Мажоры сегодня и при СССР: есть ли разница?

Не исключено, что среди владельцев дорогих машин действительно есть юные дарования. Всякое возможно. И все же подавляющее большинство нынешних мажоров это дети своих неприлично обеспеченных родителей, которым машина досталась, как бы это сказать, по праву рождения. Ну, то есть в качестве подарка. Вот как думаете, 24-летний Николай Григорьев, который два года назад устроил страшное ДТП на Минском шоссе, когда несся на Ferrari F430 Scuderia, сам себе купил этот автомобиль? Как бы не так: Феррари принадлежала его отцу — успешному московскому бизнесмену. Папенькин сынок на отцовском суперкаре унес две жизни — и сохранил свою, покинув страну по поддельным документам.
Стритрейсер Казим Батыров прославился в 20-летнем возрасте, когда гарцевал на Ferrari FF по ночной Москве со скоростью 230 км/ч. Чья машина? Правильно, отцовская. А кто у нас папа? Известно кто — Аштар Батыров, владелец крупного птицеводческого предприятия.
Впрочем, не только итальянские авто нравятся московским мажорам. Немецкая техника тоже вполне годится для кичливых правонарушений. Особенно хорош для этого Гелендваген, который регулярно отмечается в криминальной хронике. Вспомнить хотя бы знаменитую погоню полицейских за машиной Руслана Шамсуарова, сына вице-президента «Лукойла», которой управлял его приятель Абдувахоб Маджидов (в машине также присутствовала небезызвестная Мара Багдасарян). Еще один мажор на Гелике выложил в соцсети ролик, где он мчится на своей машине по разделительной полосе на Новом Арбате. Его коллега из Питера похвастался ездой на внедорожнике по ступеням Эрмитажа. Ну и так далее…
Кстати о пресловутой Маре Багдасарян. Знаменитая мажорка предпочитает Мерседесы: даже будучи лишенной прав, она продолжала раскатывать по столице на своем Mercedes-AMG S 63 Coupe.
Не обходят гламурные хамы своим вниманием и другие немецкие машины вроде BMW X5 и X6, равно как и Porsche — на Панамере 19-летний Джабраил Аюбов в 2015 году устроил массовую аварию в центре Москвы.
Как видите, золотая молодежь тяготеет не просто к дорогим, а к спортивным автомобилям — благо сейчас выбор большой. Однако изобилие иномарок в нашей стране было не всегда — в отличие от мажоров, которые прекрасно себя чувствовали еще в Советском Союзе. Понятно, что у отпрысков тогдашней номенклатуры возможностей было куда больше, нежели у простых граждан. По большому счету в эпоху тотального дефицита любой автомобиль был роскошью, недоступной большинству советских людей. И мажором мог казаться всякий молодой человек, который щеголял личным транспортным средством, будь то Жигули или Москвич (не говоря уже о Волге). Конечно, в Союзе иномарки тоже встречались, но в крайне ограниченном количестве — как правило, их привозили из дальних странствий моряки или дипломаты. И все же основным средством передвижения для тех, у кого были непростые родители, оставался отечественный автомобиль.
Опять же надо понимать, что в былые времена цена расплаты за ошибки распоясавшихся детей для партийной номенклатуры была куда выше, нежели в наши дни, когда элитой считаются не только представители власти, но также и просто неприлично состоятельные люди, которые не рискуют ничем, кроме денег. И многих это, увы, невероятно расхолаживает.
Фото: Чумичев Александр/Фотохроника ТАСС, концерны-производители
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