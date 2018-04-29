Майский выпуск «За рулем»: открываем мост в Крым

Чем болеют вариаторы Jatco и как их лечить; какой из субкомпактных кроссоверов готов потягаться с Renault Kaptur за симпатии покупателей; кто и как взламывает автомобили через CAN-шину; что сделать, чтобы отмыть битум, смолу и реагенты с кузова; как меняются характеристики шин в зависимости от типоразмера? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в свежем, майском выпуске журнала «За рулем». Уже в продаже!

«За рулем» №5/2018 — это:

ЗР МОМЕНТ

  • Крымский мост: мы первыми проехали по нему!
  • Уязвим каждый: как взламывают автомобили через CAN-шину

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ЗР ПРЕМЬЕРА

  • Сравниваем гибрид Range Rover PHEV и сумасшедший Range Rover Sport SVR
  • Гоночная Лада 4×4 на сжатом газе? Это реальность!
  • Вернет ли седан Cadillac СТ6 былую славу американской марке?
  • Kia Quoris нового поколения: он совсем другой!
  • Tesla Model 3: восхитительные идеи и нелепые просчеты
  • Chrysler Pacifica на наших дорогах

ЗР ТЕСТ

  • Новые BMW X2 и Ягуар E‑Pace против Infiniti Q30 и Range Rover Evoque
  • Как меняются характеристики шин в зависимости от типоразмера?
  • Kia Stinger и Skoda Superb: мощность под 300 л.с.и полный привод!
  • Есть ли шансы у субкроссовера Citroen C3 Aircross в борьбе с Kia Soul, Renault Kaptur и Peugeot 2008?

ЗР ЭКСПЕРТ

  • Светодиодные лампы Н7. Годятся ли такие для головной оптики?
  • Как часто менять моторное масло — по одометру, календарю или моточасам?
  • Отмываем битум, смолу и реагенты с кузова автомобиля
  • Выбираем велобагажник
  • Renault Dokker на службе малого бизнеса

ЗР РЕСУРС

  • Вариаторы Jatco: ресурс и болячки
  • Устанавливаем на автомобиль дополнительные приборы
  • Топливные форсунки захандрили: промыть или выбросить?
  • Парк ЗР: Лада Калина

ЗР ОРИГИНАЛ

  • Формула‑1: каковы перспективы нового российского пилота в чемпионате мира?
  • Daimler DE27 — роскошный британский аристократ из прошлого

А также:

  • Испытываем многоцелевой полноприводный грузовик Силант
  • Любозналки
  • Конкурс знатоков-технарей
  • Советы бывалых

На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД, специалисты НАМИ и эксперты ЗР.

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