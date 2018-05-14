Российские шины Bridgestone: да они не хуже японских!

Правда ли, что выпущенные в Японии шины лучше таких же, но сделанных в любой другой стране? За ответом Максим Гомянин поехал в Ульяновск, на самый современный завод компании Bridgestone, запущенный 12 декабря 2016 года.

Я склонен верить генеральному директору компании «Бриджстоун СНГ» Джеффри Гловеру, который заявил:

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— То, что японские шины лучше, - миф. Процесс производства стандартизирован, поэтому нет разницы, в какой стране произвели шину.

Шины — не пиво, чьи вкусовые свойства на 90% зависят от основного компонента — воды, а она везде разная. Шины наполовину состоят из натурального и синтетического каучука, который Bridgestone централизованно распределяет по всем заводам. Другие составляющие — стальной и текстильный корд, технический углерод, сердечник борта и различные химические добавки — по большей части тоже импортные. Российские шины локализованы максимум на 30%, и местные компоненты строго отбираются. Что до оборудования, то, пройдясь по цехам, я убедился: оно самое современное, не хуже, чем в Японии или у конкурентов. Поэтому единственное отличие ульяновской продукции от японской — надпись Made in Russia на боковине.

Выпускать одну и ту же модель покрышек с какими-либо различиями, например с иным составом резиновой смеси, для разных рынков экономически невыгодно. Если в каком-то регионе вырастет спрос, ульяновский завод готов его удовлетворить — отправить на экспорт нужные шины. Перестраивать процесс производства в такой ситуации — иметь убытки.

Конечно, основная задача ульяновского завода — удовлетворять потребности российского рынка. Именно поэтому начат выпуск шин среднего ценового сегмента под пока не очень известным у нас брендом Firestone — это летняя модель Touring FS100 и зимняя Ice Cruiser 7. Firestone должен противостоять старожилам — шинам Nordman (бренд принадлежит фирме Nokian) и российским покрышкам Cordiant и КАМА-Евро.

«Шиповки» Firestone Ice Cruiser 7 я испытал на льду гоночной трассы «Свияга Ринг». Против премиальных Bridgestone Blizzak Spike‑02 ульяновского же «разлива» они держались неплохо, но все же срывались в скольжение заметно раньше. Зато когда мы на 200‑сильном ВАЗ‑2105, подготовленном для дрифта, нарéзали в боковом скольжении несколько кругов, недосчитались лишь парочки шипов — крепко сидят!

Bridgestone Dueler A/T 001 [1] и Alenza 001 [2] — шинные новинки летнего сезона. Аббревиатура YD8K на боковине шины означает, что произвели ее в Ульяновске.

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К летнему сезону в Ульяновске начали выпускать новые шины Bridgestone: Alenza 001 и Dueler A/T 001. Первые — «асфальтовые» премиальные шины (от 16 до 22 дюймов) для кроссоверов, призванные сменить модель Dueler H/P Sport. А вторые предназначены для внедорожников, которые часто съезжают с асфальта; они отличаются повышенной износостойкостью и меньшей шумностью, диаметр — от 16 до 18 дюймов.

Японцы планируют экспортировать­ в Россию экошину Ecopia EP300 с низким сопротивлением качению. А в линейке Firestone появятся покрышки Destination LE‑02 (от 16 до 18 дюймов), предназначенные для кроссоверов.

К следующему зимнему сезону дебютируют шины Bridgestone Blizzak Ice, но информацию о них пока держат в секрете.

Фото: Bridgestone