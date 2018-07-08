«Сижу себе, никого не трогаю…» — не так ли начинаются все самые забавные истории на свете? С дизельным Bentley Bentayga получилось именно так. Причем я фигурально сидел и никого не трогал в первом в истории британцев дизельном автомобиле…

Bentley Bentayga Diesel — первый автомобиль британцев, работающий на тяжелом топливе и соответствующий, тем не менее, нормам Евро-6.

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Дело было в пробке. Остановившись в одной из полос, перевожу взгляд на пассажирское сиденье (уже и не припомню, что там привлекло мое внимание). Буквально через пару секунд получаю сильнейшую встряску от резко сдавившего меня ремня безопасности. Вмиг включился судорожный режим аварийки (галактика-то в опасности!). Уже позже по пиктограммам и надписям на приборке я понял, что в дело вмешалась система Bentley City Safeguard Plus, по-видимому, заподозрившая неладное, когда рядом промчалась другая машина. Ну спасибо тебе, родная! Тексты теперь я печатаю синкопами.

Думаете, это все, на что способен бортовой защитник? Бросьте, это же двадцать первый век! Если хотите, он будет отслеживать расстояние до впереди идущего транспортного средства и предупреждать об опасной близости. Дистанцию при этом можно посекундно (а не в метрах) задать через меню. Или, как мне объяснили, выключить предупреждения вовсе, если присмотреться к этому меню пристальнее. Я за два дня теста так и не присмотрелся. Как итог, к печатающим синкопами пальцам добавился дергающийся глаз — ему, бедолаге, всякий раз приходилось любоваться на проекцию на ветровом стекле в виде красной пиктограммы. Неудивительно, что до адаптивного круиз-контроля с функцией Stop&Go (когда машина сама останавливается в пробке, а затем продолжает ускоряться вплоть до заданной скорости) я в итоге так и не добрался...

Автоматика предупредит, если в потоке вы слишком сблизитесь с машиной спереди.

Но, если задуматься, анамнез таких панических атак понятен. И скрыт он под капотом. Видите ли, когда под правой ногой у тебя 900 Ньютон-метров момента, сложно гарантировать себе беспроблемное существование. С ними нужно уметь управляться, относиться к ним с почтением, что ли. Иначе, как и мне, за два дня прилетит три штрафа за превышение скорости. Незначительных штрафа, но это я еще легко отделался. Будь на моем месте настоящий владелец дизельной Бентайги, он, разумеется, не стал бы ломать трагедию: на первой же заправке 85-литрового бака (его позаимствовали у версии W12) досадная потеря окупится сполна. Потому что расходует наш исполин — внимание! — всего 10,5 л/100 км солярки в смешанном цикле. И это число не из рекламной брошюры — это мой скромный опыт эксплуатации. Как? При движении накатом обороты сбрасываются на холостые, например…

Про саму Бентайгу мы уже рассказывали ранее, поэтому позволю себе сосредоточиться лишь на самобытности ее дизельной версии. Появилась она на наших просторах лишь полгода назад, когда первые клиенты стали получать товарные машины. Визуально распознать ее проще по дизайну наконечников выхлопных труб: если у бензиновых версий они выполнены в виде классических овалов, то тут более хитрая, угловатая форма (см. фотогалерею ниже). Из трех версий, доступных для заказа, дизельная — самая медленная. Но, чтобы вы понимали, речь идет о 4,8 с до 100 км/ч, то есть времени, которое вам потребуется, чтобы произнести: «Это же с ума сойти как быстро!». А разгон, в отличие от соплатформенной Audi SQ7 (у нее позаимствовали и главную подкапотную запчасть), не ограничивается отметкой 250 км/ч, а продолжается вплоть до 270 км/ч.

Я, кажется, достаточно критикую тут Бентайгу, чтобы позволить себе комплимент. Так вот: V-образная дизельная «восьмерка», на мой взгляд, — одно из самых выдающихся творений среди представленных ныне на рынке. Компанию паре традиционных турбонагнетателей в этом моторе составил электрический наддув, устраняющий эффект турбоямы. Причем для дополнительного компрессора потребовалась собственная 48-вольтовая система питания и батарея емкостью 470 кВт.ч. Здесь же и изменение хода впускных и выпускных клапанов. И если 435 «лошадей» на выходе — по нынешним меркам не бог весть какая мощь, то упомянутая максимальная тяга, доступная практически с холостых 1000 об/мин, заставляет почесать репу. Словом, тут у нас полный паритет с 608-сильной топовой бензиновой Бентайгой, отчего и проигрыш в разгоне не столь существенный — у той на спурт до сотни уходит 4,1 секунды.

Дизельная Bentayga доступна в трех конфигурациях салона: четырех-, пяти- и семиместной. Если первые две у меня вполне укладываются в голове, то вот семиместный люксовый кроссовер представляю себе с трудом. Нет, дело вовсе не в том, что лавочка в багажнике не уместится — места тут хоть отбавляй. Запихнули же ее, в конце концов, во все тот же «куседьмой». Просто статусность автомобиля как бы другая. И в этот самый момент пора перейти к картинке, которая меня несколько... эээ... озадачила. На ней видно, что конкретный тестовый экземпляр дорогущего кроссовера (я еще не говорил, что ценники на него стартуют с 12 миллионов?) хотя и позволяет играться с погрузочной высотой специальными клавишами, но заставляет тут же делать крюк, чтобы сложить спинки сидений вручную из салона для перевозки длинномеров. Вручную! Из салона, Карл! Как выяснилось, пятиместной Бентайге электропривод сидений и не положен, а заглушки на фото — рудимент семиместной версии (там клавишами укладывается третий ряд).

Вместо клавиш управления электроприводом задних сидений — заглушки. Вот что бывает, когда покупаешь Bentley на последние!

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С галеркой у тестового экземпляра, вообще говоря, вышел казус. Нет, здесь очень комфортно даже при отсутствии электрорегулировок, не говоря уже о материалах отделки и разносящемся по всему салону сногсшибательном запахе кожи (к слову, для кроссовера она доступна аж в 14 вариантах). Просто центральный массивный туннель словно ворчливый контролер: «Эй ты, третий посередине, ты точно с билетом?» А два планшетных компьютера диагональю 10,2 дюйма, что цепляли взгляд на рекламных фото, оказались опцией, так что из развлечений сзади лишь съемный блок управления. Вот ответьте честно: сколько раз в автомобиле с автоматическим контролем температуры воздуха вы ее регулировали? Мой вариант: как выставил еще в автосалоне на 21 градус, так больше к этому вопросу не возвращался. А вот порулить мультимедиа (особенно когда это 60 Гб любимой музыки, которую просто непременно надо переслушать на акустике Naim!) — это уже другое дело!

Куда чаще, чем управлять климатом в салоне, приходится преодолевать неровности, например, «лежачих полицейских». И тут наш подопытный опять выше всяких похвал. В режиме Comfort (а мне лично только в нем и хотелось ездить) Bentayga переносит вас через них, как младенца из родильного отделения во время выписки — с трепетом и любовью, под восторженные ахи и охи… Впрочем, нет, просто с трепетом и любовью. И если вы вдруг подумали, что при динамичной езде «британец» с такой подвеской выглядит грушей для битья, то вы заблуждаетесь. Потому что в поворотах он стоит, как Сапсан, нагоняющий отставание из Москвы в Питер. А за это уже спасибо контролю крена Bentley Dynamic Ride с размыкаемыми при помощи 48-вольтовых электромоторов стабилизаторами поперечной устойчивости.

Привод у Бентайги постоянный полный, распределение крутящего момента происходит в пропорции 40/60 в пользу задней оси.

Хотя какие там к черту электромоторы? Куда важнее другое: первая Bentayga (еще бензиновая) отправилась в гараж британской королевы Елизаветы, а к моменту своего появления в 2015-м стала самым дорогим кроссовером среди гламурных конкурентов. Она обскакала тогда Porsche Cayenne Turbo S, Mercedes-Benz G65 AMG и Land Rover Range Rover SV Autobiography, владельцы которых прыгали с высоких башен прямиком в Москва-реку, не успев написать завещаний. Если бы не появившийся недавно на наших просторах Rolls-Royce Cullinan за 25 млн рублей, быть Бентайге королем. А так — принц принцем, пусть и с 48-вольтовым электрошокером в кармане. И от таких, если наша сборная по футболу не возьмется за дело, уже отказываются принцессы.

Характеристики Bentley Bentayga Diesel Длина/ширина/высота, мм 5140/1998/1742 Двигатель V8, дизельный, с двумя турбонагнетателями и электрическим компрессором Максимальная мощность двигателя, л.с. при об/мин 435 при 3750–5000 Максимальный крутящий момент двигателя, Нм при об/мин 900 при 1000–3250 Трансмиссия 8АТ Полный привод постоянный полный, распределение крутящего момента 40/60 в пользу задней оси Масимальная скорость, км/ч 270 Разгон 0–100 км/ч, с 4,8 Снаряженная масса, кг 2506 Объем багажника (для пятиместной версии), л 485 Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км 8,0 Цена, руб. от 11 990 000

Фото: Артур Саруханов и Bentley