Где и как хранить велосипед?

Мы уже рассказывали, как выбрать багажник для перевозки велосипедов, какие основные виды их существуют и на что обратить внимание при выборе. Тема оказалась очень популярной, и от вас поступило множество вопросов, существенная часть которых касалась способов хранения двухколесного транспорта. Что же, отвечаем.

....

Велосипед занимает, конечно же, меньше места, чем автомобиль. Но все равно немало. А если в семье два-три байка, то вопросы их хранения уже становятся серьезной проблемой, особенно для городских жителей. Варианты из серии «у меня свой гараж рядом с домом» в расчет не берем — таких счастливчиков в мегаполисах почти не осталось. Не будем забывать и про то, что велосипед, как ту же машину, просто около подъезда или в соседнем дворе не оставишь. Если, конечно, хочешь утром обнаружить его на том же месте. Единственное, что остается, — затаскивать в дом. А здесь уже есть различные варианты.

...

Материалы по теме Какой велобагажник лучше?

Самый простой — колясочная. Отличное решение, бесспорно. Вот только подобные площадки и помещения есть далеко не в каждом доме. Если в вашем нет, то лестничная клетка уж точно имеется. Но и здесь есть несколько тонких моментов, которые нужно учесть:

не все соседи обрадуются заставленному коридору, в котором остается минимум места для прохода;

даже если они разделяют ваши пристрастия, представьте коридор, в котором припарковано, допустим, пять-шесть велосипедов. Про соблюдение норм пожарной безопасности в этом случае тоже можно забыть;

несмотря на то, что «железный друг» находится в подъезде, а не на улице, это вовсе не гарантирует его сохранности. Упоров, к которым его можно примотать тросом или цепью на лестничной клетке, как правило, нет.

...

Остается квартира. Хорошо, если в ней есть лоджия или кладовка/гардеробная. Тем же, у кого подобной роскоши нет, вынуждены оставлять велосипеды в коридоре, читай на самом проходе, или же в комнате — не многих членов семьи такое соседство обрадует.

Но есть выход — специальные крепления для хранения двухколесного транспорта. Их можно установить почти где угодно. Как правило, они представляют собой кронштейн, который подвешивается к стене на определенной высоте. Существует множество вариантов и моделей. Некоторые позволяют разместить аж до трех велосипедов!

...

Крюки (от 540 рублей)

Выделяют два основных вида креплений: крюки, на которых байки фиксируются перпендикулярно стене и конструкции, на которых они располагаются параллельно.

Первые очень удобно использовать в тех же кладовках и на балконах. Главные плюсы подобных изделий — низкая цена и компактность. При покупке, прежде всего, обращайте внимание на материалы, из которых они сделаны. Добротные крюки прослужат не одно десятилетие, другие же не протянут и года.

... Кронштейны (от 1250 рублей)

Кронштейны для размещения велосипедов параллельно стене конструктивно сложнее крюков. При их выборе помимо качества материалов следует обращать внимание и на следующие моменты:

Складываются ли у них так называемые «рога», на которые подвешиваются велосипеды. Если да, то когда изделие не используется, оно будет занимать меньше места и не мешать окружающим. Кстати, есть модели с регулируемым углом наклона «рогов». На таких, помимо велосипедов, можно хранить что угодно. Например, тот же автобокс или стремянку.

Что входит в комплект поставки. Есть ли необходимый набор крепежных элементов, специальные ремни для фиксации вещей и т. д.? Может оказаться, что простой с виду и более бюджетный вариант, если все это для него докупить, в итоге обойдется дороже более качественного изделия, у которого все это есть изначально.

Размеры установленной и разложенной конструкции. Перед покупкой следует убедиться, что откидывающиеся детали не будут ничего задевать или мешать тому же проходу.

....

Если вариант с кронштейнами и крюками вам не нравится или не подходит, обратите внимание на стационарные стойки. Они удобны тем, что их можно располагать в любом удобном месте, а установка не требует какого-либо специального монтажа/демонтажа — свободно передвигаются и переносятся по мере необходимости.

... Стационарные стойки (от 4100 рублей)

Кстати, если вы, как и многие, думаете, что все устройства для хранения велосипедов обязательно уродуют пространство и не могут выглядеть достойно, то вы заблуждаетесь. Посмотрите, например, какие варианты решения вопроса предлагают современные дизайнеры. Такими стойками и кронштейнами все чаще дополняют модные интерьеры.

Остались вопросы? Перед покупкой рекомендуем проконсультироваться с менеджерами интернет-магазина SHOP.ZR.RU. Они совершенно бесплатно и максимально полно расскажут обо всех нюансах и помогут определиться с выбором. Также напоминаем, что сейчас в нашем магазине на многие модели действует дополнительная скидка — 5% от указанной на сайте цены. Не забудьте спросить о ней у менеджера!

Фото: «За рулем.РФ», фирмы-производители