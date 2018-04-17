Lifan X70: российские цены и комплектации. А получилось не так уж и дорого!

В России стартовали продажи нового кроссовера Lifan X70. При этом китайской компании удалось удержать цены в рамках приличия.

Lifan X70

Lifan — лидер российского рынка среди китайских марок, в среднем компании удается продавать порядка 10 тыс. автомобилей в год. Кроссовер X60 — одна из самых популярных моделей компании, а его преемник, X70 вполне может повторить успех.

Новым кроссовер Lifan X70 можно назвать относительно: он построен на той же платформе, что и X60, хотя сама платформа, конструктивно полностью позаимствованная у Toyota RAV4, довольно удачная, с независимой задней подвеской. Но колесная база выросла на 20 мм (до 2620 мм), длина из-за новых бамперов, наоборот, сократилась с 4405 до 4390 мм, ширина выросла с 1790 до 1820 мм, в высоту кроссовер прибавил 25 мм (1715 мм). То есть машина относится к компактному классу, где представлены Hyundai Creta, Chery Tiggo 3 и другие модели.

Lifan X70

Все внешние кузовные панели у Lifan X70 новые. Хромированная радиаторная решетка, затемненные задние стойки, ниспадающая к задней части линия крыши... — Lifan заигрывает с более молодой аудиторией?

Если X60 оснащается 1,8-литровым мотором мощностью 128 л.с., то новая модель получила 2-литровый двигатель мощностью 136 л.с. Трансмиссии прежние: 5-ступенчатая механика и вариатор в дорогих комплектациях. Привод — исключительно передний.

Большой сюрприз — интерьер машины, который практически начисто лишен азиатчины, что крайне нетипично для «китайцев» даже сегодня. У дорогих версий есть мультимедийная система с 9-дюймовым экраном с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Lifan X70

Комплектаций для российского рынка четыре: Basic, Standard, Comfort и Luxury, последние две доступны как с механической коробкой передач, так и с вариатором.

Базовая версия Basic предлагается за 799 900 рублей, это на 60 тысяч больше, чем просят за X60. Но и комплектация побогаче: ABS, система стабилизации, система помощи при старте на подъеме, датчик давления в шинах, противотуманные фары, электростеклоподъемники, водительское сиденье с регулировкой по высоте, аудиосистема с 2 динамиками и USB-входом и даже система контроля усталости водителя. Последняя следит за маневрами и может зажечь пиктограмму с изображением чашки с кофе, призывая остановиться.

Lifan X70

Комплектация Standard на 50 тыс. руб. дороже, то есть обойдется в 849 900 рублей. В нее добавляются кондиционер, круиз-контроль, задний парктроник, зеркала с электроприводом и обогревом, шторка багажника, а у аудиосистемы уже 4 динамика.

Версия Comfort (899 900 и 959 900 рублей за версии с механикой и вариатором соответственно) получила обшивку сидений «экокожей», мультимедийную систему с 9-дюймовым экраном и камерой заднего вида, мультируль, обогрев передних сидений.

Lifan X70

Топовый вариант Luxury (939 900 и 999 900 рублей) получил 18-дюймовые колеса, преднатяжители ремней безопасности спереди, электрорегулировки сиденья водителя, передний парктроник, систему бесключевого доступа в салон и пуска двигателя кнопкой, люк с электроприводом и отделку кожей рулевого колеса.

Сборку Lifan X70 локализуют на заводе компании Derways в Черкесске. Любопытно, что по крайней мере до конца года Lifan будет продавать параллельно и X60.

Мы уже успели познакомиться с Lifan X70 и выяснить его сильные и слабые стороны.

Под занавес прошлого года Lifan вывел на российский рынок свой флагманский кроссовер MyWay.

Фото: Lifan