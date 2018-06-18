Мажоры сегодня и при СССР: есть ли разница?

Золотая молодежь регулярно попадает в полицейские сводки: то стритрейсеры сойдутся в заезде на дорогах общего пользования, то очередной гонщик на суперкаре устроит резонансное ДТП, то еще что-нибудь — в общем, богатые детки развлекаются как могут. А что такого? На классной тачке не грех и погонять! А как было во времена СССР?

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Автомобили у мажоров действительно крутые — на то они и мажоры, чтобы пускать пыль в глаза. При этом сами водители такой техники в большинстве своем молодые люди — зачастую им немногим за двадцать лет. Неужто это все вундеркинды, которые в столь нежном возрасте уже успели сколотить капиталы, позволяющие им приобретать спорткары?

Не исключено, что среди владельцев дорогих машин действительно есть юные дарования. Всякое возможно. И все же подавляющее большинство нынешних мажоров это дети своих неприлично обеспеченных родителей, которым машина досталась, как бы это сказать, по праву рождения. Ну, то есть в качестве подарка. Вот как думаете, 24-летний Николай Григорьев, который два года назад устроил страшное ДТП на Минском шоссе, когда несся на Ferrari F430 Scuderia, сам себе купил этот автомобиль? Как бы не так: Феррари принадлежала его отцу — успешному московскому бизнесмену. Папенькин сынок на отцовском суперкаре унес две жизни — и сохранил свою, покинув страну по поддельным документам.

Стритрейсер Казим Батыров прославился в 20-летнем возрасте, когда гарцевал на Ferrari FF по ночной Москве со скоростью 230 км/ч. Чья машина? Правильно, отцовская. А кто у нас папа? Известно кто — Аштар Батыров, владелец крупного птицеводческого предприятия.

Ferrari F430 в редкой версии Scuderia под управлением мажора унесла жизни двух невинных людей. Сам водитель суперкара остался жив и скрылся от правосудия за границей.

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Вообще, суперкары Ferrari довольно часто становятся фигурантами всевозможных громких дел. Еще один яркий тому пример — резонансное ДТП, которое произошло ночью 16 октября 2015 года на Крымском мосту в Москве. Водитель Феррари не справился с управлением, машина вылетела на встречную полосу и столкнулась с двумя другими автомобилями. В ту ночь никто не пострадал, кроме разве что итальянского суперкара, который сгорел. Оказалось, что за рулем находился Томас Левиев, которому только исполнилось 18 лет. А машину он получил в качестве подарка на день рождения.

Впрочем, не только итальянские авто нравятся московским мажорам. Немецкая техника тоже вполне годится для кичливых правонарушений. Особенно хорош для этого Гелендваген, который регулярно отмечается в криминальной хронике. Вспомнить хотя бы знаменитую погоню полицейских за машиной Руслана Шамсуарова, сына вице-президента «Лукойла», которой управлял его приятель Абдувахоб Маджидов (в машине также присутствовала небезызвестная Мара Багдасарян). Еще один мажор на Гелике выложил в соцсети ролик, где он мчится на своей машине по разделительной полосе на Новом Арбате. Его коллега из Питера похвастался ездой на внедорожнике по ступеням Эрмитажа. Ну и так далее…

Гелендваген (особенно в заряженных версиях от AMG) часто мелькает в новостях про мажоров.

Кстати о пресловутой Маре Багдасарян. Знаменитая мажорка предпочитает Мерседесы: даже будучи лишенной прав, она продолжала раскатывать по столице на своем Mercedes-AMG S 63 Coupe.

Не обходят гламурные хамы своим вниманием и другие немецкие машины вроде BMW X5 и X6, равно как и Porsche — на Панамере 19-летний Джабраил Аюбов в 2015 году устроил массовую аварию в центре Москвы.

Точно на таком же купе S-класса гоняла теперь уже бесправная Мара Багдасарян. И, похоже, продолжает гонять.

Как видите, золотая молодежь тяготеет не просто к дорогим, а к спортивным автомобилям — благо сейчас выбор большой. Однако изобилие иномарок в нашей стране было не всегда — в отличие от мажоров, которые прекрасно себя чувствовали еще в Советском Союзе. Понятно, что у отпрысков тогдашней номенклатуры возможностей было куда больше, нежели у простых граждан. По большому счету в эпоху тотального дефицита любой автомобиль был роскошью, недоступной большинству советских людей. И мажором мог казаться всякий молодой человек, который щеголял личным транспортным средством, будь то Жигули или Москвич (не говоря уже о Волге). Конечно, в Союзе иномарки тоже встречались, но в крайне ограниченном количестве — как правило, их привозили из дальних странствий моряки или дипломаты. И все же основным средством передвижения для тех, у кого были непростые родители, оставался отечественный автомобиль.

В советские времена мажоры выглядели примерно так.

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Здесь интересно другое. Мажоры существовали всегда — и сейчас, и прежде. Но вот вопрос: почему в былые годы об их выходках было известно меньше? Ответ, казалось бы, очевиден: раньше информационные технологии были не столь развиты, поэтому о подвигах золотой молодежи узнавали, главным образом, посредством сарафанного радио (если вообще узнавали). В официальной прессе, разумеется, такого рода события не освещались, потому что богатых в СССР как бы и не было, а представителям тогдашней элиты огласка деяний их чад явно была ни к чему — как и нынче, впрочем. Мы же теперь живем в другое время, где информация распространяется с невероятной скоростью, причем зачастую совершенно неконтролируемо. В этом есть определенный плюс: проделки мажоров сразу же становятся достоянием общественности. Однако у этой медали есть и другая сторона. Если принять во внимание, что все детские шалости — это, как правило, работа на публику, то наличие практически ничем не ограниченной аудитории может стать тем самым фактором, который провоцирует антисоциальное поведение.

Опять же надо понимать, что в былые времена цена расплаты за ошибки распоясавшихся детей для партийной номенклатуры была куда выше, нежели в наши дни, когда элитой считаются не только представители власти, но также и просто неприлично состоятельные люди, которые не рискуют ничем, кроме денег. И многих это, увы, невероятно расхолаживает.

Фото: Чумичев Александр/Фотохроника ТАСС, концерны-производители