Крупнейший фестиваль раритетов на автодроме Moscow Raceway

Смотрим шоу и участвуем в гонках классических машин.

Волги! Волги! Господи, это же Волги! Гонки на ГАЗ‑24 — по-прежнему главное украшение программы, поскольку у них особый шарм. Они даже шинами скрипят по-своему.

Глава компании «Старое время» Александр Смирнов регулярно гоняется и сам. В этом году к лично опробованным на треке машинам он добавил универсал ГАЗ‑2402 — ­ это новое слово в чемпионате MCGP.

Наш главный редактор Максим Кадаков, который вообще любит старые Москвичи, выступал на 412‑м мощностью 145 л.с. Оказался в смешанном классе среди иномарок. Но в своем москвичовском двухлитровом зачете был самым быстрым.



Есть два основных подхода к старым автомобилям. Первый: это рухлядь, ее можно утилизировать или сгноить под забором. Второй: это история, ее надо отремонтировать и хранить. Именно второй путь избрала московская компания «Старое время», изначально занимавшаяся восстановлением редкой и раритетной техники. И за несколько лет превратила незатейливые гонки классических автомобилей в фестиваль, который сегодня можно считать самым крупным в стране.

Взяв за основу кузов «пятьдесят первого», можно соорудить нетривиальный пикап вполне современного вида. Таких работ в России несколько, одна из них была гостем фестиваля.

Пройдемся по автодрому Moscow Raceway, где по традиции в начале лета собираются олдтаймеры всех времен и народов.

Рок-н‑ролл с кетчупом

Желающие могут отдохнуть в тени аутентичного Ягуара XJS V12. За два дня в различных акциях фестиваля приняло участие свыше сотни единиц раритетной авто- и мототехники.

Показалось, что акцент мероприятия постепенно смещается от чистых гонок в правильную сторону шоу. Это пока редкий для российских гонок пример, когда паддок бурлит и из него не хочется уходить на трибуну. С десяток видов развлечений для зрителей — от безо­бидного картинга до экстремальных скачек на быке. Даже тир! Не говоря уж о торговых точках, живом рок-н‑ролле и изобилии еды. Ее ассортимент и цены, однако, не очень вписываются в ретроконцепцию, отчасти привязанную к традициям и символике СССР. В Союзе из всей этой еды видели, наверное, только мороженое из ГУМа — главного универмага страны. А хот-дог вероятного противника встречался в упрощенном виде только на ВДНХ: волнистые сосиски с круглыми булочками за три копейки. Без кетчупа, конечно.

В СССР такое было запрещено. На фестивале Moscow Classic — можно.





Иностранцы, развивающие гоночный бизнес вторую сотню лет, давно уловили, что для успеха недостаточно вывести на старт двадцать или даже сто машин. Зрителя надо завлечь так, чтобы дети через год его просто задергали: пап, ну когда мы опять поедем на гонку?! Организаторам фестиваля Moscow Classic, похоже, удалось перенять полезный опыт. Но аттракционы и закусочные не дали бы эффекта без всего остального.

Гонки безнадежных

Пикап ГАЗ‑4 выпускали в 1933–1937 годах, лишь немногие экземпляры пережили войну. Известны считаные единицы полностью восста­новленных машин, их рыночная стоимость около 50 тысяч долларов.

Всё остальное — это огромное количество старых и очень старых автомобилей и мотоциклов, а также всевозможных шоу-каров. Часть машин восстановила и создала сама компания «Старое время» — например, целую коллекцию довоенных автомобилей ГАЗ. А остальное привезли друзья-партнеры и… зрители — владельцы олдтаймеров! Самое приятное для родителей и особенно детей — доступность многих экспонатов для близкого знакомства, вплоть до посидеть в них. Или полазить по уникальной амфибии УАЗ‑3907 Ягуар, которую некогда выпустили тиражом всего 14 штук.

Материалы по теме 5 неудобных вопросов о Гонке звезд — 2018 Если после дюжины прогулочных кругов по паддоку осталось время посмотреть гонки, значит день удался. Не забывайте, что это не «Инди‑500» и не «24 часа Ле-Мана». Moscow Classic Grand Prix — любительские гонки. Так что, контактная борьба и грубая езда категорически запрещены и пресекаются в зародыше. Но при этом здесь действительно сто машин, даже больше. И среди них есть иномарки — старые Porsche, BMW, Mini. Свод правил MCGP гласит: техника — не моложе 30 лет, только задний привод и только карбюраторная система питания.

А среди пилотов есть и современные профессиональные гонщики, и динозавры советского (почти юрского) периода. Все они безнадежно влюблены в Москвичи, Жигули и Волги. Которые вполне могли бы стать вторсырьем — как миллионы точно таких же машин. Но не стали. И продолжают радовать нас.