–195 см можно сесть самому за собой с большим запасом. И все бы ничего, но в жертву этому избыточному простору принесен багажник: производитель заявляет 419 литров объема, но субъективно — если мерить по нашей методике, получится литров 260–270. Не больше. Точнее станет известно, как только машина попадет к нам в руки на сравнительный тест.

Под капотом всех X70 — двухлитровая «четверка» мощностью 136 сил. Такой Lifan заметно медленнее, чем Крета с мотором того же объема, но в целом тяги достаточно. В двух начальных версиях (Basic и Standart) мотор сочетается только с пятиступенчатой механикой. Две топовые модификации (Comfort и Luxury) можно оснастить вариатором. Мне удалось испытать обе модификации, и при всей нелюбви к бесступенчатым трансмиссиям кроссовер с CVT понравился больше: в спокойных режимах управление тягой понятное и адекватное. Если говорить о механике, то у меня остались вопросы к подбору передаточных чисел. Вдобавок, салон не покидал специфический вой — будто на пробеге в 500 км выжимному подшипнику уже сделалось плохо.

Заявленный объем багажника — 419 литров. По нашим замерам наверняка получится меньше трехсот. Зато на заднем сиденье не тесно. Под полом — полноразмерная запаска.

Оценка управляемости X70 напрямую зависит от качества покрытия. На ровном асфальте Lifan производит впечатление абсолютно адекватно настроенного автомобиля, разве что руль слегка пережат в околонулевом положении. Но стоит оказаться на разбитом асфальте или грунтовке, весь рельеф неистово транслируется на руль, буквально вырывая его из рук. При этом к энергоемкости самой подвески претензий не много: едва ли у вас получится заставить амортизаторы сработать на отбой. Шумоизоляция далека от безупречной, но для китайского автомобиля этой ценовой категории — в рамках приличий.

Под металлической защитой картера — честные 195 мм. Жаль, что полноприводных модификаций нет и не будет.

Перспективы: адекватные цены позволят X70 собрать неплохой урожай покупателей и вполне уверенно конкурировать с более дорогим Chery Tiggo 5. А вот до Креты, Каптюра и даже Дастера по-прежнему далековато. Впрочем, как ни странно, большой тачскрин и кожзам на сиденьях для многих важнее правильных ездовых повадок.

Оценка: неплохое предложение для тех, кому «шашечки» важнее, чем ехать. Впрочем, в отличие от прежних «поделок» марки, едет X70 неплохо.

Подробности: ЗР, 2018, №6.

Фото: Lifan