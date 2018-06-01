Июньский выпуск «За рулем»: 7 кроссоверов, новый «Гелик», плавучий вездеход

Какой автомобиль выгоднее — бензиновый или дизельный; всегда ли чип-тюнинг идет на пользу двигателю; стоит ли оплачивать штраф за друга или родственника; как пробить машину по базе, не вставая с дивана; какой из семиместных кроссоверов лучше для семьи; сложен ли в обслуживании Nissan Juke? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в ЗР №6. Уже в продаже!

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Трэкол-39041 — «водоплавающий» вездеход на шинах низкого давления Как обычно, предлагаем испытать свои знания и выиграть призы в конкурсе знатоков-технарей и познакомиться с советами бывалых автомобилистов. На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД, специалисты НАМИ и эксперты ЗР. Скачать мобильную версию журнала можно по ссылкам: для владельцев айфонов и айпадов — здесь, планшетов и смартфонов на платформе Андроид — здесь. А пройдя по этой ссылке, вы сможете оформить цифровую подписку. Читайте «За рулем»! Будьте первыми!

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