Не стало человека с потрясающей энергетикой, влюбленного в автомобили и свою беспокойную работу, и конечно, конструктора от Бога.

Сколько сил и нервов потратил Валерий Иванович, чтобы дать жизнь уникальному автомобилю-амфибии ВАЗ-2122 Река! Он делал не лодку на колесах, а Ниву, умеющую плавать. Испытания, согласования, отстаивание своей позиции в спорах с заказчиком, которым выступало Министерство обороны... Доманский буквально вытянул проект на своих плечах — автомобиль был готов к серийному производству. Преградой стало лишь изменение ситуации в самом военном ведомстве. А спустя годы Валерий Иванович снова учил Ниву плавать — своими силами восстановил чудом уцелевший экземпляр Реки и передал в заводской музей.

Автомобили Доманского, дошедшие до конвейера, можно встретить не только на дорогах России. Его труд увековечен в каждой Ладе 4х4 и в каждом полноприводнике СП GM AVTOVAZ — Валерий Иванович работал над модернизацией Нивы первого поколения и был главным конструктором ВАЗ-2123, ставшим впоследствии Chevrolet Niva.

Представить Валерия Ивановича пенсионером было невозможно — в свои 76 лет он строил планы, не вылезал из-за руля своего ВАЗ-2123 и много работал, не обращая внимания на возраст и болезни. Его не стало сегодня утром.

Помним, скорбим...