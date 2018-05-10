Почему парковка на газоне «дешевле», чем на тротуаре?

Выясняем, так ли это на самом деле и почему.

Размер штрафов прописан в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП). В соответствии с этим документом, за парковку на газоне предусмотрен штраф в размере 500 рублей (ст. 12.19, п. 1 КоАП РФ), а для жителей Москвы и Санкт-Петербурга (ст. 12.19, п. 5) он увеличен до 2500 рублей.

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Водитель, оставивший свой автомобиль на тротуаре, в соответствии с частями 3 и 6 статьи 12.19 КоАП в городах федерального значения, то есть в Москве или Санкт-Петербурге, заплатит 3000 рублей. За аналогичное нарушение в других регионах страны выпишут 1000 рублей.

Казалось бы, парковка на газоне «дешевле», нежели на тротуаре. Но нет — местные власти подчас устанавливают свои штрафы, которые гораздо выше, чем прописанные в федеральном законе.

Например, в соответствии со статьей 7 Закона города Москвы «О защите зеленых насаждений» водителям запрещено парковать машины на озелененных участках. А штрафы за это устанавливает Кодекс города Москвы об административных правонарушениях от 21.11.2007 № 45.

За повреждение зеленых насаждений (ст. 4.18 Кодекса г. Москвы № 45) гражданам придется заплатить 4000–4500 рублей. Должностным лицам — 50 000 рублей. Юридическим лицам — 300 000 рублей. Особенно следует помнить об этом тем, кто пользуется услугами каршеринга, ведь машины, на которых они передвигаются, оформлены на юрлицо.

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Просто за стоянку на газоне (ст. 8.25 Кодекса г. Москвы № 45) с гражданина возьмут 5000 рублей, 30 000 рублей с должностного лица и 300 000 рублей с юрлица. Прописана и обязанность нарушителя восстановить уничтоженные или поврежденные зеленые насаждения. Последнее стоит отдельных затрат и зависит от количества этих самых поврежденных насаждений.

В Санкт-Петербурге за стоянку на газоне гражданин выложит 3000–5000 рублей, должностное лицо — 5000–40 000 рублей, а юрлицо разорится на 150 000 — 500 000 рублей.

Получается, что парковка на газоне отнюдь не дешевле стоянки на тротуаре, а наоборот, значительно дороже. Правда, за остановку на тротуаре положена эвакуация (ч. 1 ст 27.13 КоАП). Поэтому кроме штрафа владельцу автомобиля придется оплатить стоимость эвакуации и хранения машины на штрафстоянке.

А вот эвакуировать автомобиль, портящий зеленые насаждения, власти не могут. Все случаи, в которых предусмотрена эвакуация автомобиля, прописаны в постановлении Правительства РФ от 18 декабря 2003 г. № 759 «Об утверждении Правил задержания транспортного средства, помещения его на стоянку, хранения, а также запрещения эксплуатации». В соответствии с этим постановлением эвакуация автомобиля с газона не предусмотрена.

Оштрафовать за парковку на тротуаре может пеший инспектор или «паркон». За парковку на газоне — районная комиссия, в состав которой входят сотрудники административно-технической инспекции, участковый и инспектор ГИБДД. Эти уважаемые люди обходят дворы. Сотрудник ГИБДД и составляет акт об административном правонарушении. Нарушителей письмом приглашают на заседание комиссии в администрацию района, там и определяют наказание.

Фото: АГН «Москва»