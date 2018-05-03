Меня лишили прав, а ездить нужно. Что делать?

Временное лишение права управления автомобилем — это всегда неприятно. Но ведь жизнь на этом не заканчивается, верно? Мы обдумали разные варианты, позволяющие дотянуть до точки возврата без потерь в мобильности, и теперь готовы поделиться с вами нашими измышлениями.

Даже если вы вполне себе добропорядочный водитель, все равно не стоит зарекаться от нарушений. Порой организация дорожного движения у нас бывает такой, что «правила сами собой нарушаются» — сами знаете, в каком государстве живем. В общем, случилось так, что вы остались без водительского удостоверения, предположим, на несколько месяцев. Как передвигаться по городу?

«Подставка под вейпера» — гироскутер может не только быть развлечением для хипстеров, но и решать насущные проблемы с перемещением по городу.
«Подставка под вейпера» — гироскутер может не только быть развлечением для хипстеров, но и решать насущные проблемы с перемещением по городу.

Если бесправный период приходится на теплое время суток, это хорошо: велосипеды, гироскутеры, моноколеса и электросамокаты — к вашим услугам все разнообразие мировой промышленности (в основном, конечно, китайской). Причем цены на такую технику относительно невелики: от 7 до 50 тысяч рублей (дороже есть, но смысла нет). И ведь на самом деле, компактные средства передвижения на электрическом ходу — это довольно практично и весело. Но они оказываются куда более эффективными, если их комбинировать с общественным транспортом. Скажем, такая связка, как электросамокат плюс метро, позволит перемещаться по городу невероятно стремительно — особенно в центре, где расстояния между станциями подземки невелики.

Московское центральное кольцо чрезвычайно лояльно к велосипедистам.
Московское центральное кольцо чрезвычайно лояльно к велосипедистам.

Впрочем, метро есть не везде. Однако автобусы, троллейбусы и трамваи уж точно никто не отменял! И этим самодвижущимся добром тоже надо пользоваться умеючи. В наше время проложить маршрут помогают специальные приложения для смартфонов. Более того, Яндекс.Транспорт, например, позволяет отслеживать перемещение техники в режиме реального времени и таким образом точно планировать маршрут. Очень удобно!

Удалая карта «Тройка» заменит москвичу водительское удостоверение на время лишения.
Удалая карта «Тройка» заменит москвичу водительское удостоверение на время лишения.

Если же вы категорически не приемлете общественный транспорт в его крупных форматах, то единственная альтернатива — это малый жанр. То есть такси. Альтернатива эта, кстати говоря, вполне разумная: с широким распространением различных агрегаторов, работающих через мобильные приложения, услуги таксомоторов стали по-настоящему доступны. Но и здесь следует быть разборчивым. Лучше всего установить на смартфон несколько различных приложений: сейчас агрегаторы практикуют фиксированные цены, так что еще до поездки можно узнать, в какую сумму обойдется путешествие. У Яндекса дорого? Проверьте Uber. Не понравилась цена и там? Загляните в Rutaxi. В общем, сэкономить всегда можно — где-то наверняка цена поездки окажется ниже.

Махать рукой, стоя на тротуаре, больше не нужно: такси сейчас вызывают через интернет.
Махать рукой, стоя на тротуаре, больше не нужно: такси сейчас вызывают через интернет.

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Еще один потенциально возможный способ сэкономить при передвижении по городу — воспользоваться услугами райдшеринга. То есть стать попутчиком для кого-то, кто едет на своем авто по маршруту, пересекающемуся с вашим. Есть разные способы найти попутчика — и все они связаны с интернетом: это может быть сайт вроде dovezu.ru или же различные приложения для смартфона (Dublway или Яндекс.Попутка). Правда, не все из них работают повсеместно, да и отзывы о таких сервисах зачастую, мягко говоря, не самые восторженные, что наводит на определенные мысли. И все же — почему бы и нет?

Наконец, если вы хотите ездить не на чужом Солярисе, а на собственном Мерседесе (или что там у вас?), наймите шофера. В Москве услуги персонального водителя стоят 40–60 тысяч в месяц. Несложно найти и водителей с почасовой оплатой: как правило, средние расценки составляют порядка 500 рублей в час.

Меня лишили прав, а ездить нужно. Что делать?
Меня лишили прав, а ездить нужно. Что делать?
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