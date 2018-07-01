«За рулем» в июле: новая версия Патриота и неудержимые коробки передач

Маршрут болельщика: из Москвы в Казань — добраться до обеда! В Казань (Нижний Новгород по пути) из Москвы ведет трасса М7, о главных проблемах которой «За рулем.РФ» уже рассказал, описывая маршрут в Екатеринбург. В целом состояние дороги неплохое, за исключением участка от Нижнего Новгорода до Чебоксар. Об этом важно знать, если вы футбольный болельщик и решили отправиться в эти города, принимающие игры ЧМ-2018. Маршрут болельщика: из Москвы в Ростов-на-Дону мимо храмов из меловых скал Расстояние от Москвы до Ростова-на-Дону, если вы захотите посетить один из матчей ЧМ-2018, можно преодолеть по прямой за 11−12 часов. Или за 16−18, заскочив по пути в один-два города. Трасса М-4 «Дон» пересекает пять областей и девять платных зон. Выбираем «каблучок»: есть ли конкуренты у Ларгуса? Сравниваем новый «каблучок» Renault Dokker с главными конкурентами на рынке: Lada Largus и Volkswagen Caddy.