«Письма счастья» за нарушения правил дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме, таят в себе очень большой подвох. Даже если за рулем в момент нарушения был не владелец автомобиля, а кто-то другой, после оплаты «чужого» штрафа хозяин машины становится в глазах закона нарушителем и как дорожный «рецидивист» вполне может лишиться прав. Что делать, чтобы этого не произошло?

В последние годы так называемые «письма счастья» стали неотъемлемой частью жизни практически всех автомобилистов. Присланные штрафы надо либо оплачивать, либо обжаловать. Иначе на пороге появятся судебные приставы. Или придет сообщение на телефон о списании с вашего счета суммы штрафа и исполнительного сбора.

Камеры фиксируют не только мелкие нарушения вроде незначительного превышения скорости, но и серьезные — выезд на полосу встречного движения, проезд на запрещающий сигнал светофора, превышение на 60 км/ч и больше, - за которые при встрече с инспектором лишат прав.

Однако в случае фиксации нарушения в автоматическом режиме собственнику автомобиля грозит лишь штраф — поскольку отсутствуют железные доказательства того, что именно он был за рулем в тот момент. Вдруг дал покататься брату-свату-коллеге? И даже если таких нарушений наберется несколько, придут лишь штрафы — прав не лишат.

Эта норма появилась в Кодексе об административных правонарушениях после введения примечания к статье 1.5, отменившей, по сути, презумпцию невиновности для случаев автоматической фиксации. Штраф не может висеть на автомобиле, поэтому его записывают на владельца. А как чаще всего поступает владелец, если кто-то на его машине «привез» пятитысячный штраф ? Правильно, оплачивает его сам — взяв с реального виновника деньги. Или передает тому квитанцию с требованием оплатить, что фактически то же самое. Так проще — не надо заморачиваться с переоформлением штрафа на реального виновника.

И в этом кроется большой подвох! После оплаты чужого штрафа владелец автомобиля попадает в электронную базу как нарушитель. Если в течение года после вступления в силу предыдущего постановления по «тяжкой» статье, вынесенного на основании данных автоматической фиксации, его остановит инспектор за подобное же нарушение, никакого снисхождения не будет и отделаться денежным штрафом не удастся (хотя штраф и значится как альтернатива): суд обязан лишить водителя прав на год как злостного рецидивиста.

За того парня

Такая история произошла с гражданином Ш. Сын на его машине пересек сплошную линию, разделяющую встречные потоки. «Письмо счастья» не заставило себя долго ждать: ГИБДД оценила проступок отпрыска в 5000 рублей. Отец безропотно заплатил штраф, взяв тем самым вину на себя.

После оплаты чужого штрафа владелец автомобиля попадает в электронную базу как нарушитель. За повторное подобное нарушение суд обязан лишить водителя прав.

А через полгода его остановил инспектор ДПС за обгон через сплошную. Составил протокол, передал дело в суд, и тот лишил гражданина Ш. водительского удостоверения на год. Иного и быть не могло, ведь это единственный вид наказания, предусмотренный частью 5 статьи 12.15 КоАП в случае живой фиксации повторного нарушения. Повторного — потому что в электронной базе данных ГИБДД именно гражданин Ш., а вовсе не его сын значится нарушителем, попавшим в объектив камеры при пересечении сплошной.

Кто виноват, что делать?

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Чтобы избежать неприятных последствий, обязательно переоформляйте нарушение на истинного виновника. В десятидневный срок с момента получения постановления о нарушении отправьте письмо в ГИБДД с требованием отменить старое постановление (где вы — нарушитель) и вынести новое (оформленное на того, кто был за рулем, - вашего родственника, друга, хорошего знакомого).

Подавать жалобу следует в тот отдел ГИБДД, который вынес постановление о штрафе, указав имя и адрес истинного нарушителя. Если есть документы, подтверждающие, что вы находились в момент нарушения в другом городе или на производственном совещании, обязательно их приложите. Иногда полицейские вызывают названного вами человека, чтобы удостовериться, что за рулем был действительно он.

После рассмотрения жалобы ГИБДД пришлет решение об отмене предыдущего постановления, а нарушитель получит заслуженное «письмо счастья».

Автор: Вячеслав Варёнов

Фото: АГН «Москва»