Меня лишили прав, а ездить нужно. Что делать?

Временное лишение права управления автомобилем — это всегда неприятно. Но ведь жизнь на этом не заканчивается, верно? Мы обдумали разные варианты, позволяющие дотянуть до точки возврата без потерь в мобильности, и теперь готовы поделиться с вами нашими измышлениями.

Даже если вы вполне себе добропорядочный водитель, все равно не стоит зарекаться от нарушений. Порой организация дорожного движения у нас бывает такой, что «правила сами собой нарушаются» — сами знаете, в каком государстве живем. В общем, случилось так, что вы остались без водительского удостоверения, предположим, на несколько месяцев. Как передвигаться по городу?

«Подставка под вейпера» — гироскутер может не только быть развлечением для хипстеров, но и решать насущные проблемы с перемещением по городу.

Если бесправный период приходится на теплое время суток, это хорошо: велосипеды, гироскутеры, моноколеса и электросамокаты — к вашим услугам все разнообразие мировой промышленности (в основном, конечно, китайской). Причем цены на такую технику относительно невелики: от 7 до 50 тысяч рублей (дороже есть, но смысла нет). И ведь на самом деле, компактные средства передвижения на электрическом ходу — это довольно практично и весело. Но они оказываются куда более эффективными, если их комбинировать с общественным транспортом. Скажем, такая связка, как электросамокат плюс метро, позволит перемещаться по городу невероятно стремительно — особенно в центре, где расстояния между станциями подземки невелики.

Московское центральное кольцо чрезвычайно лояльно к велосипедистам.

Впрочем, метро есть не везде. Однако автобусы, троллейбусы и трамваи уж точно никто не отменял! И этим самодвижущимся добром тоже надо пользоваться умеючи. В наше время проложить маршрут помогают специальные приложения для смартфонов. Более того, Яндекс.Транспорт, например, позволяет отслеживать перемещение техники в режиме реального времени и таким образом точно планировать маршрут. Очень удобно!

Удалая карта «Тройка» заменит москвичу водительское удостоверение на время лишения.

Если же вы категорически не приемлете общественный транспорт в его крупных форматах, то единственная альтернатива — это малый жанр. То есть такси. Альтернатива эта, кстати говоря, вполне разумная: с широким распространением различных агрегаторов, работающих через мобильные приложения, услуги таксомоторов стали по-настоящему доступны. Но и здесь следует быть разборчивым. Лучше всего установить на смартфон несколько различных приложений: сейчас агрегаторы практикуют фиксированные цены, так что еще до поездки можно узнать, в какую сумму обойдется путешествие. У Яндекса дорого? Проверьте Uber. Не понравилась цена и там? Загляните в Rutaxi. В общем, сэкономить всегда можно — где-то наверняка цена поездки окажется ниже.

Махать рукой, стоя на тротуаре, больше не нужно: такси сейчас вызывают через интернет.

Еще один потенциально возможный способ сэкономить при передвижении по городу — воспользоваться услугами райдшеринга. То есть стать попутчиком для кого-то, кто едет на своем авто по маршруту, пересекающемуся с вашим. Есть разные способы найти попутчика — и все они связаны с интернетом: это может быть сайт вроде dovezu.ru или же различные приложения для смартфона (Dublway или Яндекс.Попутка). Правда, не все из них работают повсеместно, да и отзывы о таких сервисах зачастую, мягко говоря, не самые восторженные, что наводит на определенные мысли. И все же — почему бы и нет?

Наконец, если вы хотите ездить не на чужом Солярисе, а на собственном Мерседесе (или что там у вас?), наймите шофера. В Москве услуги персонального водителя стоят 40–60 тысяч в месяц. Несложно найти и водителей с почасовой оплатой: как правило, средние расценки составляют порядка 500 рублей в час.