ГАЗ-24 против всех: одолеем ли Мерседесы в ралли «108 минут»?

Открываем ретросезон стартом в ралли «108 минут» за рулем 24-й Волги.

Когда мой близкий друг Настя Аверина предложила мне поехать в ретроралли на ее 24-й Волге в качестве штурмана, я без промедлений согласился. Формат ралли «108 минут», посвященного Дню космонавтики и проводившегося 14 апреля, больше походит на квест на олдтаймерах, и это просто роскошная идея. В классических ретроралли, с солидными взносами и легендой маршрута, без матерого штурмана рассчитывать на какой-либо результат бессмысленно. А тут роль играет умение быстро водить ретротехнику (в пределах правил, конечно), смекалка и, конечно, эрудиция.

Техника собралась разношерстная, но одинаково интересная для прохожих и посетителей.
Техника собралась разношерстная, но одинаково интересная для прохожих и посетителей.

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Дебютное ралли «108 минут» с ходу собрало около трех десятков экипажей на разношерстной технике — 21-е и 24-е Волги, Жигули, Чайка, Mercedes W116, 69-е «козлики», Победа, Cadillac Eldorado, Porsche 356. Даже военный мотоцикл Урал с коляской. Главное требование к участникам — машина должна быть старше 30 лет и в оригинальном (заводском) исполнении. Просчет маршрута и заданий взяла на себя компания NoStops, специализирующаяся на квестах.

Старт и финиш — у Музея космонавтики. Между ними нужно проехать несколько точек, связанных с космосом. Всего пять локаций. Тут-то я и допустил главную ошибку! Бегло прочел правила и упустил то, что можно проезжать отметки в произвольном порядке. Мы же проходили их по очереди, поэтому сделали огромный крюк и потеряли время. На каждой отметке дается задание, связанное с историей освоения космоса — будь то тест или ребус. Разгаданные задачи нужно сдать на финише. В случае неправильных ответов экипаж штрафуется. На одной из точек маршрута задачу и вовсе нужно было решать на месте. Тут мы сработали просто блестяще, дав правильный ответ за считаные секунды.

Наш экипаж, занявший в итоге седьмое место, был признан самым стильным в ралли. А как же иначе — с единственной девушкой за рулем!
Наш экипаж, занявший в итоге седьмое место, был признан самым стильным в ралли. А как же иначе — с единственной девушкой за рулем!

В итоге, несмотря на страшный перепробег, наш экипаж умудрился занять седьмое место. Судя по результату, со всеми заданиями справились успешно. Если бы не досадная невнимательность, то закончили бы гонку в призах. В качестве приятного бонуса наш экипаж признан самым стильным! Впрочем, и без этого настроение было отличным, ведь погода выдалась сказочная, да и ретроатмосфера непередаваема.

Номер экипажа

Автомобиль

Время

Штраф за прохождение заданий, мин.

Штраф за опоздание на финиш, мин

Место в зачете

Локация 1

Локация 2

Локация 3

Локация 4

Локация 5

23

ГАЗ-13 Чайка

1:49

0

0

0

0

2

0

1

15

ГАЗ-21 Волга

1:37

0

16

0

0

4

0

2

17

ГАЗ-М21 Волга

2:09

0

0

0

0

4

0

3

19

ГАЗ-21 Волга

2:05

0

8

0

0

2

0

4

1

ВАЗ-2108 Спутник

2:28

0

0

0

0

2

0

5

8

ВАЗ-21011 Жигули

2:35

0

0

0

0

0

0

6

2

ГАЗ-24 Волга

2:36

0

0

0

0

2

0

7

9

ВАЗ-2105 Жигули

2:25

0

16

0

0

0

0

8

4

ВАЗ-2101 Жигули

2:24

0

16

0

0

4

0

9

6

ГАЗ-24 Волга

2:29

0

15

0

0

0

0

10

25

ГАЗ-2411 Волга

2:35

0

12

0

0

4

0

11

5

ГАЗ-2410 Волга

2:38

0

0

0

8

6

0

12

14

ГАЗ-21 Волга

2:51

0

0

0

0

2

0

13

3

Mercedes 280S

2:45

0

0

0

8

4

0

14

12

ГАЗ-69

2:54

0

14

0

0

2

0

15

21

Mercedes C124

2:59

0

8

0

8

4

0

16

10

ГАЗ-24 Волга

3:13

0

0

0

0

4

10

17

24

ГАЗ-М20 Победа

3:05

10

4

0

8

8

0

18

26

Мотоцикл М-72

3:16

0

0

0

0

2

20

19

16

ГАЗ-69А

3:32

0

0

0

0

2

30

20

7

ГАЗ-69

3:29

0

0

0

8

8

30

21

11

Мотоцикл Урал

3:38

0

0

0

0

0

50

22

28

ГАЗ-69

4:10

0

16

0

8

2

50

23

30

Cadillac Eldorado

4:08

20

16

15

20

24

50

24

22

Москвич-2140

4:56

15

16

15

20

24

15

25

29

Mercedes W116*

31

н/д

13

ГАЗ-21 Волга

18

ГАЗ-24 Волга

20

ГАЗ-21 Волга

27

ГАЗ-69

* В нижней части таблицы экипажи, не явившиеся на старт или не финишировавшие.

ГАЗ-24 против всех: одолеем ли Мерседесы в ралли «108 минут»?

Фото: Анастасия Аверина

ГАЗ-24 против всех: одолеем ли Мерседесы в ралли «108 минут»?
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