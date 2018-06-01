Июньский выпуск «За рулем»: 7 кроссоверов, новый «Гелик», плавучий вездеход

Какой автомобиль выгоднее — бензиновый или дизельный; всегда ли чип-тюнинг идет на пользу двигателю; стоит ли оплачивать штраф за друга или родственника; как пробить машину по базе, не вставая с дивана; какой из семиместных кроссоверов лучше для семьи; сложен ли в обслуживании Nissan Juke? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в ЗР №6. Уже в продаже!

«За рулем» №6/2018 — это:

ЗР МОМЕНТ

  • Светоотражающий жилет стал обязательным для водителей
  • Лада Веста Cross: теперь седан
  • Пекинский автосалон: прогресс китайцев поражает

ЗР ПРЕМЬЕРА

  • Новая Toyota Camry: ее научили ездить!
  • Lifan Х70 добрался до России
  • Mercedes-Benz G-класса переродился
  • Новый Audi А8 соткан из электромоторов, сенсоров и тачскринов
  • BMW M5 шестого поколения — с полным приводом!
  • Lexus NX: рестайлинг и адаптивная подвеска
  • Новый Mercedes-Benz А-класса удивляет интеллектом

ЗР ТЕСТ

  • Mitsubishi Eclipse Cross противостоит Kia Sportage и Subaru XV
  • Бензин или дизель? Подсчитываем литры и рубли
  • Volkswagen Teramont, Ford Explorer и Mazda CX-9: семиместные возвращаются!

ЗР ЭКСПЕРТ

  • Нестандартные компрессоры: что они умеют?
  • Гаечные ключи и инструментальные головки: испытываем на прочность изделия среднего ценового диапазона
  • Чем зафиксировать груз на багажнике? Проверяем десяток крепежных «пауков»
  • Проверь себя: устройство полноприводного автомобиля

ЗР АКТИВ

  • Оплатил штраф за друга или родственника — можешь лишиться прав
  • Электронный ПТС: пробиваем машину по базе

ЗР РЕСУРС

  • Тест-ремонт: Nissan Juke — оцениваем трудоемкость обслуживания
  • Чип-тюнинг: как не угробить автомобиль?

А также:

  • Лада Веста SW и Chevrolet Cobalt из парка ЗР 
  • WTCR — новый туринговый чемпионат мира
  • Москвич-2141. Что у него общего с зарубежными автомобилями?
  • Советский передний привод. Кто был первым?
  • Трэкол-39041 — «водоплавающий» вездеход на шинах низкого давления

Как обычно, предлагаем испытать свои знания и выиграть призы в конкурсе знатоков-технарей и познакомиться с советами бывалых автомобилистов.

На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД, специалисты НАМИ и эксперты ЗР.

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