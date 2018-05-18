Какой автомобиль мне нужен? Отвечает эксперт ЗР

Материалы по теме Всё и подешевле: доступные седаны с самым богатым оснащением Уважаемые эксперты! Прошу совета по выбору автомобиля. Мне 82 года, водительский стаж с февраля 1963 года. Поездил достаточно на разных авто, теперь появилась возможность приобрести новый.

Критерии подбора:

бюджет до 800 тысяч рублей;

кузов предпочтительней хэтчбек, можно седан или купе;

трансмиссия — хороший автомат или вариатор;

обязателен кондиционер;

основное желание — хорошая шумоизоляция и мягкая подвеска;

хорошая динамика. Машина нужна в основном для прогулок и просто для катания по дорогам Кубани, Крыма. Годовой пробег в среднем 5000 км.



С уважением, Анатолий Иванович. Станица Староминская Краснодарского края. Благодарю.



— Уважаемый Анатолий Иванович! К сожалению, при сегодняшнем уровне цен соблюсти все критерии при бюджете в 800 тысяч рублей невозможно. Придется чем-то пожертвовать. И хорошая шумоизоляция для машин этого класса — весьма условное понятие. Современной 6-ступенчатой автоматической коробкой оснащается, например, Kia Rio. Но он даже в виде седана стоит от 794 900 рублей, и это с мотором 1.4 (100 л.с.). Хэтчбек Rio X-Line дороже. Datsun и Лада предлагают автомат Jatco с моторами мощностью 87 или 98 л.с. Едет это сочетание неплохо для такого количества сил, но про достойную шумоизоляцию придется забыть. Автомат Renault Sandero с четырьмя передачами на звание современного не тянет. Кроме того, двигатель 1.6 (102 л.с.) с ним отличается большим расходом бензина. Зато обычный хэтчбек в неплохой комплектации можно купить за 767 990 рублей. Приподнятый Stepway тоже укладывается в бюджет: 759 990 плюс 29 990 рублей за кондиционер. Ладу Весту предлагать не буду из-за робота. Я бы посоветовал обратить внимание на Kia Rio. В обозначенном бюджете это самый современный автомобиль.

Материалы по теме Hyundai Grand Santa Fe против Kia Sorento Prime: кто круче?! Добрый день! В раздумьях по поводу большого кроссовера до 3 млн. Особо никакие преграды форсировать не надо (дача, стоянка), но вариантов осталось немного: Соренто Прайм или Прадо. Подскажите, каково Ваше мнение. Или Ваш вариант. Рассматриваю дизельные версии, хотя пробеги небольшие (10 тысяч в год). Заранее спасибо! (Денис) — Судя по оставленным основным вариантам, в приоритете у вас надежность. В этом случае даже не буду советовать иные модели. Учтите, что Kia Sorento Prime и Toyota Land Cruiser Prado принципиально разные автомобили — кроссовер и рамный внедорожник. Если офф-роуд в задачи не входит, не вижу смысла переплачивать за эти способности у Prado (а он дороже, и существенно) и мириться с худшей управляемостью. Для Prado по-настоящему неплохая комплектация — это как минимум 3,3 млн рублей. То есть Kia заметно дешевле, едва ли не на миллион. И еще Toyota очень ценится у угонщиков, что, на мой взгляд, тоже существенный минус. Так что мой выбор из этой пары — Kia Sorentro Prime.

Материалы по теме Изящество или практичность? Citroen Grand C4 Picasso против VW Caddy Maxi Здравствуйте!

Помогите с выбором автомобиля. Необходим неприхотливый, недорогой в обслуживании, б/у авто категории В с количеством мест 7–8, до 200 л.с. (а лучше до 150 л.с.), не старше 10 лет. Цена авто не должна превышать 800 тыс. руб.

Спасибо. Ершин Л.В. — Если ставить во главу угла неприхотливость и недорогое обслуживание, сразу приходит мысль порекомендовать семиместную Ладу Ларгус. Она с запасом укладывается в требования по мощности, а за 800 000 рублей её можно купить новой. Дешевле и надежнее не найдете точно. Если же говорить о более «породистых» машинах, я бы рассмотрел Citroen C4 Grand Picasso первого поколения, Ford S-Max или Galaxy. Предложений по ним достаточно много. Разве что с Galaxy нужно быть внимательнее: их одно время любили в столичном такси (сочетание дизеля 2.0 и механической коробки передач). Что касается совсем больших вэнов, то в указанные вами требования проходит разве что Hyundai H-1.

Материалы по теме Volkswagen Teramont — рубаха-парень Добрый день. Коротко о себе: семья из 5 человек, 2 взрослых и трое детей (0, 9, 14 лет). Рост родителей 1,92 м и 1,77 м. Старший 1,8 м.

Необходимо авто на 7 мест. Бюджет до 3 млн. Передвижение город, межгород, отпуск. Авто будет второе в семье. Эксплуатация в Свердловской области. Возможно дизель. Китайский автопром не рассматриваем. Интересует вопрос цены, качества обслуживания, расходные материалы.

Будем признательны за помощь.

С уважением, Алексей. — К сожалению, идеальные для вашего варианта минивэны в России теперь практически не представлены (оставшиеся не укладываются в бюджет). Так что придется ограничить выбор большим кроссовером. Из опробованных лично могу порекомендовать Volkswagen Teramont. Третий ряд у него отнюдь не номинальный, удобно будет и взрослому. До 3 000 000 рублей можно купить машину с бензиновым двигателем 2.0 TSI и классическим автоматом. С запасом уложатся в бюджет Skoda Kodiaq и Kia Sorеnto Prime. У обоих есть версии с дизельными двигателями. Если не смущает робот на Шкоде, можно неплохо сэкономить на покупке и получить хорошо оснащенный семиместный автомобиль. Из «японцев» выбрать, по большому счету, нечего. Toyota Highlander не проходит по бюджет, Nissan Pathfinder больше не продается. Honda Pilot стоит ровно три миллиона, но нынешняя ситуация с представленностью марки в России внушает опасения. Mazda CX-9 вроде бы подходит по всем параметрам, но ее третий ряд сидений нужно «примерять»: выглядит тесновато.

Материалы по теме Новый Subaru XV против Nissan Qashqai и Mitsubishi ASX — большой тест ЗР Добрый день! В ближайшее время хочу поменять машину. Сейчас Toyota Avensis 2005 года. Езжу и в городе и за 300 км в деревню. На замену ищу что-нибудь надежное, с крепкой подвеской и хорошим клиренсом. Возможно, RAV4 или ASX примерно 3–4 лет. Бюджет — до 900 тыс. руб. Проконсультируйте, пожалуйста, может, стоит рассмотреть другие варианты. И как лучше продать Авенсис: напрямую или через трейд-ин? Заранее спасибо. (Мария) — У многих дилеров сейчас действуют дополнительные скидки при сдаче автомобиля в трейд-ин. Так что я бы начал с проработки этого варианта: можно получить достаточно выгодное предложение. Toyota RAV4 отличный вариант с точки зрения надежности, однако четырехлетние экземпляры только начинаются от 900 000 рублей. Если уже сложилось доверие к марке, стоит чуть увеличить бюджет. Mitsubishi ASX, на мой взгляд, рынком переоценен. Кроме того, модель сейчас вернулась на наш рынок и стоит достаточно дорого. Полагаю, что подержанные экземпляры могут начать дорожать с оглядкой на цену новых ASX. Не стоит сбрасывать со счетов и другие модели из Японии и Кореи. Например, Kia Sportage или Nissan Qashqai. Ну,а каким способом продавать автомобиль, зависит от ваших приоритетов: трейд-ин — это минимум головной боли, но оценят вашу машину чуть ниже рынка. Продажа напрямую, как правило, выгоднее с финансовой точки зрения, но придется держать в уме массу нюансов. Подробная инструкция — здесь.

Материалы по теме Большой тест-драйв японских кроссоверов — CX-5, CR-V, Outlander, RAV4 Добрый день, уважаемая редакция ЗР. Меня зовут Сергей, и я с радостью читаю ваш наикрутейший журнал. Обращаюсь к вам с вопросом по автомобилю Honda. Очень интересно знать, почему продажи данной марки сильно просели в последние годы. Раньше ведь марка отличалась от других производителей отменным качеством. Хочется выслушать ваше авторитетное мнение о том, что сейчас с двигателями Honda CR-V по надежности, как «ходят» вариаторы. Буду рад любому вашему ответу как лично, так и на вашем сайте. Заранее благодарен. — Honda, как и ряд других марок, сильно пострадала от падения курса рубля в конце 2014 года. Локальной сборки у компании нет, отсюда огромный рост цен и падение покупательского интереса. Последующая политика стала результатом не слишком большой заинтересованности бренда в нашем рынке. В результате имеем только две оставшиеся модели — CR-V и Pilot. В сложившейся ситуации меня бы больше интересовал не ресурс агрегатов, а останется ли марка в России. В случае ухода с обслуживанием и сервисной поддержкой могут возникнуть проблемы. По новым турбомоторам и вариаторам достаточной статистики пока нет даже в США, а уж о российской эксплуатации говорить и вовсе не приходится. Так что, если покупать, то на свой риск.

Материалы по теме Skoda Kodiaq — тест-драйв строгого «медведя» Здравствуйте. Подскажите, что предпочтительнее с технической и эксплуатационной точки зрения: 1) Mazda CX-5, комплектация Active, передний привод, 150 л.с., автоматическая КП, либо сопоставимая комплектация Peugeot 3008; 2) Skoda Kodiaq, комплектация Ambition, передний привод, 125 л.с., механическая КП, либо сопоставимая комплектация Volkswagen Tiguan. У всех автомобилей бензиновый двигатель. (Без подписи) — Добрый день! Так случилось, что в семье побывало немало автомобилей именно этих марок. Могу сказать однозначно: доверия к качеству Мазды несравнимо больше, и она его оправдывает. Сейчас, например, есть Mazda CX-5 первого поколения: без поломок с 2012 года. Даже аккумулятор родной при постоянной работе системы старт-стоп. Mazda 6 2014 г.в. прошла уже 85 000 км, также без поломок. Так что, лично мой выбор — Mazda. Её агрегаты вызывают больше доверия. Обслуживание не разорительно даже у официального дилера. Хотя по дизайну Peugeot, конечно, изысканнее. После старта локальной сборки Skoda Kodiaq стоит сопоставимо с Volkswagen Tiguan. С технической точки зрения это братья-близнецы. Поэтому выбор сводится исключительно к ответам на два вопроса: нужен ли вам более просторный салон и багажник и какая из двух машин больше нравится по дизайну. На оба отвечать не мне, а вам самому.

Материалы по теме Икс-фактор: новый опасный соперник Лады XRAY — Kia Rio X-Line Добрый день! Итак: водитель — девушка, стаж минимален, первый автомобиль. Коробка — автомат, кузов — не принципиально. Эксплуатация только по Москве. Перевозка детей, домашних животных, крупных грузов не планируется. Из обязательных опций — кондиционер, подогрев передних сидений. Пожелания: умеренные аппетиты (бензин нынче дорог), надежная, ну и красивая конечно)). PS: отечественный автопром и козявок типа Киа Пиканто НЕ предлагать! Спасибо. (Ольга) — При таких вводных я бы порекомендовал Kia Rio X-Line. Модно, симпатично, практично, современно. Оснащение можно выбрать по бюджету, и в топовых версиях набор очень неплохой, включая обогревы всего и вся. Еще обратите внимание на Skoda Rapid. В базовых версиях она покажется унылой, но разные варианты окраски и дизайнерские пакеты сделают ее заметной в потоке. Обе модели с автоматом предлагают по два разных двигателя.

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, модель автомобиля с подушками безопасности для задних пассажиров. Стоимостью до 800 тыс. руб. Спасибо. (Tony Zorin) — До 800 000 рублей со шторками безопасности можно приобрести новым только Kia Picanto (от 774 900 рублей). Остальные модели на российском рынке с этой опцией дороже. Из представителей В-класса ближе всего к обозначенному вами бюджету оказывается Skoda Rapid (от 844 200 рублей).

Материалы по теме Почему ржавеют новые Hyundai Creta — расследование «За рулем» Здравствуйте. Хочу приобрести Хёндай Крета в максимальной комплектации, но пугает большой износ двигателя, что вы можете сказать по этому поводу, на какой пробег его хватит? (Алексей) — Ответ на этот вопрос зависит от конкретных условий эксплуатации, отношения к автомобилю владельца и (не будем отрицать) везения. Могу лишь сказать, что двигатели 1.6 и 2.0, устанавливающиеся на Hyundai Creta, не первый год известны по другим моделям концерна Hyundai-Kia, которые очень популярны в службах такси. Пробеги этих машин переваливают и за 300–400 тысяч километров. С другой стороны, эксплуатация в холодном климате, при коротких поездках в пробках, с экономией на масле и его замене может убить любой мотор задолго до 100 тысяч километров. Если говорить в общем, то двигатели Hyundai не относятся к числу тех, что «разваливаются на ходу».

Материалы по теме Новые машины со скидками: как они дешевеют при смене поколений Добрый день, хочу купить новый автомобиль, но уже голову себе сломал, выбирая. Сейчас у меня Киа Сид универсал. Мне нравятся компактвэны, но у нас в стране их теперь нет. Поэтому переключился на другие авто. Сначала понравился Дженезис G70, хотел заднеприводный, но опять же у нас в стране продают только полноприводные и цена за нормальную комплектацию 2 млн 900 тыс. За эти деньги можно купить «немцев» из большой тройки. Теперь присматриваюсь к Шкоде Кодиак, если бы продавался у нас Шкода Карок, то его бы я купил, а Кодиак большой для семьи из 3 человек. Теперь еще и Камри новая вышла, никогда не понимал Тойоты, кнопки у них и дерево из пластмассы, конечно, отталкивают, и опять же седан и большой. Шкода Октавия в принципе в самый раз, но сухая ДСГ отталкивает. В итоге, видимо, придется ждать Киа Сид в новом кузове, а хотелось бы что-то новое. Уж очень длинный вопрос получился, извините. (Александр) — С таким разбросом возможных вариантов (Kia cee’d, Skoda Kodiaq, Toyota Camry), признаться, порекомендовать что-то очень сложно. Дабы исключить такие метания, нужно четко для себя сформулировать, что требуется от автомобиля. В каких условиях он будет эксплуатироваться? Насколько важна «статусность»? Сколько готовы тратить на содержание? На каком месте стоит надежность? Потому что, к примеру, Camry объективно окажется самой надежной, но огромный риск угона — это проблема, плюс дорогое каско. По практичности седан, универсал гольф-класса и семиместный кроссовер вообще стоят на трех разных концах системы координат. Ждать Kia Ceed придется, скорее всего, до следующего года. Но он у нас появится обязательно, так что если к этой модели вы привыкли, можно и повременить с заменой. Заодно и упростите процедуру: сдадите старую машину дилеру той же марки в трейд-ин.

Материалы по теме Премиум-класс с пробегом. Чего стоит опасаться? Эксперты, здравствуйте, задумал поменять авто (сейчас Тойота Аурис 1-го поколения), планирую приобрести BMW-«копейку» второго поколения! По моим финансам это авто 2012–13 г. в. На что особенно обратить внимание на данном авто, какие глобальные проблемы могут всплыть? Рассматриваю версию 1.6, автомат и биксенон (штатный) и, соответственно, со всеми вытекающими из этой комплектации! На автомобиле, в основном, ездит молодежь, поэтому главный вопрос — как найти «живой» экземпляр и соответственно в каких пределах он должен стоить? P.S. После Тойоты не хотелось постоянно появляться в сервисах, машина нужна каждый день!

Заранее спасибо, Шамиль, г. Казань — Боюсь, после Тойоты может наступить разочарование именно по части надежности. Немцы сильны в технологиях и всевозможных наворотах, но при всем моем к ним уважении не могу сказать, что работает всё безупречно. Плюс современный турбомотор, заведомо не обладающий большим ресурсом. Возраст 5–6 лет означает, что пробег будет приближаться к 100 000 км или даже ушел за этот рубеж. Это для нынешних машин уже момент крупных вложений. Если вы готовы рискнуть ради управляемости, опций и просто потому, что машина нравится, отговаривать от покупки не стану. Если же надежность важна, я бы подыскал другие варианты. Большую часть проблем с турбомотором 1.6 в BMW решили к 2012 году, так что от «детских» болезней рассматриваемый Вами экземпляр будет вылечен. Но всё равно необходима тщательная диагностика в профильном сервисе. И не стоит удивляться относительно большому расходу масла.

Материалы по теме Renault Duster или Kaptur: выбираем авто для вас Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, авто для пенсионера, полноприводное, с автоматом. Хочется брать на первичке. Пока что рассматриваем Дастер, Террано, Крету. Каптур выскакивает за планку (1100 тыс. руб.), да и Крета уже выскакивает. В правильном ли направлении смотрим? С уважением, Роман — В принципе вы указали все возможные варианты. Creta современнее по агрегатам и экономичнее, если это для вас принципиально. Но и дороже. Nissan Terrano и Renault Kaptur — просто перелицованные копии Renault Duster. Не хотите переплачивать лишнего и не гонитесь за красивым дизайном — берите Duster. Обратите внимание, что самая дешевая Creta с полным приводом и автоматом оснащена двигателем 1.6 (121 л.с.), а Duster, Kaptur и Terrano в такой конфигурации бывают только с мотором 2.0 (143 л.с.).

Материалы по теме Семиместные кроссоверы — большой тест «За рулем» Добрый день! Хотим приобрести семейный автомобиль. В семье двое взрослых и три несовершеннолетних ребенка. Иногда появляется необходимость подвозить бабушку и дедушку. Эксплуатация автомобиля происходит в основном в городе, но иногда выбираемся в путешествие за город или в другие города (не более 1000 км). Объем багажника играет роль, но может быть компенсирован боксом на крышу. Эксплуатация автомобиля ежедневная и круглогодичная.

Что можете посоветовать: минивэн, кроссовер или что-то еще?

Какой двигатель и трансмиссию лучше выбрать?

Стоит ли брать полноприводный автомобиль или достаточно монопривода?

Бюджет покупки около 1,5 млн руб. Готовы рассмотреть б/у авто. С уважением, Владимир — Из новых семиместных автомобилей выбор ограничен всего двумя моделями — откровенно дешевой Ладой Ларгус и кроссовером Skoda Kodiaq, который чуть выходит за рамки в полтора миллиона рублей. Но стоит прикинуть, хватит ли вам простора на его третьем ряду. Подержанные автомобили будут как минимум четырех лет от роду. Более свежие большие кроссоверы стоят дороже, а минивэны к концу 2014 года уже фактически исчезли из продажи. Оптимальным я бы назвал Ford Galaxy или S-Max. Из числа вседорожников под ваши требования подходят модели для американского рынка (Ford Explorer, Toyota Highlander), а это означает большой расход бензина и значительный транспортный налог.