Fiat 500: тест на чужбине

Если посмотреть вокруг, половина автомобилей в России — родственники Фиата 500. Почему же он ведет себя так, как будто приехал на чужбину?

FIAT 500

Прежде всего, он не поклонник нашей зимы и даже не предусмотрен обогрев сидений — о руле для начала вообще промолчим. Зато у него стекло на крыше, чтобы ловить редкие в наших широтах солнечные лучи. Да, и еще разбросанная по салону надпись «500», говорящая об уважении к бедному малолитражному прошлому «итальянцев».

Не отрекаясь от небогатых предков, рестайлинговый Фиат 500 своей прекрасной управляемостью намекает на родство с Феррари, но у нас на зимней дороге ему трудно развернуться…

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Фото: automps.ru