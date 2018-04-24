Lada Vesta SW и Vesta SW Cross: теперь и в Европе. Ждет ли их там успех?

Универсал и его кроссовая версия поступили в продажу на европейском рынке. Первыми получат вазовские автомобили Германия, Австрия и Венгрия, чуть позже универсалы Веста поступят в Словакию, Сербию и Болгарию.

Lada Vesta SW

В Европу отправляют автомобили в комплектациях Comfort и Luxe с двигателем 1,6 л, механической или автоматизированной коробками передач. Цены — от 11 990 евро.

Автомобили соответствуют экологическим нормам Евро-6 и требованиям Евросоюза. Универсалы Lada Vesta SW и Vesta SW Cross показывали на автомобильных выставках в Будапеште, Братиславе, Белграде, Вене и Эссене, и публика приняла их благосклонно.

Lada Vesta SW Cross

Седану Lada Vesta в 2017 году автосообщество OAMTC Austria (аналог немецкого ADAC) присвоило титул «Автомобиль года в Австрии» в категории «Компактный автомобиль класса В». Его оценивали по двум главным критериям — безопасность и экономическая эффективность.

Ладу Весту в Германии сейчас можно приобрести по цене от 13 150 евро.

Вслед за универсалом на российском рынке представили седан Lada Vesta Cross с увеличенным дорожным просветом. Седан повышенной проходимости — продукт нишевый, но нет сомнений, что своего покупателя он найдет. Это станет ясно после старта продаж, который намечен на лето. Вопрос, заинтересуются ли автомобилем европейцы, когда он попадет на их рынок?

Универсалы Lada Vesta вручили победителям конкурса читателей, принявших участие в голосовании Гран-при «За рулем» — 2018. Машины благородного цвета «Плутон» отправились к постоянному месту жительства в Кострому и Вологду.

Фото: АВТОВАЗ