ГАЗ-24 против всех: одолеем ли Мерседесы в ралли «108 минут»?

Когда мой близкий друг Настя Аверина предложила мне поехать в ретроралли на ее 24-й Волге в качестве штурмана, я без промедлений согласился. Формат ралли «108 минут», посвященного Дню космонавтики и проводившегося 14 апреля, больше походит на квест на олдтаймерах, и это просто роскошная идея. В классических ретроралли, с солидными взносами и легендой маршрута, без матерого штурмана рассчитывать на какой-либо результат бессмысленно. А тут роль играет умение быстро водить ретротехнику (в пределах правил, конечно), смекалка и, конечно, эрудиция.
Дебютное ралли «108 минут» с ходу собрало около трех десятков экипажей на разношерстной технике — 21-е и 24-е Волги, Жигули, Чайка, Mercedes W116, 69-е «козлики», Победа, Cadillac Eldorado, Porsche 356. Даже военный мотоцикл Урал с коляской. Главное требование к участникам — машина должна быть старше 30 лет и в оригинальном (заводском) исполнении. Просчет маршрута и заданий взяла на себя компания NoStops, специализирующаяся на квестах.
Старт и финиш — у Музея космонавтики. Между ними нужно проехать несколько точек, связанных с космосом. Всего пять локаций. Тут-то я и допустил главную ошибку! Бегло прочел правила и упустил то, что можно проезжать отметки в произвольном порядке. Мы же проходили их по очереди, поэтому сделали огромный крюк и потеряли время. На каждой отметке дается задание, связанное с историей освоения космоса — будь то тест или ребус. Разгаданные задачи нужно сдать на финише. В случае неправильных ответов экипаж штрафуется. На одной из точек маршрута задачу и вовсе нужно было решать на месте. Тут мы сработали просто блестяще, дав правильный ответ за считаные секунды.
В итоге, несмотря на страшный перепробег, наш экипаж умудрился занять седьмое место. Судя по результату, со всеми заданиями справились успешно. Если бы не досадная невнимательность, то закончили бы гонку в призах. В качестве приятного бонуса наш экипаж признан самым стильным! Впрочем, и без этого настроение было отличным, ведь погода выдалась сказочная, да и ретроатмосфера непередаваема.
Номер экипажа
Автомобиль
Время
Штраф за прохождение заданий, мин.
Штраф за опоздание на финиш, мин
Место в зачете
Локация 1
Локация 2
Локация 3
Локация 4
Локация 5
23
ГАЗ-13 Чайка
1:49
0
0
0
0
2
0
1
15
ГАЗ-21 Волга
1:37
0
16
0
0
4
0
2
17
ГАЗ-М21 Волга
2:09
0
0
0
0
4
0
3
19
ГАЗ-21 Волга
2:05
0
8
0
0
2
0
4
1
ВАЗ-2108 Спутник
2:28
0
0
0
0
2
0
5
8
ВАЗ-21011 Жигули
2:35
0
0
0
0
0
0
6
2
ГАЗ-24 Волга
2:36
0
0
0
0
2
0
7
9
ВАЗ-2105 Жигули
2:25
0
16
0
0
0
0
8
4
ВАЗ-2101 Жигули
2:24
0
16
0
0
4
0
9
6
ГАЗ-24 Волга
2:29
0
15
0
0
0
0
10
25
ГАЗ-2411 Волга
2:35
0
12
0
0
4
0
11
5
ГАЗ-2410 Волга
2:38
0
0
0
8
6
0
12
14
ГАЗ-21 Волга
2:51
0
0
0
0
2
0
13
3
Mercedes 280S
2:45
0
0
0
8
4
0
14
12
ГАЗ-69
2:54
0
14
0
0
2
0
15
21
Mercedes C124
2:59
0
8
0
8
4
0
16
10
ГАЗ-24 Волга
3:13
0
0
0
0
4
10
17
24
ГАЗ-М20 Победа
3:05
10
4
0
8
8
0
18
26
Мотоцикл М-72
3:16
0
0
0
0
2
20
19
16
ГАЗ-69А
3:32
0
0
0
0
2
30
20
7
ГАЗ-69
3:29
0
0
0
8
8
30
21
11
Мотоцикл Урал
3:38
0
0
0
0
0
50
22
28
ГАЗ-69
4:10
0
16
0
8
2
50
23
30
Cadillac Eldorado
4:08
20
16
15
20
24
50
24
22
Москвич-2140
4:56
15
16
15
20
24
15
25
29
Mercedes W116*
—
—
—
—
—
—
—
—
31
н/д
—
—
—
—
—
—
—
—
13
ГАЗ-21 Волга
—
—
—
—
—
—
—
—
18
ГАЗ-24 Волга
—
—
—
—
—
—
—
—
20
ГАЗ-21 Волга
—
—
—
—
—
—
—
—
27
ГАЗ-69
—
—
—
—
—
—
—
—
* В нижней части таблицы экипажи, не явившиеся на старт или не финишировавшие.
Фото: Анастасия Аверина
Читать комментарии (7)