«За рулем» в июле: новая версия Патриота и неудержимые коробки передач

Всегда ли дорогой видеорегистратор лучше дешевого? Чем грозит ошибка при выборе моторного масла? Как показал себя в деле седан повышенной проходимости Lada Vesta Cross? Устоит ли китайский кроссовер Geely Atlas против бестселлеров класса? Чего опасаться при покупке Фокуса с пробегом? Какую выбрать мини-мойку и как помыть двигатель? Об этом и не только — на страницах свежего выпуска журнала «За рулем». И только у нас — эксклюзивный эксперимент, в рамках которого мы поставили под уклон пять автомобилей с трансмиссиями разных типов и «забыли» перевести селектор в парковочный режим. Не пропустите — свежий номер ЗР уже в продаже!

«За рулем» №7/2018 — это:

ЗР МОМЕНТ

  • На АВТОВАЗе — новый президент
  • Гонка звезд «За рулем»: приглашаем всех 7 июля на Moscow Raceway отметить юбилей журнала!
  • Занимательная статистика

ЗР ПРЕМЬЕРА

  • Седан повышенной проходимости Лада Веста Cross
  • Audi Q8 — кроссовер с генами легендарного купе Audi quattro
  • Новый Volkswagen Touareg
  • Ford EcoSport после рестайлинга
  • Электрический Jaguar I‑Pace
  • Audi A6 пятого поколения

ЗР ТЕСТ

  • Новая Toyota Camry и конкуренты: Ford Mondeo, Kia Optima и Mazda 6
  • Дорогие видеорегистраторы против массовых: есть ли смысл переплачивать?
  • Китайский кроссовер Geely Atlas и корифеи класса — Hyundai Tucson и Nissan Qashqai
  • Ставим под уклон пять автомобилей с трансмиссиями разных типов и «забываем» перевести селектор в парковочный режим. Укатятся?

ЗР ЭКСПЕРТ

  • Моторное масло: спрашивали — отвечаем
  • Недорогие мини-мойки: понравились далеко не все
  • Ликбез для начинающих водителей: что делать, если…

ЗР АКТИВ

  • Как менялись правила дорожного движения за последние полвека?
  • Водителей-новичков всё меньше. Почему?

ЗР РЕСУРС

  • Ремонт современных генераторов и стартеров
  • Ford Focus 3 на вторичном рынке: будь внимателен!
  • Нужно ли мыть двигатель?
  • Парк ЗР: Volkswagen Tiguan и Chevrolet Niva

А также:

  • «За рулем» на чемпионате классических машин Moscow Classic Grand Prix
  • Renault Juvaquatre — редчайшая версия массового французского автомобиля
  • ЗИС‑110 и его заокеанский предок: что между ними общего?
  • По Колыме на внедорожнике Land Rover Discovery
  • Экспедиционный УАЗ Патриот. Годен для серьезного бездорожья?
  • Как легализовать переделку? Специалисты НАМИ дают разъяснения
  • Вездеход Шатун с переломной рамой: везде пройдет!

Как обычно, предлагаем испытать свои знания и выиграть призы в конкурсе знатоков-технарей и познакомиться с советами бывалых автомобилистов.На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты ЗР.Скачать мобильную версию журнала можно по ссылкам: для владельцев айфонов и айпадов — здесь, планшетов и смартфонов на платформе Андроид — здесь. Пройдя по этой ссылке, вы сможете оформить цифровую подписку или приобрести свежий номер в нашем интернет-магазине.

Читайте «За рулем»! Будьте первыми!

Перейти в медиа раздел с популярными галереями автомобилей

Посмотрите все фото и видео, которые нравятся нашим пользователям.

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

Подпишитесь на автоновости на нашем канале в  Яндекс Дзен

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые