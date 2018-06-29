Откуда берутся эксперты и в чем они разбираются?

Экспертизы для ЗР я провожу более двадцати лет — практически с первого дня работы в редакции. Угадайте, что в этой работе всегда было самым сложным? Различные подставы и судебные разборки — пока что в сторону...

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Ладно, отвечу сам. Самое трудное — а сегодня практически невозможное — это всякий раз находить специалиста, который профессионально разбирается в конкретной теме. Вымерли такие человеки, как ящеры. Кто от старости, а кто — от тоски: за ненадобностью. Вывески былых времен типа НИИЧЕГО кое-где сохранились, но специалистов, способных провести требуемые испытания и выдать протокол с печатью, за ними уже не видать. Сплошные манагеры и топ-манагеры, не отличающие санаторий от крематория, а наждачную от туалетной.

Впрочем, с другой стороны, совершенно очевидно, что уж кого-кого, а Экспертов-то сегодня предостаточно. Достаточно включить телеящик, чтобы в этом убедиться. Автоэксперт, медицинский эксперт, эксперт рынка движимости и недвижимости, эксперт-международник с самого утра обучают тебя искусству выбора аккумуляторов, лечения диареи и приобретения дешевых авиабилетов на теплый ненашенский пляж.

А кто они, эти эксперты? Откуда они все знают?

По приколу

Сегодня любой уважающий себя филолог обязательно держит дома потрепанные словари хотя бы полувековой давности. А хороший инженер свято хранит древний технический справочник. Это такие книги, где ошибка была немыслима по определению. А там, где она все-таки проскакивала, в конце книжки была вкладочка, поясняющая, что на странице такой-то имеется опечатка: скажем, вместо Н·м написано Н/м.

Такая книга внушала уважение любому. Потому что было очевидно: над ней корпели знатоки своего дела. И если там, к примеру, написано, что ускорение свободного падения g составляет 9,81 м/с2, то так оно и есть — не надо ничего перепроверять. Полуграмотный Буратино не имел ни малейшей возможности издать такую книгу. И это было правильно.

Слушая радио и сидя перед экраном ТВ, можно было учиться грамотности. Никакой человек у микрофона или перед камерой физически не мог перепутать ударение в словах «изобретение» или «обеспечение». У него бы просто язык не повернулся. Потому что доступ к массовым СМИ имели не Шариковы, а как минимум Борментали. Их учили тому, что они советовали другим.

Всё это, как известно, однажды было объявлено недемократичным, а потому несправедливым. Этого хотел еще негодующий Полиграф Шариков: мол, «один в семи комнатах расселился, штанов у него сорок пар, а другой шляется, в сорных ящиках питание ищет». Восстановить «справедливость» помог интернет: неожиданно выяснилось, что для вселенской пропаганды собственного мировоззрения вовсе необязательно оканчивать МГУ или Сорбонны с Кембриджами, получая какие-то дипломы. Не отстало и телевидение. Бывалый кавээнщик из бакинской команды с гордостью заявляет, что все современное ТВ создал именно он, поскольку бал в студиях теперь правят кавээнщики разных поколений, а он, как ни крути — кавээнщик номер Один.

Сплошной прикол, короче говоря.

Который всех устраивает.

А почему это всех устраивает?

Почему? Да потому, что массовый обыватель способен воспринимать далеко не всякую информацию. Он пугливо (и даже брезгливо) обойдет стороной лекторий Третьяковки и зал Чайковского, но облегченно вздохнет, наткнувшись в телеящике на «Дом-2» или на «Камеди Клаб». И это вполне понятно: подобная информация не нуждается в толковании или переводе, а потому воспринимается на пещерном уровне, мгновенно оседая в глубинах полушарий. И если там скажут, что g отныне равно 10 (или 100), а Волга течет из Каспия на Валдай, то обыватель это примет за чистую монету. Потому что с ним говорят на его языке.

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Отсюда вывод. Если ты жаждешь признания, а заодно заинтересован в продвижении определенных идей или задач, то проще всего ориентировать их подачу именно на такую публику — массовую, примитивную и малограмотную. Очевидно, что и когорта «экспертов» — телеведущих, шоуменов и членов околовсяческих жюри должна мыслить теми же категориями. Их задача — доносить информацию в доступной плоской форме, а не пытаться вбивать в чьи-то головы разницу между тосолами и антифризами.

Итоги мы видим ежесекундно. По российскому каналу автоэксперт призывает не покупать свинцовые батареи, потому что это, оказывается, «вчерашний день». Милый, а разве есть другие батареи? На соседней кнопке «эксперт по энергетике» рассказывает домохозяйкам про переход на электроплиты мощностью в 220 В! Сэр, а в чем измеряют напряжение, если вольты вы отдали мощности? Вот эксперт из автосалона хвалит машину с «автоматической трансмиссией». Похоже, что он не отличает трансмиссию от коробки… Ну а рассказать про новенькие «шины пятнадцатого радиуса» сегодня готово любое СМИ. Да не бывает таких шин, е-мое… Надпись R15 сообщает, что перед нами радиальная шина с посадочным диаметром 15 дюймов! Но ведь куда проще говорить именно про пятнадцатый радиус!

Из всех искусств для нас наиважнейшим, как известно, является кино. Потому что оно самое доступное, в отличие от учебников и лекций. Сегодня ту же роль играет Сеть. Сначала твои мозги, отягощенные образованием, бастуют, получая бургер вместо рябчика, но со временем привыкаешь к информационному фастфуду. Как дворник Тихон, который ходил в очках, подаренных ему Кисой — сначала носил их «по приколу», но потом привык и уже не мог без них обходиться.

По приколу идет практически всё. Даже выборы с участием дамы из откровенно непотребных программ. Что же удивительного в том, что крупные автокомпании, устраивая очередные пресс-туры и проводя пресс-конференции, все чаще приглашают туда… блогеров! Это же прикольно! Такому, к примеру, несложно втюхать информацию о том, что употребление 95-го бензина неизбежно доведет мотор до капремонта, а потому в любой бензиновый автомобиль заливать надо исключительно 98-й! Да не простой, а улучшенный…

Почему?

По приколу!

Человек с Запада

Как заявил в свое время бывший столичный городничий, «Эксперт — это любой человек с Запада». Увы — и это верно. А вот и очередной пример подобного просвещенного мнения. Автоэксперт Джейсон Фенске на своем YouTube-канале Engineering Explained объяснил, что изношенные шины, оказывается, лучше новых! Цитирую: «у шин с изношенным протектором лучше сцепление с дорогой, поскольку покрышки становятся менее ребристыми и с дорожной поверхностью контактирует большая площадь резины»…

Слава экспертам? И позор шинникам, выдумывающим какие-то новые рисунки для протекторов? Может быть, еще и ПДД под мнение «эксперта» переделаем?

Как стать экспертом?

«Если что-либо лежит на твоем столе дольше четверти часа, значит, ты стал экспертом». Законы Мёрфи

Современная Сеть дает любые указания. В том числе — и как любому желающему стать Экспертом. Буквально за несколько минут мне удалось выудить из нее следующие постулаты и рецепты:

не обязательно работать в топовой компании рынка;

собрав статьи по нужной теме, размещай их на своей страничке, выдавая за свои;

делись мыслями и комментариями известных личностей;

раздавай свои визитки и листовки с контактами там, где бываешь.

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К сожалению, это срабатывает. И чем говорливее и наглее некая личность на форумах, тем больше к ней внимания. Псевдоэксперты с легкостью выдают «экспертные заключения», которые не имеют никакого отношения к их специальности (если таковая вообще имеется). И если какой-то полуграмотный читатель по приколу начнет доказывать, что на автоматической коробке необходимо переключать передачи на каждом светофоре, то будьте уверены — найдутся такие, кто его послушает.

А кого им слушать-то? Ведь мой журнал ЗР — это, как ни крути, тоже СМИ. А смешать любого автора с помоями — проще простого. Об этом еще Михалков писал. Дескать, интернет — это анонимность, которая порождает безнаказанность. Это — «возможность и желание ударить любого, да еще побольнее, зная, что никто никогда не узнает, кто ты. Тебя нельзя поймать за руку! Я назову тебя тварью, мерзавцем, и ты не узнаешь, кто я, а я тебе это сказал! Это часть той катастрофы, из-за которой мы можем пострадать».

Уже страдаем, можете поверить.

Так кому же верить?

К сожалению, авторитетов сегодня нет. Даже надпись «ГОСТ» на упаковке, которую сегодня можно встретить на многих прилавках, ровным счетом ничего не значит. Производителю захотелось использовать в названии именно эти четыре буквы — и он это сделал. А никаких обещаний качества он и не давал…

В своих публикациях мы стараемся не делать ошибок. Бывает, конечно, но всегда стараемся вовремя исправиться. А всех, кто искренно хочет посотрудничать с нами не для выкачивания средств, а ради поиска истины, приглашаю, как говорится, заявить о намерениях.

Лиц, не отличающих двигатель от движителя и включающих на светофоре режим «Паркинг», прошу не беспокоиться.