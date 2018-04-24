ГАЗ-24 против всех: одолеем ли Мерседесы в ралли «108 минут»?

Открываем ретросезон стартом в ралли «108 минут» за рулем 24-й Волги.

Когда мой близкий друг Настя Аверина предложила мне поехать в ретроралли на ее 24-й Волге в качестве штурмана, я без промедлений согласился. Формат ралли «108 минут», посвященного Дню космонавтики и проводившегося 14 апреля, больше походит на квест на олдтаймерах, и это просто роскошная идея. В классических ретроралли, с солидными взносами и легендой маршрута, без матерого штурмана рассчитывать на какой-либо результат бессмысленно. А тут роль играет умение быстро водить ретротехнику (в пределах правил, конечно), смекалка и, конечно, эрудиция.

Техника собралась разношерстная, но одинаково интересная для прохожих и посетителей.

Материалы по теме Советские автомобили против иномарок — супертест к юбилею

Дебютное ралли «108 минут» с ходу собрало около трех десятков экипажей на разношерстной технике — 21-е и 24-е Волги, Жигули, Чайка, Mercedes W116, 69-е «козлики», Победа, Cadillac Eldorado, Porsche 356. Даже военный мотоцикл Урал с коляской. Главное требование к участникам — машина должна быть старше 30 лет и в оригинальном (заводском) исполнении. Просчет маршрута и заданий взяла на себя компания NoStops, специализирующаяся на квестах.

Старт и финиш — у Музея космонавтики. Между ними нужно проехать несколько точек, связанных с космосом. Всего пять локаций. Тут-то я и допустил главную ошибку! Бегло прочел правила и упустил то, что можно проезжать отметки в произвольном порядке. Мы же проходили их по очереди, поэтому сделали огромный крюк и потеряли время. На каждой отметке дается задание, связанное с историей освоения космоса — будь то тест или ребус. Разгаданные задачи нужно сдать на финише. В случае неправильных ответов экипаж штрафуется. На одной из точек маршрута задачу и вовсе нужно было решать на месте. Тут мы сработали просто блестяще, дав правильный ответ за считаные секунды.

Наш экипаж, занявший в итоге седьмое место, был признан самым стильным в ралли. А как же иначе — с единственной девушкой за рулем!

В итоге, несмотря на страшный перепробег, наш экипаж умудрился занять седьмое место. Судя по результату, со всеми заданиями справились успешно. Если бы не досадная невнимательность, то закончили бы гонку в призах. В качестве приятного бонуса наш экипаж признан самым стильным! Впрочем, и без этого настроение было отличным, ведь погода выдалась сказочная, да и ретроатмосфера непередаваема.

Номер экипажа Автомобиль Время Штраф за прохождение заданий, мин. Штраф за опоздание на финиш, мин Место в зачете Локация 1 Локация 2 Локация 3 Локация 4 Локация 5 23 ГАЗ-13 Чайка 1:49 0 0 0 0 2 0 1 15 ГАЗ-21 Волга 1:37 0 16 0 0 4 0 2 17 ГАЗ-М21 Волга 2:09 0 0 0 0 4 0 3 19 ГАЗ-21 Волга 2:05 0 8 0 0 2 0 4 1 ВАЗ-2108 Спутник 2:28 0 0 0 0 2 0 5 8 ВАЗ-21011 Жигули 2:35 0 0 0 0 0 0 6 2 ГАЗ-24 Волга 2:36 0 0 0 0 2 0 7 9 ВАЗ-2105 Жигули 2:25 0 16 0 0 0 0 8 4 ВАЗ-2101 Жигули 2:24 0 16 0 0 4 0 9 6 ГАЗ-24 Волга 2:29 0 15 0 0 0 0 10 25 ГАЗ-2411 Волга 2:35 0 12 0 0 4 0 11 5 ГАЗ-2410 Волга 2:38 0 0 0 8 6 0 12 14 ГАЗ-21 Волга 2:51 0 0 0 0 2 0 13 3 Mercedes 280S 2:45 0 0 0 8 4 0 14 12 ГАЗ-69 2:54 0 14 0 0 2 0 15 21 Mercedes C124 2:59 0 8 0 8 4 0 16 10 ГАЗ-24 Волга 3:13 0 0 0 0 4 10 17 24 ГАЗ-М20 Победа 3:05 10 4 0 8 8 0 18 26 Мотоцикл М-72 3:16 0 0 0 0 2 20 19 16 ГАЗ-69А 3:32 0 0 0 0 2 30 20 7 ГАЗ-69 3:29 0 0 0 8 8 30 21 11 Мотоцикл Урал 3:38 0 0 0 0 0 50 22 28 ГАЗ-69 4:10 0 16 0 8 2 50 23 30 Cadillac Eldorado 4:08 20 16 15 20 24 50 24 22 Москвич-2140 4:56 15 16 15 20 24 15 25 29 Mercedes W116* — — — — — — — — 31 н/д — — — — — — — — 13 ГАЗ-21 Волга — — — — — — — — 18 ГАЗ-24 Волга — — — — — — — — 20 ГАЗ-21 Волга — — — — — — — — 27 ГАЗ-69 — — — — — — — —

* В нижней части таблицы экипажи, не явившиеся на старт или не финишировавшие.

Фото: Анастасия Аверина