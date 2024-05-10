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Фанатам Ferrari предложили бомбические выходные

В музее Феррари теперь можно провести ночь: открыта мини-гостиница

Если вы мечтали поспать на круглой кровати в темной комнате, в окружении направленных на тебя Феррари, то это ваш вариант, потому что мини-отель Ferrari теперь указан на Airbnb (онлайн-площадка для размещения и поиска краткосрочной аренды частного жилья).

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Однако есть небольшая загвоздка: вам нужно заранее забронировать пребывание в музее Феррари во время Гран-при Италии Формулы 1.

Все это организовал Марк Жене, бывший гонщик Формулы-1 и тестер Ferrari. Вы не только будете ночевать в музее, но и совершите крутую поездку с Жене за рулем по знаменитой гоночной трассе Фьорано, где Ferrari тестирует свои автомобили в Маранелло. Все это на автомобиле Ferrari 296 GTB, гибридном суперкаре мощностью 818 л.с.

Находясь в Маранелло, вы также сможете пообедать в Cavallino, ресторане, основанном Энцо Феррари, и поесть там, где сам Энцо ел бесчисленное количество раз после гонки.

Вы получите VIP-билеты на просмотр Гран-при Италии и даже доступ в гоночный паддок Ferrari.

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Однако, как бы здорово ни звучало в теории «спать среди Феррари», на практике это может оказаться не столь приятно. Вы будете спать в абсолютно черной комнате, посередине которой на постаменте высотой в две ступеньки расположена круглая красная кровать, сделанная из тех же материалов, что и сиденья Ferrari.

Кровать окружена автомобилями Ferrari F1 разных лет, направленными вниз на вас.А прямо над вами расположен гигантский круглый светильник.

Официальной информации о том, сколько будет стоить проживание в этом месте, и будет ли оно доступно после завершения Гран-при Италии, пока нет. Подозреваем, что недешево, возможно, цена договорная. Бронирование номера уже открыто.

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Источник: The Drive

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За РулемАлексеева Елена
Фото:AirBnB
10.05.2024
Фото:AirBnB
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