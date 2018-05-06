Ретротест Его Величества Daimler DE27: им рулила королева!

Как проникнуть в британские аристократические круги? Легче всего — вместе с роскошным, величественным Даймлером. На такой машине за рулем ездила и сама британская королева, дай ей Бог здоровья!

Daimler DE27

Это каким же надо быть натренированным, чтобы, вращая огромный, но тяжеленный руль, маневрировать на этом автомобиле на малых скоростях? Да еще где-нибудь на узких подъездных дорожках к родовому замку или нарядному особняку. К тому же — в черном костюме, фуражке и с подобающим водителю подобного автомобиля невозмутимым лицом. Но на такой машине за рулем ездила и сама королева Елизавета! Впрочем, она ведь получила во время войны профессию шофера, причем обучалась на армейском внедорожнике.

Ох уж эти британские нравы, ну всё по-другому!

Имя и фамилия Британская компания Daimler была основана в 1896 году и поначалу работала по лицензии немецкой фирмы Daimler. Вскоре перешла на выпуск собственных машин, всё более солидных, мощных и престижных, - и одной из первых в мире начала устанавливать на них двигатели V12. Еще в 1899 году Daimler стал первым автомобилем, которым пользовался король Эдуард VII. В 1961‑м компания потеряла самостоятельность, перейдя в собственность фирмы Jaguar. Под маркой Daimler делали особо роскошные версии Ягуаров. Фирма Jaguar, в свою очередь, в 1966 году вошла в концерн ВМС (British Motor Corporation), затем в BLMC (British Leyland Motor Corporation), позднее была собственностью компании Ford, а ныне входит в состав индийского концерна Tata. В начале 2000‑х марка Daimler ушла в историю.

Правое дело

Забавный эпизод из очень неплохой книги «Британия. 60‑е годы» знаменитого некогда советского журналиста Виктора Осипова, проработавшего в королевстве несколько лет, я помню с юности: «Можно, разумеется, считать это старым анекдотом. Но и теперь в сезон летних отпусков из уст лондонцев нередко слышишь: если вздумаете на континенте сесть за руль, не забывайте, что иностранцы ездят по неправильной стороне дороги».

Вот и создатели этого Даймлера явно были уверены, что правильные автомобили умеют делать только в Туманном Альбионе!

Изысканная кожа и дерево — признак благородной породы. Хотелось бы, правда, сидеть подальше от руля. Но такая уж тогда была мода. По сути, коробка передач ­конструктивно близка к современным роботам, несмотря на педаль сцепления и отдельно включа­ющуюся повышающую передачу.

Правый руль — это как раз мелочи. Тут много чего куда более необычного, если не сказать чуднóго. Скажем, специальный ключ, он же ручка для открывания замка багажника. Или три встроенных в подвеску домкрата (один спереди и два сзади) с ручным приводом — для удобства замены колес и обслуживания автомобиля. Здесь три стеклоочистителя, причем каждый можно включить отдельно! А опускные матерчатые противосолнечные шторки для ветрового стекла? А электропривод лимузинного стекла, которое отделяет пассажирский отсек от водительского и движется по весьма сложной траектории? (Иначе в перегородке не осталось бы место бару — а как без него-то?) А еще здесь совершенно роскошные никелированные замки ветрового стекла, которое ради вентиляции можно поднять. А тормоза? Спереди — гидравлические, сзади — механические. Причудливое сочетание классических довоенных решений с веяниями нового времени.

Этот Daimler хоть и истинный британец, но всё же дитя бурной эпохи, когда меняться в мире стало даже то, что казалось вечным и незыблемым.



Это отверстие вовсе не для «кривого стартера», а для ручки, управля­ющей встроенными домкратами.



Место и время

Daimler DE27 появился на рынке в 1946 году и был развитием предвоенной модели DE18. На нем стояла 4,1‑литровая «шестерка» очень даже солидной для тех лет мощности — 100–110 л.с. Первые послевоенные годы, когда Европа старательно залечивала раны, были бурными и принесли в мир много нового и неожиданного. Шутка ли, большой кусок Восточной Европы вслед за СССР стал социалистическим! В правительстве Франции коммунисты, впервые в истории Республики вошедшие в кабинет, воспользовались забастовкой рабочих национализированного завода Renault и спровоцировали правительственный кризис. В Британии, конечно, дело до такого не дошло. Но оплот стабильности и спокойствия тоже значительно изменился. В 1947‑м (тогда, кстати, и построили именно этот Daimler, с которым мне посчастливилось познакомиться) независимость обрели Индия и Британская Бирма, уменьшив и территорию, и некий колониальный авторитет могущественной Британской империи.

Верхнеклапанный шестицилиндровый двигатель питают два карбюратора.

Самая надежная и эффективная вентиляция — подъемное ветровое стекло.



Замки фиксации ветрового стекла — произведение искусства.

Впрочем, могущества у Британии и ее автопрома еще хватало. Этот Daimler тому подтверждение. Здесь всего много — лошадиных сил, толстого металла и настоящего хрома, натурального дерева и кожи.

Компания Daimler, как было заведено во многих фирмах, выпускавших престижные дорогие автомобили, делала шасси, а кузова заказывала у специализированных фирм. ­Первые шасси оснащались кузовами ателье Barker, затем — работы не менее именитой фирмы Hooper.

Удовольствие владеть Даймлером стоило ой как недешево! Одно только шасси DE27 обходилось в 1400 фунтов, а цена готового автомобиля приближалась к двум тысячам. К слову, демократичный британский Morris Minor с 27‑сильным двигателем был оценен в 359 фунтов. Правда, до Роллс-Ройса Silver Wraith этому Даймлеру было далеко: за стандартный Rolls-Royce нужно было отдать 3802 фунта!

Верхнеклапанный прогрессивный мотор работал с электромагнитной 4-ступенчатой коробкой Wilson с предварительным выбором передачи. Это, конечно, упрощало труд водителя, которому и так хватало забот с огромным, тяжелым лимузином. Но к управлению такой коробкой надо еще попривыкнуть.

Представления об эргономике у создателей этого лимузина были своеобразные, ­но выглядит всё внушительно!

Перед зеркалом — механизмы шторок ветрового стекла.



Путешествие дилетанта

Материалы по теме Так ли сильно изменился автомобиль за 130 лет?

Тяжеленный на малых скоростях руль в сочетании с забавным гулом трансмиссии вызывает ассоциации с ретротроллейбусом.

Чтобы тронуться, нужно перевести рычаг справа под рулем из «нейтрали» на первую передачу. Сцепление можно не трогать, а на месте удерживать автомобиль тормозом, как на машинах с классическим автоматом. Отпускаю тормоз, добавляю газ. Рычажок сразу же можно поставить на вторую передачу, а включится она после отжима педали сцепления. А замедляя машину, можно пользоваться лишь тормозами. Но, переведя рычажок на более низкую передачу, нужно вновь отжать сцепление, чтобы она включилась.

Работает это хозяйство, если приноровиться, поверьте, не медленнее роботизированных коробок нынешнего века с одним сцеплением. И конечно же, здесь тоже нельзя забывать о ручнике: положения Parking у коробки нет.

Задняя часть салона — словно малогабаритная, но богато отделанная квартира. На задней стойке — кнопки управления лимузинным стеклом.

Хитрая траектория подъема салонного стекла обусловлена желанием вмонтировать в перегородку бар, оставив пассажирскую часть максимально просторной. Придумают же!

И конечно же, пепельница.



На нормальном ходу руль вовсе не так тяжел, как на черепашьих скоростях. Тяги хватает, тормозов тоже, хотя и с оговоркой — от современных представлений об эффективности тормозной системы эта машина далека. На прямой длиннобазный DE27 не рыскает и не особо напрягает водителя. Комфорт отменный. Ведь от дорожных невзгод защищает не только подвеска (спереди — независимая пружинная, сзади — цельный мост на длинных рессорах), но и высокие шины, а также роскошные диваны.

Говорить о поведении автомобиля в быстрых поворотах просто неприлично. Требовать от такой машины склонности к «выкрутасам» — всё равно что заказать в ресторане лондонского аристократического клуба сосиски с квашеной капустой, а после обеда предложить приятелю сыграть партию в подкидного дурака.

Daimler DE27

God save Daimler

Фирма Daimler была первым автомобильным поставщиком королевского двора. И даже после Второй мировой, несмотря на уже заметную конкуренцию за эту честь с компанией Rolls-Royce, марка Daimler оставалась очень уважаемой.

Кстати, во время визита королевы в Южную Африку в 1946 году ее возили на кабриолете Daimler, а в 1954‑м в Австралии — чуть ли не именно на той машине, с которой я познакомился!

Daimler DE27 выпускали в 1946–1951 годах. Двигатель шестицилиндровый, объемом 4,1 литра, мощностью 100–110 л.с. Коробка передач 4-ступенчатая. Делали седаны, лимузины и, по особым заказам, кабриолеты. Кроме того, по заказу государства собрали несколько карет скорой помощи Daimler DC27 (на фото). Всего изготовили 255 шасси этого семейства. С 1946 по 1953 год выпускали родственную восьмицилиндровую (5,5 л, 150 л.с.) модель DE36 — изготовили лишь 205 штук.

Материалы по теме Растянутый Rolls-Royce Silver Shadow: в духе экстаза

В 1951 году на смену Даймлеру DE27 пришла модернизированная модель. Но 1950‑е стали последними славными годами для чопорных, истинно британских автомобилей этой марки. Вскоре фирма стала собственностью компании Jaguar — и Даймлеры начали терять самобытность.

В нынешнем, совсем другом мире марке и вовсе не нашлось места. Правда, это далеко не единственное изменение в британской жизни. Вот уже и в старых гостиницах над раковинами и ваннами вместо двух отдельных кранов с холодной и горячей водой появились банальные смесители. На завтрак можно получить не только овсянку. Да и английский футбол, как утверждают ­знатоки, уже не тот.

Но кое-что все-таки осталось. Окрестности Букингемского дворца, слава Богу, не «улучшили» какими-нибудь нелепыми, пафосными скульптурами или «многофункциональным бизнес-центром с подземной парковкой». Вот и этот Daimler солиден, наряден и в добром здравии, как и семь десятилетий назад. К нему по-прежнему хочется обращаться только так: Ваше Величество. ­

С абсолютно искренним уважением.

Колёса Ее Величества Будущая королева Великобритании освоила профессию водителя во время войны. Взойдя на трон, Елизавета II чаще была пассажиркой — в основном специально построенных автомобилей Bentley и Rolls-Royce. На одном из Роллс-Ройсов королеву в 1994 году возили по Москве. До недавнего времени Елизавета II часто ездила по своим владениям, будучи за рулем. Особенно она почитала Land Rover Defender, а позднее — Range Rover.







Редакция благодарит Юриса Циммермана за предоставленный автомобиль и директора Латвийского этнографического музея под открытым небом Ильзе Миллерсоне за помощь в организации съемки.