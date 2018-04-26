Пневмопривод за сто рублей и поддержка для спинки: советуют бывалые

Как закрепить огнетушитель и подобраться к труднодоступной лампе в фаре, отремонтировать сиденье логанообразных и облегчить процесс открывания багажника? Ответы на эти и другие вопросы прислали опытные автомобилисты — читатели «За рулем». Авторы всех опубликованных советов получают ценные призы.

ВЫТАСКИВАТЕЛЬ

О. Кузьмин, Москва

Взялся я менять лампу Н4 в фаре кроссовера SsangYong Actyon. Стеклянная колба отломилась и осталась внутри фары. На интернет-форумах нашел советы, как снять фару и вытряхнуть обломок. Вот только для этого нужно скинуть бампер! Выручил гибкий цанговый захват. Аккуратно ввел его в фару и, стараясь не поцарапать зеркальный отражатель, выудил колбу. Думаю, такой трюк получится и на других автомобилях, если случится подобная напасть.

ПОЯСНИЧНЫЙ УПОР

С. Караваев, Ижевск

Сиденья Логана и некоторых других машин на платформе B0 далеки от идеала. Уже на второй год эксплуатации у водительского кресла возникает провал (прогрессирующий!) в области поясницы. Чтобы его устранить, вырежьте прокладку размером 200×300 мм из куска ЭВА (этиленвинилацетат), толстого изолона или старого туристического коврика. Отстегните пару крючков в нижней части обивки спинки, отогните чехол и подсуньте эту прокладку между пружинами (именно они прорезают штатный поролон) и набивкой сиденья. Работа займет не более десяти минут, а результат вас порадует.

ОТКРЫВАШКА

Д. Пальшин, Пермский край

Крышка багажника на моем Логане второго поколения при отпирании замка сама не поднимается. Чтобы автоматизировать процесс, вовсе не обязательно устанавливать дополнительные пружины. Достаточно переставить штатные пружины в самый нижний паз, а в местах их крепления к рычагам установить проставки. Для этого я использовал два отрезка уплотнителя двери (можно просто намотать изоленту, повысив тем самым натяжение пружин). После доработки крышка багажника открывается автоматически.

ВСЯКИЙ ПОЖАРНЫЙ

Л. Петрова, Москва

В багажнике моего автомобиля нет штатного крепления для огнетушителя, который всегда должен быть под рукой. Дырявить красивую ворсовую обивку было жалко. Подумала-подумала и нашла решение. Покупаем насадку для дрели с липучкой, крепим ее к обрезку сантехнической трубы, а в него помещаем огнетушитель, как показано на фото. Ремень с пряжкой или липучкой притягивает огнетушитель к трубе. А насадка для дрели мертво цепляется к стенке багажника, причем в любом удобном месте.

В ПОМОЩЬ ДЖИПЕРАМ

А. Оленин, Самара

На автомобилях Suzuki Jimny и Grand Vitara вторая пара колес подключается пневмоприводом. В резиновых воздушных трубках часто скапливается конденсат и замерзает, что приводит к их разрыву. Оригинальные трубки стóят 2500–3000 рублей, да и ждать их обычно нужно две-три недели. Советую применить силиконовые трубки, предназначенные для подвода разрежения к вакуум-корректору распределителя Жигулей. Каталожный номер детали 2101–3706605, ее цена около 100 рублей, продается в любом магазине автозапчастей.

ПОЛЕЗНАЯ ОБМОТКА

А. Алексеев, Уфа

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Часто трудно достать лампочку W5W (применяется в габаритных огнях, подсветке номерного знака, повторителях указателей поворота) из патрона. Чтобы облегчить задачу, обмотайте выступа­ющую часть колбы изолентой. Так ухватить и достать лампочку намного проще. (Кроме того, изолента защитит пальцы от пореза при случайном разрушении стеклянной колбы. Так можно поступать и при снятии более крупных ламп. - Прим. ред.)

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Фото: авторы советов