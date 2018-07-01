«За рулем» в июле: новая версия Патриота и неудержимые коробки передач

«За рулем» №7/2018 — это:
ЗР МОМЕНТ
- На АВТОВАЗе — новый президент
- Гонка звезд «За рулем»: приглашаем всех 7 июля на Moscow Raceway отметить юбилей журнала!
- Занимательная статистика
ЗР ПРЕМЬЕРА
- Седан повышенной проходимости Лада Веста Cross
- Audi Q8 — кроссовер с генами легендарного купе Audi quattro
- Новый Volkswagen Touareg
- Ford EcoSport после рестайлинга
- Электрический Jaguar I‑Pace
- Audi A6 пятого поколения
ЗР ТЕСТ
- Новая Toyota Camry и конкуренты: Ford Mondeo, Kia Optima и Mazda 6
- Дорогие видеорегистраторы против массовых: есть ли смысл переплачивать?
- Китайский кроссовер Geely Atlas и корифеи класса — Hyundai Tucson и Nissan Qashqai
- Ставим под уклон пять автомобилей с трансмиссиями разных типов и «забываем» перевести селектор в парковочный режим. Укатятся?
ЗР ЭКСПЕРТ
- Моторное масло: спрашивали — отвечаем
- Недорогие мини-мойки: понравились далеко не все
- Ликбез для начинающих водителей: что делать, если…
ЗР АКТИВ
- Как менялись правила дорожного движения за последние полвека?
- Водителей-новичков всё меньше. Почему?
ЗР РЕСУРС
- Ремонт современных генераторов и стартеров
- Ford Focus 3 на вторичном рынке: будь внимателен!
- Нужно ли мыть двигатель?
- Парк ЗР: Volkswagen Tiguan и Chevrolet Niva
А также:
- «За рулем» на чемпионате классических машин Moscow Classic Grand Prix
- Renault Juvaquatre — редчайшая версия массового французского автомобиля
- ЗИС‑110 и его заокеанский предок: что между ними общего?
- По Колыме на внедорожнике Land Rover Discovery
- Экспедиционный УАЗ Патриот. Годен для серьезного бездорожья?
- Как легализовать переделку? Специалисты НАМИ дают разъяснения
- Вездеход Шатун с переломной рамой: везде пройдет!
Как обычно, предлагаем испытать свои знания и выиграть призы в конкурсе знатоков-технарей и познакомиться с советами бывалых автомобилистов.На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты ЗР.Скачать мобильную версию журнала можно по ссылкам: для владельцев айфонов и айпадов — здесь, планшетов и смартфонов на платформе Андроид — здесь. Пройдя по этой ссылке, вы сможете оформить цифровую подписку или приобрести свежий номер в нашем интернет-магазине.
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