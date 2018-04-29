Майский выпуск «За рулем»: открываем мост в Крым

«За рулем» №5/2018 — это:
ЗР МОМЕНТ
- Крымский мост: мы первыми проехали по нему!
- Уязвим каждый: как взламывают автомобили через CAN-шину
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ЗР ПРЕМЬЕРА
- Сравниваем гибрид Range Rover PHEV и сумасшедший Range Rover Sport SVR
- Гоночная Лада 4×4 на сжатом газе? Это реальность!
- Вернет ли седан Cadillac СТ6 былую славу американской марке?
- Kia Quoris нового поколения: он совсем другой!
- Tesla Model 3: восхитительные идеи и нелепые просчеты
- Chrysler Pacifica на наших дорогах
ЗР ТЕСТ
- Новые BMW X2 и Ягуар E‑Pace против Infiniti Q30 и Range Rover Evoque
- Как меняются характеристики шин в зависимости от типоразмера?
- Kia Stinger и Skoda Superb: мощность под 300 л.с.и полный привод!
- Есть ли шансы у субкроссовера Citroen C3 Aircross в борьбе с Kia Soul, Renault Kaptur и Peugeot 2008?
ЗР ЭКСПЕРТ
- Светодиодные лампы Н7. Годятся ли такие для головной оптики?
- Как часто менять моторное масло — по одометру, календарю или моточасам?
- Отмываем битум, смолу и реагенты с кузова автомобиля
- Выбираем велобагажник
- Renault Dokker на службе малого бизнеса
ЗР РЕСУРС
- Вариаторы Jatco: ресурс и болячки
- Устанавливаем на автомобиль дополнительные приборы
- Топливные форсунки захандрили: промыть или выбросить?
- Парк ЗР: Лада Калина
ЗР ОРИГИНАЛ
- Формула‑1: каковы перспективы нового российского пилота в чемпионате мира?
- Daimler DE27 — роскошный британский аристократ из прошлого
А также:
- Испытываем многоцелевой полноприводный грузовик Силант
- Любозналки
- Конкурс знатоков-технарей
- Советы бывалых
На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД, специалисты НАМИ и эксперты ЗР.
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