Он любит автомобили, и история приобретений достаточно изучена. Во многом благодаря тому, что Роналду охотно и часто фотографировался с машинами. Правда, есть расхождения и белые пятна относительно дат покупок. И нет ясности, все ли купленные некогда машины до сих пор стоят в его гаражах. Но факт остается фактом — на всех он когда-либо ездил, и это не Логаны. Легенда футбола предпочитает более престижные автомобили.
Почему Криштиану Роналду не ездит на Логане?
Он один из самых популярных спортсменов в мире. Чемпион Англии, Испании и Европы, многократный победитель Лиги чемпионов. Двукратный обладатель «Золотого мяча», четырехкратный обладатель «Золотой бутсы», трижды признавался лучшим футболистом мира. Лучший бомбардир в истории сборной Португалии и мадридского «Реала». Автопарк Криштиану Роналду соответствующий, и сейчас мы убедимся в этом.
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