Мы хорошо знаем, что писали и продолжают писать про Весту российские издания. А как отнеслись к детищу АВТОВАЗа иностранные автомобильные эксперты?

Большинство авторитетных зарубежных изданий Весту проигнорировало. Точно так же, как мы ни словом не обмолвились о Toyota Noah и Dodge Challenger и прочих машинах, созданных для внутреннего (японского, китайского или американского) рынка.

Иными словами, пресса США и Японии в лучшем случае ограничилась краткими упоминаниями о том, что малоизвестный завод в холодной России выпустил новую массовую модель. Промолчали также французы и итальянцы. Однако в ряде европейских стран Vesta сегодня продается. И многие тамошние эксперты высказались по полной программе.

Продажам Весты в Европе предшествовала трехлетняя раскрутка: модель в гоночной версии достаточно успешно выступала в чемпионате мира WTCC.

Швеция: восхищены дизайном!

В 2015-м после большого перерыва возобновились продажи Лад в Швеции. Вероятно, поэтому именно шведское издание Dagens Nyheter («Новости дня») было первым из иностранных, кто в 2016 году получил образцы Весты и провел полноценные испытания на полигоне. И выдало обстоятельный материал. Упор в нем сделан, что естественно, на успехи главного дизайнера Стива Маттина, который до переезда в Тольятти долго работал в Volvo Cars и был хорошо знаком шведам.

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Журналист Хоган Маттсон использовал, в частности, словосочетания «неповторимый язык дизайна ведет бренд в будущее» и «роскошность интерьера на фоне других машин бюджетного класса».

В распоряжении шведов были две модификации седана Vesta — с механикой и с роботом. Робот им категорически не понравился — задумчивый и дерганый. Также суровой критике подвергли уровень безопасности (в шведском понимании этого уровня) и неэстетичные большие зазоры между арками и колесами. К высокому дорожному просвету отнеслись равнодушно, отметив, что в Европу машину будут поставлять в другой спецификации с более востребованным клиренсом.

Похвалили просторный салон и багажник, хорошую управляемость, настройки системы стабилизации и «впечатляюще низкий» уровень шума.

Некоторые обозреватели пишут, что у Весты есть двойник — китайский седан Changan Alsvin V7, показанный публике двумя годами ранее, чем Веста.

Германия: удовлетворены

В Германии в прошлом году продали более двух тысяч Вест (продажи стартовали в феврале). Этому сопутствовало доскональное изучение новинки практически всеми специализированными СМИ — недостатка в мнениях нет.

Аuto motor und sport: понравились 106-сильный мотор, высокий дорожный просвет, щедрое оснащение базовой версии; не понравились дефицит ассистентов водителя и ужасная работа «автоматизированной» коробки передач.

Сотрудник немецкой газеты Die Welt разогнал Весту на автобане до 180 км/ч. После заявил, что на этой скорости автомобиль плохо держит прямую.

Motorline: понравились нетривиальный дизайн, короткие свесы, удобные сиденья, оснащение базовой версии и тихий мотор.

AutoBild о Ладе Веста: понравились узнаваемый дизайн, отличный обзор с места водителя, просторные салон и багажник; не понравились грубый пластик интерьера, жестковатая подвеска и нехватка обратной связи на руле.

Некоторые эксперты отмечали, что Веста становится очень шумной на высоких скоростях. Робот не понравился никому из тех, кто «пробовал» машину с роботом. Мнения о двигателе разделились — одни сочли, что это хорошая рабочая лошадка, другие сокрушались, что машине недостает динамики. Ну, это правда, 250 на автобане на ней не выжать! Среди конкурентов называли Шкоду Rapid и Fiat Tipo — с оговоркой, что российская модель существенно дешевле (цена Весты в Германии — от 12 490 евро).

Немцы отмечали, что корма Весты сильно напоминает заднюю часть Форда Фокуса. Впрочем, все седаны чем-то напоминают друг друга…

Особого внимания заслуживает масштабное исследование немецкого автоклуба ADAC (полный отчет здесь). Досконально изучили все параметры (кузов/багажник, интерьер, комфорт, двигатель/трансмиссия, динамические характеристики, безопасность, экология) и выставили баллы. Достоинства нашли практически те же самые, что упомянуты выше. К недостаткам добавили небрежное изготовление элементов интерьера и слишком длинный тормозной путь — 39,9 м со 100 км/ч, что примерно на пять метров больше, чем у конкурентов. Поругали скудость оснащения в части электронных систем безопасности, хотя систему стабилизации похвалили. Упомянули, что выхлоп содержит гораздо больше окиси углерода относительно заявленной производителем (реальные 193 г/км против паспортных 138 г/км). Расходом топлива в реальных условиях движения — около 7 л на сотню — остались довольны. Общая оценка автомобиля составила 3,4 балла по 6-балльной шкале, что означает «удовлетворительно».

Австрия: лучшая из Лад!

Затем Vesta добралась до венгерских и австрийских автосалонов. В Австрии машина получила престижную премию Marcus от ÖAMTC (австрийское подобие ADAC), став победителем в номинации «Экономическая привлекательность» в категории «Компактный класс».

Самое серьезное и глубокое исследование российского автомобиля провел немецкий автоклуб ADAC, выставив оценку в 3,4 балла (из 6 возможных).

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Издание Auto-Motor посвятило Весте пространную статью. В салоне нет свойственного предыдущим Ладам мерзкого запаха синтетики, отмечает автор. Дизайн свежий, интерьер — роскошный в сравнении с Dacia Logan. Автора крайне впечатлило оснащение версии «Люкс»: 7-дюймовый сенсорный экран, круиз-контроль, датчики дождя и света, камера заднего вида и мультифункциональное рулевое колесо. Двигатель не самый резвый, но свою работу делает исправно. Руль легкий, хотя и не совсем точный. В отличие от немцев, австриец не уловил никакой особой шумности на высоких скоростях — напротив, хвалит отличную шумоизоляцию. И заключает, что это однозначно лучшая Лада за всю историю: «Тот, кто раньше хотя бы раз ездил на Ладе, от этого автомобиля придет в восторг».

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В целом, надо признать, оценки российских СМИ не слишком отличаются от зарубежных. Конечно, мы не пробовали, как немцы, разгонять Весту до 180 км/ч и внимательно прислушиваться к оттенкам возникающих шумов. В России нет дорог, где разрешена такая скорость, а при наших скоростях и покрытиях нет немецкого шума. У нас шум другой. А мы ждем новых откровений от иностранных коллег: Весту скоро распробуют и изучат в Словакии, Сербии и Болгарии.