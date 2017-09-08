«Эм-пятый» добрался до умопомрачительной планки «600 л.с.» — он более чем вдвое мощнее «эмки» первого поколения! И полноприводный! Интересно, каков предел его сцепления?

Едва ли возможно передать хотя бы часть того восторга, что дарит BMW M5.

BMW M5 Длина/ширина/высота/база 4965/1903/1473/2982 мм

Объем багажника (VDA) 530 л

Снаряженная/полная масса 1930/2440 кг

Двигатель бензиновый, V8, 32 клапана, 4395 см³; 441 кВт/600 л.с. при 5600 об/мин; 750 Н·м при 1800–5600 об/мин

Время разгона 0–100 км/ч 3,4 с

Время разгона 0–200 км/ч 11,0 с

Максимальная скорость 250 км/ч

Топливо/запас топлива АИ‑95/68 л

Расход топлива: смешанный цикл 10,5 л/100 км

Трансмиссия полный привод; А8

Нынешний BMW M5 (кузов F90) пролетел Cеверную петлю Нюрбургринга за 7 минут 28 секунд. На Гран-при Германии 1971 года этого бы хватило, чтобы стартовать с девятого места. А в 1969 году — с поула!

Сравнение, конечно, некорректное: нынешний вариант Нордшляйфе отличается от прежнего. Но масштаб происходящего очевиден. «Эм-пятый» добрался до умопомрачительной планки «600 л.с.» — теперь он более чем вдвое мощнее «эмки» первого поколения! И полноприводный! Для знакомства как нельзя лучше подошел «Сочи Автодром».

В полной мере раскрыть немалые гоночные таланты М5 получится лишь на гоночном треке.

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Адептам классической компоновки рано рвать на себе волосы — хотя бы потому, что у новой «эмки» предусмотрен чистый заднеприводный режим. Выбираю уровень сложности 2WD, и межосевая муфта целиком распускается: это значит, что весь крутящий момент (в пределе — 750 Н·м) уходит назад.