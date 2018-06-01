Июньский выпуск «За рулем»: 7 кроссоверов, новый «Гелик», плавучий вездеход

«За рулем» №6/2018 — это:
ЗР МОМЕНТ
- Светоотражающий жилет стал обязательным для водителей
- Лада Веста Cross: теперь седан
- Пекинский автосалон: прогресс китайцев поражает
ЗР ПРЕМЬЕРА
- Новая Toyota Camry: ее научили ездить!
- Lifan Х70 добрался до России
- Mercedes-Benz G-класса переродился
- Новый Audi А8 соткан из электромоторов, сенсоров и тачскринов
- BMW M5 шестого поколения — с полным приводом!
- Lexus NX: рестайлинг и адаптивная подвеска
- Новый Mercedes-Benz А-класса удивляет интеллектом
ЗР ТЕСТ
- Mitsubishi Eclipse Cross противостоит Kia Sportage и Subaru XV
- Бензин или дизель? Подсчитываем литры и рубли
- Volkswagen Teramont, Ford Explorer и Mazda CX-9: семиместные возвращаются!
ЗР ЭКСПЕРТ
- Нестандартные компрессоры: что они умеют?
- Гаечные ключи и инструментальные головки: испытываем на прочность изделия среднего ценового диапазона
- Чем зафиксировать груз на багажнике? Проверяем десяток крепежных «пауков»
- Проверь себя: устройство полноприводного автомобиля
ЗР АКТИВ
- Оплатил штраф за друга или родственника — можешь лишиться прав
- Электронный ПТС: пробиваем машину по базе
ЗР РЕСУРС
- Тест-ремонт: Nissan Juke — оцениваем трудоемкость обслуживания
- Чип-тюнинг: как не угробить автомобиль?
А также:
- Лада Веста SW и Chevrolet Cobalt из парка ЗР
- WTCR — новый туринговый чемпионат мира
- Москвич-2141. Что у него общего с зарубежными автомобилями?
- Советский передний привод. Кто был первым?
- Трэкол-39041 — «водоплавающий» вездеход на шинах низкого давления
Как обычно, предлагаем испытать свои знания и выиграть призы в конкурсе знатоков-технарей и познакомиться с советами бывалых автомобилистов.
На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД, специалисты НАМИ и эксперты ЗР.
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