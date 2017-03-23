Присматриваемся к новинкам летних покрышек, которые приготовили российским покупателям крупнейшие мировые производители.

Michelin

Michelin Pilot Sport 4S Michelin Pilot Sport 4S. Спортивная шина Michelin Pilot Sport 4S, предназначенная для мощных автомобилей, — главная новинка французского производителя в этом сезоне.

Новая шина уже поступила на первичную комплектацию спорткаров, таких как Mercedes AMG E63 и Ferrari GTC4 Lusso. Новинку продают в 34 типоразмерах c посадочным диаметром 19 и 20 дюймов. В дальнейшем количество размеров будет увеличено.

Из всех технологий, которые присутствуют в конструкции новинки, отметим Bi-Compound. Она дает возможность применять два различных состава резиновой смеси для внутренней и наружной части протектора: внешняя часть включает новый эластомер для надежного сцепления на сухом покрытии, а в новый состав резиновой смеси внутренней стороны протектора добавлены так называемые «функциональные эластомеры», которые отвечают за зацеп на мокром покрытии.

Michelin Pilot Sport Cup 2 Michelin Pilot Sport Cup 2. Эту модель по праву можно назвать гоночной, хотя она имеет сертификат на эксплуатацию по дорогам общего пользования. В этом сезоне покрышка получила омологацию на первичную комплектацию Audi R8 нового поколения и обновленного Porsche Carrera 911 GT3.

Благодаря составу резиновой смеси шина ведет себя практически как гоночный слик, сохраняя сцепные свойства даже при сильном нагреве. У новинки увеличено и количество типоразмеров. В нынешнем сезоне шина доступна в 33 размерах от 17 до 21 дюйма.

Michelin Latitude Sport 3 Michelin Latitude Sport 3. В этом году покрышка, предназначенная для широкой гаммы кроссоверов и внедорожников, представлена в 44 типоразмерах от 17 до 21 дюйма.

По сравнению с прошлым поколением шины, у Latitude Sport 3 улучшены тормозные характеристики. Инженерам удалось также увеличить износостойкость модели. Прочность шине придает двойной каркас. Он снижает риск прокола или повреждения боковины. Ну а за эффективное торможение, как и за износостойкость, отвечает новый состав резиновой смеси. Он включает в себя комбинацию эластомеров последнего поколения и силику.

Michelin Cross Climate+ Michelin Cross Climate+. Первый представитель нового класса шин «Лето+», покрышка Michelin Cross Climate в нынешнем сезоне была доработана. Так к названию добавился «плюс».

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Особенность покрышки в том, что ее можно использовать с ранней весны до поздней осени. При этом она, как заявляет производитель, обеспечит высокий уровень безопасности в межсезонье.

Рисунок протектора новинки направленный, с двумя типами ламелей. У тех, что в плечевой зоне, форма расширяется к основанию. Это сделано для того, чтобы по мере износа протектора сохранить способность эффективно отводить воду из пятна контакта. Ламели, расположенные в центральной части, представляют собой Z-образный профиль. Такой рисунок снижает деформацию блоков протектора, что положительно сказывается на управляемости.

Новая шина полностью заменит предшественницу. Модель представлена в 36 типоразмерах с 15-го по 18-й посадочный диаметр. Кроме того, с этого года Michelin Cross Climate+ доступна в 13 типоразмерах для кроссоверов.

Continental

Conti Premium Contact 6 Conti Premium Contact 6. Conti Premium Contact 6 — главная новинка немецкого концерна Continental этого года. Она должна постепенно заменить предшественниц — модели ContiPremiumContact 5 и ContiSportContact 5.

Новинка предназначена для легковых автомобилей и их спортивных версий, а также для кроссоверов. У нее широкая гамма типоразмеров — от 17 до 21 дюйма.

В основу покрышки легли многие технические решения, примененные в спортивной покрышке Sport Contact 6. В частности, очень похож рисунок протектора, а состав резиновой смеси модифицирован. Это позволило сделать протекторную часть более эластичной и улучшить уровень комфорта. В результате новинка превосходит обе предыдущие модели по экономичности, долговечности и плавности хода.

Conti Cross Contact ATR Conti Cross Contact ATR. Основная особенность покрышки — сбалансированные эксплуатационные характеристики, позволяющие использовать ее для езды как по бездорожью, так и по асфальту.

Как понятно из названия, модель CrossContact ATR предназначена для кроссоверов и внедорожников. Шины представлены в 21 типоразмере. Блоки центральной части протектора объединили в группы. Это улучшило плавность хода и курсовую устойчивость на асфальте. Жесткие перемычки между блоками протектора в плечевых зонах уменьшают тормозной путь при торможении на грунтовой дороге и, конечно же, улучшают проходимость в грязи или колее.

Conti Sport Contact 6 Conti Sport Contact 6. Высокоскоростную летнюю шину, предназначенную для спорткаров и мощных серийных автомобилей, к нынешнему сезону также обновили.

Основное отличие от предшественницы — модифицированный состав резиновой смеси Black Chili. Технология позволяет компаунду как бы прилипать к дороге, что обеспечивает хорошую курсовую устойчивость и управляемость. Интересно и то, что несколько размерностей этой покрышки рассчитаны на максимальную скорость в 360 км/ч. Чтобы шина могла выдержать такие нагрузки, изменили конструкцию брекера. При его изготовлении используют материал Aralon 350. Это два корда из арамидных волокон, переплетенных с нейлоновым кордом. Такое очень прочное соединение помогает шине не менять свою форму под воздействием центробежных сил при езде на высокой скорости.

Nokian Tyres

Nokian Hakka Blue 2 Nokian Hakka Blue 2. Это второе поколение премиальных летних шин Nokian для широкой гаммы легковых автомобилей. Покрышка доступна в типоразмерах от 15 до 17 дюймов. Индексы скорости V (до 240 км/ч) и W (до 270 км/ч).

У шины основательно обновлен компаунд. Появившееся в его составе сосновое масло позволило снизить степень нагрева покрышки при движении, что, в свою очередь, снизило сопротивление качению. Результат — покрышка теперь меньше изнашивается.

Еще одно решение, увеличившее ресурс шины, — усиленный брекер. Как и у прошлой модели, он изготовлен из стального корда, но теперь тут стальная лента High Tensile Steel. Она меньше весит, намного прочнее и устойчивей к деформациям.

Nokian Rockproof Nokian Rockproof. Шина для внедорожников. При ее разработке финны ориентировались на требования, предъявляемые американскими автолюбителями к покрышкам категории All Terrain. В Штатах преобладают каменистые покрытия. Вот на их преодоление и сделали упор.

В рисунке протектора есть множество отдельных блоков. У каждого из них довольно сложная форма с многочисленными углами и гранями. В основании каждого из блоков есть специальные выступы, помогающие сохранять вертикальное положение блоков при контакте с неровным каменистым покрытием. Форма блоков и их расположение в рисунке протектора позволяет увеличить пятно контакта шины с каменистой поверхностью, а также оптимально распределить давление в пятне контакта. Это улучшает сцепление и снижает риск повреждения покрышки при ударе о камни. Размерный ряд включает 8 типоразмеров с индексом скорости Q (до 160 км/ч).

Nordman SX2 Nordman SX2 предназначена для легковых автомобилей. В ее конструкции использованы некоторые технологические решения, примененные ранее на моделях Nokian Hakka Green и Hakka Blue.

Под брендом Nordman компания Nokian предлагает шины среднего ценового сегмента. Основная часть изменений пришлась на дизайн рисунка протектора. Тут иная, нежели у шины-предшественницы, форма дренажных канавок. Теперь канавки имеют трапециевидную форму. Такое решение ограничивает поперечную подвижность протекторных ребер. Из-за этого автомобиль демонстрирует лучшую курсовую устойчивость, и стабильнее на высоких скоростях, чем шина Nordman SX. Размерный ряд — от 13 до 16 дюймов.

GoodYear

GoodYear Wrangler All-Terrain Adventure GoodYear Wrangler All-Terrain Adventure. Покрышка для внедорожников обновилась к весне.

Эта шина для тех, кто нередко съезжает с асфальта на бездорожье. Особенность модели в том, что дополнительный слой брекера изготовлен из кевлара, который прочнее стали в пять раз. Кроме того, усилена конструкция боковины. Все это защищает шину от проколов и порезов.

Обновленный рисунок протектора позволил снизить шум и улучшить управляемость на асфальтовой дороге. Покрышку предлагают в 24 типоразмерах.

Toyo

Toyo Proxes ST III Toyo Proxes ST III предназначена для кроссоверов и внедорожников, которые большую часть времени передвигаются по асфальту.

Направленный рисунок протектора Toyo Proxes ST III, по замыслу создателей, должен формировать у покупателя три образа: стрелы, молнии и крылья истребителя. Но в рисунке все функционально. Канавки-молнии отводят воду из пятна контакта, крылья на внешней части покрышки отвечают за курсовую устойчивость. Скошенные блоки в центральной части протектора благодаря своей форме меньше деформируются при торможении или прохождении поворотов. Тем самым они улучшают сцепление с дорогой.

Yokohama

Yokohama Advan Fleva V701 Yokohama Advan Fleva V701. Новинка заменит модель S Drive AS01.

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Advan Fleva V701 — новая спортивная шина, которую выпускает компания Yokohama под своим брендом Advan. Напомню, под этой маркой продают и гоночные полуслики . Так вот, Fleva V701 — более универсальная дорожная шина, предназначенная для мощных автомобилей. Покрышка подойдет покупателям, которые прежде всего ценят управляемость.

Резиновая смесь, состоящая из силики, специальных полимеров и апельсинового масла, замешивается в соответствии с результатами компьютерного моделирования по технологии nanoBLEND Compound. Как заявляет производитель, технология позволяет добиться хорошего баланса между поведением покрышки на мокрой дороге, экономией топлива и износостойкостью шины.

Новинка доступна в 43 типоразмерах, от 15 до 20 дюймов. Индексы скорости V (до 240 км/ч) и W (до 270 км/ч).

Yokohama Blue Earth-A 50 Yokohama Blue Earth-A 50. Шина предназначена для легковых автомобилей и «заточена» на комфортное вождение. Она относится к энергоэффективным покрышкам, то есть отличается хорошей топливной экономичностью и увеличенным сроком службы.

При разработке покрышки широко применялись опробованные на других шинах технологии. В частности, технология Nano Blend. В резиновой смеси содержание силики увеличено до половины состава компаунда. В результате по сравнению с предшественницей C.Drive AC02 тормозные свойства новинки улучшены на 20%. А применение апельсинового масла увеличило стойкость резиновой смеси к растяжениям. Размерный ряд — от 14 до 18 дюймов.

Pirelli

Итальянский производитель расширяет линейку премиальных шин P Zero. Покрышки этой серии устанавливают на такие спорткары, как Lamborghini Centenario, Ferrari GTC4 Lusso, Mercedes GT AMG и Porsche Boxter. Шины создавали в тесном сотрудничестве с каждым из производителей этих спорткаров.

Из технологий, примененных в шинах, выделим F1 Bead. Она появилась благодаря участию Pirelli в гонках Формулы 1. Суть заключается в особенно жесткой резиновой смеси в бортовой зоне покрышки. Это гарантирует быстрый и точный отклик на управляющие действия водителя без неожиданной потери сцепления с дорогой.

Для российских покупателей линейка шин P Zero в сезоне весна-лето 2017 представлена в трех рисунках протектора.

Pirelli P Zero Sedan Pirelli P Zero Sedan — шина для седанов люкс-класса.

Покрышка имеет асимметричный рисунок протектора и предназначена для люксовых седанов. Отличительная особенность этого варианта P Zero — наружная плечевая зона. Тут расположены крупные блоки, разделенные глубокими канавками. Они играют роль своеобразных амортизаторов, снижая ударные нагрузки от дороги. В результате повышается комфорт — для пассажиров седанов люкс-класса он важнее, чем отточенная управляемость.

Pirelli P Zero GT Pirelli P Zero GT предназначена для мощных спортивных автомобилей.

А вот покрышки Pirelli P Zero GT как раз для тех, кто хочет точных реакций на поворот руля. Эта модель подойдет тюнинг-карам и заряженным модификациям серийных автомобилей.

Pirelli P Zero Corsa Pirelli P Zero Corsa предназначена для спорткаров.

Наконец, третий вариант — Pirelli P Zero Corsa. У этой модели шин самый агрессивный рисунок протектора. Он смахивает на гоночный полуслик. Шина с таким рисунком протектора предназначена, прежде всего, для использования на спорткарах. Оттого основной задачей для разработчиков было сделать так, чтобы новинка выдерживала высокие скоростные нагрузки. При их разработке инженеры применили опыт, полученный в гонках Формулы 1 и мировом ралли.

Pirelli Cinturato P7 Blue Pirelli Cinturato P7 Blue. Целевая аудитория новинки — автолюбители, ценящие спортивную управляемость и комфорт, а в основу конструкции легла популярная модель Cinturato P7.

Pirelli Cinturato P7 Blue на нашем рынке с 2013 года. К этому сезону модель обновили, но у нас ее решено не продавать, хотя покрышка еще встречается в магазинах. В Европе же ее по-прежнему можно купить.

В составе резиновой смеси — повышенное содержание силики и специальных полимеров. Они помогают протектору сохранять эластичность при резких перепадах температур. Покрышка демонстрирует лучшие, по сравнению с прошлой моделью, сцепление на мокрой дороге и тормозные характеристики на сухом асфальте. Кстати, шина получила высшие оценки по сцеплению на мокрой дороге по новой маркировке ЕС для шинной продукции. Размерный ряд — от 16 до 18 дюймов.

Bridgestone

Firestone Touring FS100 Японский производитель шин — компания Bridgestone выводит на российский рынок бренд Firestone. На фото летняя шина Firestone Touring FS100.

Официально эта марка не была представлена в России, хотя покрышки к нам попадали. Скажем, они шли на первичную комплектацию Opel Astra G. Так же они были известны водителям грузовиков. У бренда богатая гоночная история. В разные годы машины на этих покрышках выходили на старт гонок Формулы 1 и американских кузовных и формульных серий.

Первой покрышкой, предложенной российским покупателям, станет модель Touring FS100. Усиленный нейлоновый бандаж и повышенная прочность каркаса шины уберегут ее от проколов. Особое расположение блоков протектора призвано снизить гул во время движения. Бюджетная шина среднего ценового сегмента предназначена для легковых автомобилей. Размерности — от 13 до 14 дюймов.

Шинные тесты и другую полезную информацию о сезонной смене резины вы найдете в подборке публикаций «За рулем», которую мы назвали «Весне дорогу: когда и во что переобуваться?»

Фото: Максим Гомянин и фирмы-производители