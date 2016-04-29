Тест-драйв Chevrolet Traverse: найти ребенка в багажнике

Это был тот еще квест, ведь для близкого знакомства с новичком в модельной гамме Chevrolet (а мы же помним, да, что новинок в РФ у американцев давненько не случалось?) — кроссовером Traverse, мы отправились в окрестности Санкт-Петербурга. Теперь я все знаю не только про Кронштадт, но и про вместительность 5,2-метрового полноприводного исполина.

Chevrolet Traverse построен на новой платформе C1XX, которая уже дала жизнь кроссоверам Cadillac XT5, GMC Acadia и Buick Enclave.

Журналистские тест-драйвы — формат неоднозначный. Ты приезжаешь, получаешь ключи, колесишь в условиях, на 80% мало общего имеющих с нормальной жизнью (обычно-то дворовые разъезды да парковки, стояние в пробках), и выносишь позже вердикт по крупицам воспоминаний. Но в этот раз все пошло не так.

Если сравнивать новичка с его предшественником (на фото — рестайлинговый Traverse первого поколения), видно, что изменились не только габариты и пропорции автомобиля, но и общая стилистика. Так, верхняя из двух секций радиаторной решетки год назад была больше нижней...

Начать, пожалуй, стоит с того, что из Москвы в Санкт-Петербург мы отправились на поезде, прихватив с собой все самое ценное — своих детей. Постойте, а что они тут делают? Идея была в том, чтобы показать вместительность салона нового Chevrolet Traverse (кстати, ударение правильно ставить на второй слог) и его приспособленность к повседневному быту водителя-семьянина. Ну как нового — в Америке кроссовер продают и весьма успешно еще с прошлого года (2017-й стал рекордным для модели, первое поколение которой вышло восемь лет назад), к нам же он доехал только сейчас.

Даже задействовав третий ряд сидений, вы получаете в распоряжение 651 л багажного объема. Смущает лишь бюджетная реализация системы складывания спинок в виде торчащих хлястиков — в машине за 3,5 млн рублей хотелось бы более премиального подхода к делу. Ходят слухи, что первые Траверсы имели привод складывания...

Автомобиль может быть восьми- или семиместным: второй ряд сидений без какой-либо доплаты предлагается в виде двух раздельных капитанских кресел. Правое из них на торце имеет специальную ручку, позволяющую сдвигать сиденье и наклонять его спинку, чтобы обеспечить доступ на галерку. И знаете что: я лично проехался на ней и спешу заявить, что впервые в классе взрослые здесь не будут чувствовать себя как в камере пыток. До потолка места с запасом, нужно лишь слегка сдвинуть переднее кресло, чтобы дать волю ногам. Втроем на третьем ряду взрослым не рассесться (сказывается относительная узость пространства из-за колесных арок), а вот вдвоем — в самый раз!

Интерьер второго поколения Chevrolet Traverse организован по принципу ничего лишнего, и я, пожалуй, разделяю точку зрения инженеров: такой салон точно не надоест.

Джиэмовцы говорят, что в России ожидали большего спроса на максимально вместительную восьмиместную модель, но первые заказы (дилеры американцев приступили к их приему еще в апреле) говорят об обратном.

Примечательно, что и в багажнике при задействованном третьем ряде приличный объем для поклажи — 651 л (это до потолка, так как шторка не предусмотрена, при сложенных ровно в пол сиденьях второго ряда получится 2781 л). А в подполье багажника спрятан еще один 90-литровый отсек глубиной 25 см (и лишь под ним вы отыщете среднеразмерную запаску), в который помещается семилетний ребенок. Даже не спрашивайте, откуда я это знаю — с трудом нашли сорванца… К слову, в топовой версии Premier по цене 3 449 000 руб. открытие багажника осуществляется с ноги, причем для этого нужно изобразить ногой пинок. А чтобы не запинать автомобиль как сидорову козу (впрочем, полного контакта не требуется, достаточно обозначить намерение), на землю из-под бампера проецируется логотип Chevrolet. Так манипуляции конечностями будут более прицельными. Причем загорается он, когда вы только подходите к машине.

Когда в салоне аншлаг, видеоизображение с задней камеры куда лучше поведает о происходящем за кормой автомобиля. Хотя к цифровой картинке придется привыкать — она значительно приближает объекты.

Прибавьте сюда массу отсеков по всему салону (весьма любопытно организованы проемы в дверных картах с кучей отсеков вместо единичных колодцев для бутылок), и вы поймете, что для тех, кто предпочитает много машины за выложенные деньги, Traverse — вариант, стоящий внимания.

На этом графике видно, как новый Chevrolet Traverse позиционируется по габаритам на фоне своих конкурентов.

Меж тем «американец» на нашем рынке — игрок пусть и новый, но, понятное дело, в стране, где более половины продающихся машин — проходимцы всех мастей, пришедший на свято место, которое пусто до сих пор не было. За него, главным образом, придется побороться с Тойотой Хайлендер и Фордом Эксплорер. Соперники достойные и со шлейфом успеха в виде тысяч ежегодных продаж. Кроме габаритов (при длине 5189 мм и колесной базе 3071 мм Traverse кладет на лопатки Highlander и Explorer с их 4890/2790 и 5019/2860 мм соответственно), он круче и по мощности мотора. Ее, в отличие от визави, не стали редуцировать, сохранив оригинальные 318 лошадок. Такой же стоит под капотом Cadillac XT5, с которым новичок делит одну платформу C1XX, только у премиала мотор установлен поперечно, а тут — продольно. И здесь, как мы понимаем, для нас и хорошая, и плохая новость — налоговая. Тем не менее обскочит своих конкурентов, как следствие, Traverse и по динамике, ведь спурт до сотни у него займет считаные 7,6 секунды. Приятный бонус — мотор во всех версиях пускается дистанционно, довольствуясь бензином АИ-92 (его, к слову, в бак вмещается почти 100 л!).

Новый 9-ступенчатый автомат имеет не только понижающий ряд передаточных чисел (пригодится на бездорожье или при движении под нагрузкой в гору), но и клавиши на селекторе, предполагающие ручное переключение передач. Давно перестал понимать необходимость ручного режима на автоматах, но приятно, что он есть, пусть и не столь элегантно реализованный.

Едем дальше и понимаем, что Traverse — первый джиэмовский автомобиль в России с новой 9-ступенчатой коробкой Hydra-Matic 9T65. Цифра «65» в названии говорит о максимальном крутящем моменте в 650 Нм, которую она готова переварить. Алюминиевая «шестерка» под капотом при этом способна «лишь» на 360 Ньютон-метров, так что запас по прочности у трансмиссии приличный. Ездовые ощущения от коробки? Их нет. И это лучший, на мой взгляд, комплимент: все просто работает, как и должно.

На этой схеме проиллюстрирован принцип работы системы полного привода Chevrolet Traverse. По умолчанию автомобиль переднеприводный, но при желании вы на любой скорости вручную можете задействовать задние колеса. Автоматический режим при этом не предусмотрен, так что выбор за вами.

Забавное решение американцы выбрали для системы полного привода. Он в Traverse подключаемый вручную, за это отвечает селектор-шайба на центральной консоли. В обычном режиме 2WD вся тяга безальтернативно передается на передние колеса. В суровых условиях (грязь, снег, песок) можно задействовать на любой скорости и задние колеса. А вот автоматического режима нет — все на усмотрение водителя. Как итог — значительная экономия на топливе. У нас в смешанном цикле выходило немногим более 10 л/100 км, что недурственно для почти 2,2-тонной махины.

Эти и другие особенности автомобиля я решил описать в галерее ниже — так нагляднее. Из нее, в частности, вы узнаете, почему мощный Traverse не может, тем не менее, буксировать прицепы. И все же в сухом остатке автомобиль вышел весьма сбалансированным, этаким полноприводным минивэном с достойным дорожным просветом — все эти качества многодетные (и не бедствующие) россияне должны оценить по достоинству.

И лучше бы вам по душе был « цвет кастрюльки » — за базовый серебристый металлик при покупке Chevrolet Traverse с вас не возьмут дополнительной платы, за прочие придется выложить 25–35 тысяч.

Цены на джиэмовскую новинку стартуют с отметки 2 990 000 рублей за исполнение LE. В нем она уже неплохо оснащена, включая в список функций бесключевой доступ в салон, ксеноновые фары и круиз-контроль. Но я бы предпочел версию LT за 3 149 000 рублей. Здесь из плюшек — мультимедийка Chevrolet MyLink с 8-дюймовым сенсорным монитором и возможность подключения смартфонов посредством Android Auto и Apple Carplay, акустика Bose (10 динамиков, включая сабвуфер) с системой активного шумоподавления, трехзонный климат с потолочными дефлекторами обдува, электропривод двери багажника и модное зеркало заднего вида с цифровой картинкой происходящего сзади. Думаю, именно в этой комплектации Chevrolet Traverse и будет популярен в наших широтах.