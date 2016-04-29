Тест-драйв Chevrolet Traverse: найти ребенка в багажнике

Журналистские тест-драйвы — формат неоднозначный. Ты приезжаешь, получаешь ключи, колесишь в условиях, на 80% мало общего имеющих с нормальной жизнью (обычно-то дворовые разъезды да парковки, стояние в пробках), и выносишь позже вердикт по крупицам воспоминаний. Но в этот раз все пошло не так.
Начать, пожалуй, стоит с того, что из Москвы в Санкт-Петербург мы отправились на поезде, прихватив с собой все самое ценное — своих детей. Постойте, а что они тут делают? Идея была в том, чтобы показать вместительность салона нового Chevrolet Traverse (кстати, ударение правильно ставить на второй слог) и его приспособленность к повседневному быту водителя-семьянина. Ну как нового — в Америке кроссовер продают и весьма успешно еще с прошлого года (2017-й стал рекордным для модели, первое поколение которой вышло восемь лет назад), к нам же он доехал только сейчас.
Автомобиль может быть восьми- или семиместным: второй ряд сидений без какой-либо доплаты предлагается в виде двух раздельных капитанских кресел. Правое из них на торце имеет специальную ручку, позволяющую сдвигать сиденье и наклонять его спинку, чтобы обеспечить доступ на галерку. И знаете что: я лично проехался на ней и спешу заявить, что впервые в классе взрослые здесь не будут чувствовать себя как в камере пыток. До потолка места с запасом, нужно лишь слегка сдвинуть переднее кресло, чтобы дать волю ногам. Втроем на третьем ряду взрослым не рассесться (сказывается относительная узость пространства из-за колесных арок), а вот вдвоем — в самый раз!
Джиэмовцы говорят, что в России ожидали большего спроса на максимально вместительную восьмиместную модель, но первые заказы (дилеры американцев приступили к их приему еще в апреле) говорят об обратном.
Примечательно, что и в багажнике при задействованном третьем ряде приличный объем для поклажи — 651 л (это до потолка, так как шторка не предусмотрена, при сложенных ровно в пол сиденьях второго ряда получится 2781 л). А в подполье багажника спрятан еще один 90-литровый отсек глубиной 25 см (и лишь под ним вы отыщете среднеразмерную запаску), в который помещается семилетний ребенок. Даже не спрашивайте, откуда я это знаю — с трудом нашли сорванца… К слову, в топовой версии Premier по цене 3 449 000 руб. открытие багажника осуществляется с ноги, причем для этого нужно изобразить ногой пинок. А чтобы не запинать автомобиль как сидорову козу (впрочем, полного контакта не требуется, достаточно обозначить намерение), на землю из-под бампера проецируется логотип Chevrolet. Так манипуляции конечностями будут более прицельными. Причем загорается он, когда вы только подходите к машине.
Прибавьте сюда массу отсеков по всему салону (весьма любопытно организованы проемы в дверных картах с кучей отсеков вместо единичных колодцев для бутылок), и вы поймете, что для тех, кто предпочитает много машины за выложенные деньги, Traverse — вариант, стоящий внимания.
Меж тем «американец» на нашем рынке — игрок пусть и новый, но, понятное дело, в стране, где более половины продающихся машин — проходимцы всех мастей, пришедший на свято место, которое пусто до сих пор не было. За него, главным образом, придется побороться с Тойотой Хайлендер и Фордом Эксплорер. Соперники достойные и со шлейфом успеха в виде тысяч ежегодных продаж. Кроме габаритов (при длине 5189 мм и колесной базе 3071 мм Traverse кладет на лопатки Highlander и Explorer с их 4890/2790 и 5019/2860 мм соответственно), он круче и по мощности мотора. Ее, в отличие от визави, не стали редуцировать, сохранив оригинальные 318 лошадок. Такой же стоит под капотом Cadillac XT5, с которым новичок делит одну платформу C1XX, только у премиала мотор установлен поперечно, а тут — продольно. И здесь, как мы понимаем, для нас и хорошая, и плохая новость — налоговая. Тем не менее обскочит своих конкурентов, как следствие, Traverse и по динамике, ведь спурт до сотни у него займет считаные 7,6 секунды. Приятный бонус — мотор во всех версиях пускается дистанционно, довольствуясь бензином АИ-92 (его, к слову, в бак вмещается почти 100 л!).
Едем дальше и понимаем, что Traverse — первый джиэмовский автомобиль в России с новой 9-ступенчатой коробкой Hydra-Matic 9T65. Цифра «65» в названии говорит о максимальном крутящем моменте в 650 Нм, которую она готова переварить. Алюминиевая «шестерка» под капотом при этом способна «лишь» на 360 Ньютон-метров, так что запас по прочности у трансмиссии приличный. Ездовые ощущения от коробки? Их нет. И это лучший, на мой взгляд, комплимент: все просто работает, как и должно.
Забавное решение американцы выбрали для системы полного привода. Он в Traverse подключаемый вручную, за это отвечает селектор-шайба на центральной консоли. В обычном режиме 2WD вся тяга безальтернативно передается на передние колеса. В суровых условиях (грязь, снег, песок) можно задействовать на любой скорости и задние колеса. А вот автоматического режима нет — все на усмотрение водителя. Как итог — значительная экономия на топливе. У нас в смешанном цикле выходило немногим более 10 л/100 км, что недурственно для почти 2,2-тонной махины.
Эти и другие особенности автомобиля я решил описать в галерее ниже — так нагляднее. Из нее, в частности, вы узнаете, почему мощный Traverse не может, тем не менее, буксировать прицепы. И все же в сухом остатке автомобиль вышел весьма сбалансированным, этаким полноприводным минивэном с достойным дорожным просветом — все эти качества многодетные (и не бедствующие) россияне должны оценить по достоинству.
И лучше бы вам по душе был «цвет кастрюльки» — за базовый серебристый металлик при покупке Chevrolet Traverse с вас не возьмут дополнительной платы, за прочие придется выложить 25–35 тысяч.
Цены на джиэмовскую новинку стартуют с отметки 2 990 000 рублей за исполнение LE. В нем она уже неплохо оснащена, включая в список функций бесключевой доступ в салон, ксеноновые фары и круиз-контроль. Но я бы предпочел версию LT за 3 149 000 рублей. Здесь из плюшек — мультимедийка Chevrolet MyLink с 8-дюймовым сенсорным монитором и возможность подключения смартфонов посредством Android Auto и Apple Carplay, акустика Bose (10 динамиков, включая сабвуфер) с системой активного шумоподавления, трехзонный климат с потолочными дефлекторами обдува, электропривод двери багажника и модное зеркало заднего вида с цифровой картинкой происходящего сзади. Думаю, именно в этой комплектации Chevrolet Traverse и будет популярен в наших широтах.
Характеристики
Chevrolet Traverse 3.6 V6 AWD
Длина/ширина/высота, мм
5189/1996/1796
Двигатель
V6, бензиновый
Объем двигателя, куб. см
3564
Максимальная мощность двигателя, л.с. при об/мин
318/6800
Максимальный крутящий момент двигателя, Нм при об/мин
360/5500
Трансмиссия
9АТ
Полный привод
подключаемый полный
Дорожный просвет, мм
200
Масимальная скорость, км/ч
190
Разгон 0–100 км/ч, с
7,6
Снаряженная масса, кг
2147
Объем багажника при задействованных сиденьях третьего ряда, л
651
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км
10,0
Цена, руб.
от 2 990 000
Фото: Артур Саруханов и GM
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