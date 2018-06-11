Большинство автомобилистов убеждены, что при ДТП в наибольшей безопасности окажется пассажир, сидящий на заднем ряду непосредственно за креслом водителя. Однако на сей счет существуют и другие мнения, весьма небезосновательные.

Принято считать, что при лобовом столкновении водитель, повинуясь инстинктам самосохранения, обязательно будет маневрировать таким образом, чтобы вывести из-под удара себя любимого — следовательно, самым небезопасным местом в машине окажется переднее пассажирское кресло. Зато пассажир, занявший место за водителем, как бы подвергается заведомо меньшему риску. И в самом деле, задний ряд в принципе считается более безопасным по сравнению с передними сиденьями. При лобовых ударах у его обитателей (по сравнению с сидящими впереди) есть дополнительный запас пространства, которое позволит им выжить. Да и при попутном столкновении пассажиры второго ряда защищены зоной багажника.

Однако столкновения бывают и боковыми, и в этом случае крайние места на диване ничуть не лучше передних кресел. Поэтому самым универсально безопасным станет место посередине заднего ряда — разумеется, при наличии центрального подголовника.

Меж тем существует и альтернативная точка зрения. В частности, в Австралии некоторое время назад были проведены исследования, показавшие, что в случае с современными автомобилями наиболее безопасным местом окажется кресло переднего пассажира: дескать, нынешние технологии вроде подушек безопасности и ремней с преднатяжителями существенно снижают риск получения травм. Но это не относится к технически устаревшим моделям, выпущенным в девяностых годах прошлого века и ранее.

Что же касается общественного транспорта, то в автобусе или троллейбусе лучше всего располагаться у центрального прохода в правом ряду. Логика здесь такая: если сидеть у окна, то при аварии можно пораниться осколками стекла, а левая сторона автобуса с большей вероятностью окажется на небезопасной встречке, нежели правая.