За что судьи чаще всего наказывают водителей. Рейтинг нарушений ПДД

Согласно опубликованной статистике, суды первой инстанции (мировые суды) в 2017 году реже рассматривали дела об административных правонарушениях так называемой «водительской», 12-й статьи КоАП России.

Статистика опубликована Судебным департаментом Верховного суда. Напомним, что суды рассматривают серьезные правонарушения ПДД, такие как управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, выезд на встречную полосу движения, значительное превышение скорости (более 60 км/ч) и т.д.

Чаще всего судьям пришлось рассматривать дела об управлении транспортным средством в нетрезвом состоянии (ст. 12.8) и водителями, отказавшимися от прохождения медицинского освидетельствования (ст. 12.26). За прошедший год к ответственности были привлечены 317 484 и 204 202 водителя соответственно. Цифры впечатляют, но они ниже на 11 и 10 процентов соответственно. Любопытно, что штраф за управление в нетрезвом виде получили 259 954 водителя, административному аресту подвергнуто 55 293 водителя, но прав, судя по данным статистики, лишены 247 685 водителей. Штрафов было наложено на сумму в 7,8 млрд рублей, а взыскано менее 2,4 млрд рублей.

На третьем месте «рейтинга» по количеству наказанных водители, которые выезжали на встречную полосу движения: 181 469 привлеченных к ответственности. За это правонарушение положен штраф в размере 5000 руб. или лишение водительских прав. Подавляющему большинству нарушителей был назначен штраф (159 288). В последние годы мировые судьи по таким нарушениям принимают решение о лишении водительских прав только при наличии у нарушителя отягчающих обстоятельств: большого количества штрафов или неоплаченные штрафы за долгий период.

На четвертом месте с большим отставанием от лидеров идет управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления, — 66 555 наказанных. Более 19 тысяч из них были оштрафованы, 27 585 — подвергнуты административному аресту, 19 514 приговорены к обязательным работам.

Замыкает первую пятерку нарушений ПДД, которые чаще всего рассматривали мировые судьи, дела по ст. 12.1 ч. 1.1, 12.2 ч. 2 и 4. Это управление незарегистрированным транспортным средством, транспортным средством без техосмотра, управление транспортным средством без номеров или с заведомо подложными номерами. Всего к ответственности привлечено 43 159 водителей, из них отделались штрафом 34 392 человека, 8732 лишились прав, а 46 водителям вынесено письменное предупреждение.

Сокращение количества дел, рассматриваемых судами, связано и с тем, что на дорогах выросло количество камер фиксации нарушений ПДД. А вскоре их станет еще больше.

Недавно в Госдуме предложили отменить статью Уголовного кодекса за угон автомобиля.

Фото: Георгий Андреев/ИТАР-ТАСС