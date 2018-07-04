Бывают ситуации, в которых неопытный водитель теряется. Снизился уровень масла, появился непонятный стук, загорелся индикатор на панели приборов… Как поступать в таких случаях?

Загорелся Check engine

Если индикатор вспыхнул после длительной стоянки, причин может быть много. Такое случается, например, после трудного пуска с «прикуриванием». Не волнуйтесь, через несколько пусков погаснет. А может, проводкой полакомились крысы: они часто перегрызают провода лямбда-зондов.

Если Check engine загорелся в движении, посмотрите, какими еще признаками сопровождается неисправность. Автомобиль потерял тягу и начал подергиваться? Скорее всего, поломка серьезная и сама не вылечится. Если же в поведении автомобиля нет отклонений, то возможно, что неисправность временная. В обоих случаях можно попробовать на несколько минут отсоединить минусовую клемму аккумуляторной батареи и проверить, как поведет себя автомобиль после пуска. Случайные ошибки сбросятся, имеющие серьезные причины — нет. При значительном ухудшении ездовых характеристик продолжать движение рискованно, лучше воспользоваться эвакуатором. А если отклонения в поведении незаметны, то до сервиса можно добраться своим ходом.

Низкий уровень масла

Проверять уровень масла следует на остывшем моторе. Маслу требуется время, чтобы полностью стечь в поддон картера — только тогда можно точно оценить уровень. Машина должна стоять на ровной поверхности. Алгоритм проверки простой: вытаскиваем щуп, протираем чистой тряпкой, вставляем на место и быстро вынимаем.

Нормальный уровень масла — между метками MAX и MIN. Если он опустился ниже, ждите неприятностей: масляный насос начнет заглатывать воздух, особенно при поворотах и ускорениях. Давление масла станет периодически уменьшаться, многие детали будут работать без смазки и, соответственно, быстрее изнашиваться. Мало того, при недостаточном уровне масла его температура возрастает, поскольку с задачей охлаждения двигателя приходится справляться меньшему количеству жидкости. Из-за этого масло гораздо быстрее теряет свои свойства.

Для долива обычно используют то же моторное масло, которое было залито в машину при прохождении техобслуживания. Но можно доливать и другое, группа качества которого не хуже, чем у требуемого. Никакое современное масло ваш мотор с ходу не погубит. Другое дело, если в дороге пришлось долить что-то сомнительное, - в этом случае при первой же возможности поменяйте масло целиком.

При доливе масла не перепутайте заливную горловину двигателя и, например, коробки передач — такие случаи известны. Чтобы не вылить полканистры мимо, пользуйтесь воронкой (ее можно купить в магазине запчастей или сделать из горлышка пластиковой бутылки). У большинства автомобилей между рисками MAX и MIN «вмещается» около литра масла. Доливая масло, не торопитесь: нужно дать ему стечь в поддон. Поэтому перед замером уровня сделайте небольшую паузу. Перелив масла не столь опасен, как недолив, но и его лучше избегать.

Звук при движении

Звуки, совпадающие с частотой вращения колеса, обычно говорят о том, что отвернуты колесные болты. Часто такое бывает после посещения шиномонтажа. А может, колеса пытались похитить, но жуликов спугнули. Следует проверить затяжку крепежа.

Хлопающий звук при движении, как правило, указывает на прокол колеса, чаще всего заднего. При проколе переднего машина обычно кренится на один борт и ее начинает уводить в ту же сторону. Но причина может быть и прозаичнее — застрявший в протекторе камешек.

Скрип и механический скрежет при торможении могут быть вызваны износом тормозных колодок. Срочно замените их, а возможно, и тормозные диски.

Визжащие звуки под капотом при увеличении оборотов непрогретого двигателя обычно говорят о неисправности ремня привода вспомогательных агрегатов или подшипников натяжных и обводных роликов.

Громкий рев из-под днища свидетельствует о негерметичности системы выпуска отработавших газов. Затягивать с ремонтом не следует, ведь при значительной «пробоине» раскаленные выпускные газы повредят другие детали автомобиля.

Cпустило колесо

На спущенном колесе ехать нельзя, поэтому первым делом внимательно его осмотрите. Возможно, колесо вам спустили недоброжелатели. Поэтому проверьте, на месте ли колпачок и золотник. Замену вывернутому золотнику можно найти в запаске. Еще потребуется колпачок-ключик.

Если золотник на месте, пытаемся накачать шину. Подключаем компрессор к прикуривателю или к аккумулятору и накачиваем колесо чуть выше нормы. Если прокол небольшой (например, торчит гвоздь), шина будет спускать медленно — хватит времени доехать до ближайшего шиномонтажа. И не спешите вытаскивать гвоздь: он играет роль затычки, после его удаления колесо начнет спускать быстрее.

Если колесо не накачивается, придется ставить запаску. Сначала ослабляем колесные гайки или болты, подставляем домкрат, поднимаем автомобиль, откручиваем и снимаем колесо. Ставим запаску и проделываем все операции в обратной последовательности. Если здоровье не позволяет или вас пугает общение с домкратами и баллонными ключами, ищите помощника. Можно заказать выездной шиномонтаж — такой сервис предлагают даже вне крупных городов.