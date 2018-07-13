Осторожно: дачники! Как их распознать на дороге и что предпринять?

В потоке машин, покидающих в выходные большие города, выделяются типичные дачники. Чем «водители выходного дня» могут навредить сами себе и почему их не любят коллеги по движению? Узнайте из нашей фотоподборки.

На дачу ездят самые разные люди, обладатели разных профессий и неодинаковых водительских навыков. И все-таки наметанный глаз безошибочно определит в толпе автомобилей медленно и печально отдаляющихся по вечерам пятниц и утрам суббот от мегаполиса ДАЧНИКОВ. Это — особая категория водителей. Опишу основные признаки, по которым можно отличить управляемый «дачником» автомобиль в потоке. Как выглядит такая машина? А главное, опасен ли дачник на дороге для окружающих и стоит ли держаться от него подальше?

Если я упустил какие-то характерные признаки «дачника обыкновенного», напомните в комментариях.