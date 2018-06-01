Царапины на новой машине воспринимаются владельцем особенно болезненно. Но можно временно защитить машину от потенциальных «шрамов».

Гравий больше всего «обстреливает» передний бампер и капот. Следовательно, именно эти элементы и нужно защищать в первую очередь. Решение, которое сразу приходит в голову, — разнообразные защитные пленки. Но они дороги. Требуют навыка работы и чистого помещения. Можно обратиться к профессионалам, но им тоже нужно платить.

Разнообразные «мухобойки», то есть козырьки на кромку капота, мало того что относятся к нестандартному оборудованию, так еще и способны испортить краску сильнее сколов — ведь под ними копится песок, действующий как абразив. Сомнительна и эстетика таких «украшений».

Лучше использовать современные средства. Например, «Жидкий чехол» от компании «Астрохим». Он предназначен для временной защиты кузова, а также других элементов автомобиля от сколов и царапин. Может быть полезен при перегонах, в дальних поездках, при езде по бездорожью, гравийным дорогам, для консервации элементов автомобиля. Банка объемом 500 мл стоит около 500 рублей.

Мы опробовали новинку на редакционной Ладе Весте. На ней уже полно мелких «шрамов». Но видеть новые нам не хочется.

Подготовка и нанесение

Чтобы нанести «Жидкий чехол», нужно тщательно вымыть и высушить автомобиль, запастись обезжиривателем, чистой салфеткой, новой мягкой кистью (шириной минимум 50 мм). Банки хватает на площадь до полутора квадратных метров при нанесении в три слоя. Слои нужно сушить по 20 минут.

Работать можно и на улице, но только в безветренную погоду, при температуре от +15°С до +25°С, и не под прямыми солнечными лучами.

Надо обезжирить кузов, стараясь убрать все загрязнения. Состав вязкий, наносить его нужно быстро, набирая поменьше. Чтобы покрытие выглядело аккуратнее, направление слоев лучше чередовать: «красить» капот вдоль, потом поперек и снова вдоль. Если состав попадет на фары или решетку радиатора, это не страшно: потеки легко снять, когда «Жидкий чехол» затвердеет.

Если вы отделяете обрабатываемый участок от необрабатываемого малярным скотчем, примите его как условную границу, наносите состав до скотча, а не на него. Иначе, когда будете снимать скотч, край пленки поднимется.

Результат

Толстую эластичную пленку на капоте не пробьет никакой гравий. Нипочем этому покрытию и гибкие ветви. Оно не страдает от мойки под давлением. При желании его легко снять, подцепив край и скатав руками.

Конечно, долго ездить с «Жидким чехлом» на капоте не будешь. Но если отправляешься на машине в путешествие, такая защита явно не повредит.