Уже завтра на подмосковном автодроме Moscow Raceway пройдет юбилейная Гонка звезд «За рулем». Юбилейная — потому что само состязание проводится с 1978 года, а журнал вдобавок отмечает в этом году свое 90-летие. В преддверии гонки «За рулем.РФ» пообщался с ее многократным участником, победителем 2008 года, мастером спорта международного класса России и мастером спорта СССР Алексеем Васильевым.

Про победу в Гонке звезд «За рулем»

Гонку звезд «За рулем» я выиграл один раз (2008) и пару раз был третьим (2010 и 2013). Победу помню очень хорошо: это была первая гонка на Центральном Московском ипподроме на Беговой после возобновления проведения ее журналом «За рулем». Начинался 2008 год, было очень много зрителей, а у нас — много проблем с машиной. Я тогда участвовал в отборочных заездах на арендованном чужом автомобиле. Квалификация проходила непосредственно перед гонкой, и во время нее у нас сломалось сцепление. Пока мы его меняли, прошло много времени, судьи закрыли выезд на стартовую решетку, и нам пришлось стартовать с пит-лейна. Очень хорошо помню, как нас просто забыли выпустить на дистанцию после общего старта, и судья вспомнил про нас уже на втором круге. Но в итоге все сложилось удачно. Передо мной стояла задача попасть в пятерку финалистов. В итоге я сумел это сделать, и уже в финальной серии заездов на одинаковых Renault Logan выиграл у Сергея Успенского в очной борьбе. У нас было равенство очков, и, несмотря на то что спортивный регламент предписывает в таких случаях отдать победу тому, кто победил в последнем заезде, нам все равно присудили с Успенским еще один заезд, и я снова его выиграл. Так что я дважды сумел отстоять свое первое место.

Про первую Гонку звезд «За рулем»

Первая Гонка звезд «За рулем» состоялась для меня в роли болельщика в 1990 году, я тогда уже работал в НАМИ. С тех пор я посещал все Гонки звезд и был не просто болельщиком, но и работал механиком для нашей команды НАМИ. За нас выступал в том числе и Виктор Козанков, для него мы подготовили Жигули восьмой модели ярко-оранжевого цвета. Видно их было издалека. А сам я параллельно тоже выступал в различных автоспортивных соревнованиях, в том числе и гонках на выживание — такие проходили, например, в Крылатском. В 1995 году я даже стал там победителем суперфинала, выступал на ВАЗ-21083. Я очень надеялся, что меня тоже пригласят на Гонку звезд «За рулем». Но приглашение я получил только в 1997-м, когда впервые стал чемпионом России по ШКГ в классе «Туризм». К сожалению, тогда эту гонку на ипподроме в Раменском временно проводил другой организатор и называлась она тоже иначе — «Все звезды». Но потом все вернулось на круги своя, и организацию этого замечательного соревнования вновь взял в свои руки журнал «За рулем» и Петр Меньших.

Мне очень хотелось туда попасть, это было невероятно престижно, потому что все, кого туда приглашали, были главными героями СССР в мире автоспорта. Если сравнить с международным уровнем, это были пилоты уровня Формулы 1, такие, например, как сейчас Виталий Петров или Даниил Квят. Туда съезжались самые лучшие спортсмены страны, и в их числе были не только кольцевики, но и раллисты вроде Сергея Алясова, ралли-рейдисты вроде Михаила Нарышкина, очень достойная компания, все пилоты не ниже мастера спорта, за каждым стояла великая армия болельщиков. И попасть в число шестнадцати было для меня великим почетом.

В этом году я не участвую в гонке, несмотря на полученное приглашение. К сожалению, регламентирование колес на уровне единственно разрешенного размера в 14 дюймов — не совсем правильное решение. У меня имеется для участия лишь одна машина — мой мощный ипподромный Ситроен, в прошлом году я уже пробовал на нем участвовать в таких условиях. К сожалению, эти чересчур маленькие и узкие шины подходят для дорог общего пользования, но никак не для автодрома Moscow Raceway. Там на них даже затормозить тяжело. Так что в этом году пропускаю…

Про приход в автоспорт

В автоспорт я попал в раннем возрасте, еще ребенком, когда самостоятельно записался в секцию картинга спортивной детско-юношеской технической школы, филиал которой находился на метро «Каховская». Я тогда своими руками подготовил себе карт, выступал и стал чемпионом Москвы. Меня заметили, взяли в сборную, и дальше я выступал на чемпионатах СССР и в 1989 году стал серебряным призером Кубка СССР по картингу. А в 1990-м получил мастера спорта. Потом Андрей Козлов, мой товарищ, отличный гонщик, мастер спорта, который тогда работал в НАМИ, пригласил меня туда работать в лабораторию спортивно-гоночных автомобилей. С ним я впервые выступал в гонках в роли штурмана на автомобиле «Апельсин-2» на ралли «Ялта». А в роли пилота я дебютировал в Дмитровском ралли-кроссе в 1991 году.

Про пользу автоспорта

Я считаю, что автоспорт дает человеку возможность понять предел безопасности управления автомобилем, чувство грани, которую нельзя перейти. Водитель за рулем автомобиля контролирует очень много факторов одновременно: и движение потока, и габариты машины, и сцепление с асфальтом, следит за чужими перестроениями в зеркале заднего вида. И все эти навыки отлично прививаются в автоспорте и влияют на безопасность движения. Я, например, понимаю, до какого предела можно жать газ, где обгонять, и, даже если опаздываю, никогда не вхожу в состояние «участия в соревновании» и всегда по уровню риска, по вероятности ошибки нахожусь намного ниже. Именно автоспорт и дает эту дополнительную возможность быть максимально корректным по отношению к другим участникам дорожного движения.

Про самую запоминающуюся гонку

Самой запоминающейся гонкой тогда для меня, пожалуй, стало ралли «Мороз» в Раменском, которое было очень популярно и собирало до 100 машин на старте. Мы тогда ехали нулевым экипажем на автомобиле «Апельсин», проехали полную гонку и финишировали с очень хорошим, чуть ли не третьим результатом, но, к сожалению, вне зачета. Тогда не было категории полноприводных автомобилей в национальном чемпионате, поэтому мы ехали вне зачета. Это ралли я запомнил на всю жизнь, у нас было общее ликование.

Ну а моей первой международной гонкой стал выезд с Виктором Козанковым на Формулу Opel Lotus на Кубок наций, который проходил в Донингтоне. Виктор тогда финишировал 15-м, а я 17-м. С тех пор было много международных соревнований — на разных автомобилях и в составе разных команд.

Про академию

А сейчас я стараюсь передать свой опыт и преподаю в собственной Academy GT — Академии водительского мастерства Алексея Васильева. Я учу людей ездить на мощных машинах, сейчас в нашем распоряжении самый мощный Chevrolet Corvette — в спецификации Z06 Supercharged, и мы проводим занятия на автодроме Moscow Raceway, арендуем там боксы и трассу. Эта школа подходит для всех желающих, а не только для владельцев Корветов — для тех, кто хочет научиться управлять автомобилем класса GT.

Про штрафы

Да, у меня тоже случаются штрафы за нарушение ПДД. И в основном это превышение скорости на 2–3 км/ч свыше допустимых значений. К сожалению, поток в городе движется в районе 80 км/ч и волей-неволей ты можешь «поймать» такой штраф. А вот вчера увезли машину на эвакуаторе, и это при том, что она была правильно припаркована. Так что, будем разбираться в МАДИ. Но я никогда не нарушаю выезд на перекресток, на красный, на полосу встречного движения. Никогда.

Основные принципы поведения на дорогах общего пользования от Алексея Васильева

Следить за дорожной ситуацией на пять-шесть автомобилей вперед, не смотреть в бампер впереди идущего автомобиля. Реакция человека устроена таким образом, что, находясь в состоянии самозащиты, быстрее срабатывает реакция на периферическое зрение. Оно помогает быстрее выхватывать опасные моменты вокруг. К тому же вероятность того, что что-то произойдет непосредственно перед тобой, в разы меньше, чем что это произойдет где-то еще вокруг тебя. Поэтому, когда обзорно оцениваешь дорогу, можешь быстрее принять решение, и это намного безопаснее. Обгон справа недопустим. Мы все в гонках знаем закрытые зоны, в которых трудно увидеть соперника, и понимаем, что обгонять справа просто нельзя, потому что тебя не увидят. Разделительная полоса — это как бетонная стена. В гонках мы едем в одном направлении и находимся в некоем коридоре, который всех ограничивает. Поэтому и на дорогах общего пользования мы так же относимся к встречке. Разделитель для нас — это забор, который нельзя подвинуть или объехать.

P.S.: Ждем всех, у кого бензин в крови, на завтрашней Гонке звезд «За рулем». Все заревет уже в 15.00 на подмосковной трассе Moscow Raceway. Не пропустите самое яркое автоспортивное событие года! Подробности — по ссылке.

Текст и фото: Мария Мельникова