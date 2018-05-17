Как снять с учета автомобиль в России, если он уже в Германии; можно ли получить ПТС взамен утерянного без штампа «Дубликат»; какие могут возникнуть проблемы из-за того, что номер двигателя оказался попорченным ржавчиной?

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор полиции Михаил Черников.

Мотоцикл в наследство

Долго искал и нашел мотоцикл Урал в хорошем состоянии. Хочу купить, но останавливает то, что продает его внук владельца, а сам владелец несколько лет назад умер. Смогу ли я потом оформить его в ГИБДД?

Карен А., Ставрополь

Для того чтобы не было проблем с регистрацией мотоцикла, необходимо принять во внимание следующее обстоятельство. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 12 августа 1994 года № 938 одним из оснований для регистрации транспортного средства за собственником является заключенный в установленном порядке договор или иной документ, удостоверяющий право собственности. По всей видимости, им будет являться договор купли-продажи, по которому вы приобретете статус покупателя, а нынешний собственник мотоцикла — статус продавца. Для того чтобы указанный договор не был признан ничтожным, необходимо убедиться, что продавец обладает правом собственности на предмет купли-продажи — в данном случае на мотоцикл. Учитывая, что мотоцикл зарегистрирован на умершего, факт перехода права собственности к внуку должен подтверждаться свидетельством о праве на наследство или иным документом, составленным в соответствии с Гражданским кодексом. Таким образом, перед совершением сделки советую вам убедиться в наличии такого документа и получить его копию для представления в Госавтоинспекцию при регистрации.

Из России — с машиной

Возвращаюсь в Германию и хочу забрать с собой машину, купленную и зарегистрированную в России. Как поступить, если машина уже находится в Германии?

Урсула Айнсфельдер, Бонн

Обратитесь с заявлением в любое регистрационное подразделение Госавтоинспекции для прекращения регистрации транспортного средства в связи с вывозом за пределы Российской Федерации. Если транспортное средство уже вывезено, о чем имеется отметка в свидетельстве о регистрации, то представлять автомобиль в Госавтоинспекцию не требуется. От вашего имени обратиться в регистрационное подразделение может также иное лицо на основании соответствующей доверенности. Такой порядок установлен Административным регламентом МВД России по предоставлению государственной услуги по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним (утвержден приказом МВД РФ от 7 августа 2013 года № 605).

По доброй воле

Надо ли снимать наклейку «Шипы» после установки летних шин? Какой будет штраф, если этого не сделать?

Яромир Жихарев, Воронеж

В соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения опознавательный знак «Шипы» должен быть установлен сзади механических транспортных средств, имеющих ошипованные шины. Если установлены летние шины, опознавательный знак следует удалить, чтобы не вводить в заблуждение других участников дорожного движения. Ответственность за невыполнение этого требования законодательством не предусмотрена.

Дубликат паспорта

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Случайно обнаружил пропажу ПТС. Как его восстановить? Установлены ли какие-то сроки для этого? И можно ли получить ПТС без штампа «Дубликат»? Ведь с ним продать машину будет сложнее…

Федор Михайлович, Вологда

Для получения дубликата утраченного или пришедшего в негодность паспорта транспортного средства необходимо обратиться в любое регистрационное подразделение Госавтоинспекции. Поскольку ПТС не входит в перечень документов, которые водитель обязан иметь при себе и передавать для проверки сотруднику полиции, каких-либо сроков для получения дубликата не установлено. Это действие можно приурочить, например, к внесению изменений в регистрационные данные, в том числе в связи с изменением сведений о собственнике при отчуждении (продаже) автомобиля. Административным регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним, утвержденным приказом МВД России от 7 августа 2013 года № 605, в соответствии с которым действуют сотрудники Госавтоинспекции, проставление штампа «Дубликат» в выдаваемом в таком случае паспорте не предусматривается.

Попросили снять с учета

Брат длительное время находится за рубежом и просит снять с учета его машину. Могу ли я это сделать от его имени?

Сергей Кудрявцев, Казань

Примите во внимание, что, согласно упомянутому выше Административному регламенту, прекращение регистрации (снятие с учета) транспортного средства по инициативе его собственника (владельца) осуществляется в связи с утратой, хищением, утилизацией, вывозом транспортного средства за пределы Российской Федерации, а также при отказе от своих прав на застрахованное имущество в целях получения страховой выплаты в связи с повреждением, гибелью застрахованного имущества. Таким образом, вы можете обратиться в регистрационное подразделение ГИБДД для снятия автомобиля с учета только при наличии одного из указанных выше оснований. Для того чтобы сделать это от имени брата, вам потребуется доверенность на совершение таких действий.

Коварная коррозия

На моем хэтчбеке Volkswagen Golf 1998 года выпуска заржавела площадка на блоке цилиндров, на которую нанесен номер двигателя. Хочу продать машину. Но не будет ли проблем у нового владельца?

Н. Кравченко, Москва

Несмотря на то что номер двигателя не входит в перечень регистрационных данных, подлежащих внесению в документы на транспортное средство и информационные базы данных, обнаружение признаков его изменения является одним из оснований для отказа в осуществлении регистрационных действий. Исключение составляют случаи изменения маркировки в результате естественного износа, коррозии, ремонта при условии их идентификации. Это следует из упомянутого выше Административного регламента. Таким образом, проблемы с регистрацией автомобиля у его нового владельца возникнут только в том случае, если степень коррозии такова, что не позволяет установить первоначальную маркировку, в том числе путем проведения соответству­ющих экспертных исследований.

Фото: ИТАР-ТАСС, АГН «Москва», depositphotos