Майский выпуск «За рулем»: открываем мост в Крым

Чем болеют вариаторы Jatco и как их лечить; какой из субкомпактных кроссоверов готов потягаться с Renault Kaptur за симпатии покупателей; кто и как взламывает автомобили через CAN-шину; что сделать, чтобы отмыть битум, смолу и реагенты с кузова; как меняются характеристики шин в зависимости от типоразмера? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в свежем, майском выпуске журнала «За рулем». Уже в продаже!

«За рулем» №5/2018 — это: ЗР МОМЕНТ Крымский мост: мы первыми проехали по нему!

Уязвим каждый: как взламывают автомобили через CAN-шину ... ЗР ПРЕМЬЕРА Сравниваем гибрид Range Rover PHEV и сумасшедший Range Rover Sport SVR

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Chrysler Pacifica на наших дорогах ЗР ТЕСТ Новые BMW X2 и Ягуар E‑Pace против Infiniti Q30 и Range Rover Evoque

Как меняются характеристики шин в зависимости от типоразмера?

Kia Stinger и Skoda Superb: мощность под 300 л.с.и полный привод!

Есть ли шансы у субкроссовера Citroen C3 Aircross в борьбе с Kia Soul, Renault Kaptur и Peugeot 2008? ЗР ЭКСПЕРТ Светодиодные лампы Н7. Годятся ли такие для головной оптики?

Как часто менять моторное масло — по одометру, календарю или моточасам?

Отмываем битум, смолу и реагенты с кузова автомобиля

Выбираем велобагажник

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