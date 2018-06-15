Почему Криштиану Роналду не ездит на Логане?

Футбольный маршрут: расписание и итоги матчей ЧМ-2018

В дни чемпионата мира по футболу у болельщика есть два постоянных вопроса. Первый — кто и когда сегодня играет? Второй — как вчера сыграли? У «За рулем» есть все ответы — с нашим расписанием вы не пропустите ни один матч.