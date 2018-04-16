Гран-при «За рулем»: призовые Весты вручены!

16 апреля в автосалоне «Техинком» состоялось торжественное вручение призовых автомобилей победителям конкурса читателей, принявших участие в голосовании Гран-при «За рулем» 2018.

Lada Vesta
Lada Vesta

LADA > Vesta

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Гран-при «За рулем» — 2018: кому же достались призовые Весты?

Пару новеньких универсалов благородного серого цвета «Плутон» легко принять за совершенно стандартные Lada Vesta SW, однако первый взгляд обманчив — это не простые Весты, а эксклюзивные. Лимитированная серия! Таких машин в природе существует даже меньше, чем олимпийских BMW, которые были вручены нашим атлетам по итогам зимней Олимпиады в Пхенчхане. Собственно, их всего две: к 90-летнему юбилею журнала «За рулем» АВТОВАЗ изготовил крохотную партию «лимиток» — и ни одна из них не поступила в свободную продажу. Ключи от этих уникальных Вест главный редактор «За рулем» Максим Кадаков вручил победителям конкурса среди читателей, которые голосовали за лучшие автоновинки российского рынка.

В этом году удача улыбнулась Валерию Дунде из Костромы и Павлу Бакуркову из Вологды — и оба победителя были приглашены в Москву. Церемония передачи призов прошла в стенах автоцентра «Техинком», официального дилера АВТОВАЗа, откуда новоявленные «вестоводы» отправились по домам — уже своим ходом.

Валерий и Павел, будучи автолюбителями, не первый год читают «За рулем» — равно как и участвуют в конкурсе. И хотя у обоих уже есть собственные машины, победители высказали желание оставить универсалы Lada Vesta SW в семейных автопарках.

Гран-при «За рулем»: призовые Весты вручены!
Гран-при «За рулем»: призовые Весты вручены!
Фото: Онлайн-редакция
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Отзывы о LADA Vesta (13)

LADA 2016 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

ВЕСТА, 1,6; робот; пробег 36000 Комфортный салон, эргономика, динамика, работа подвески, емкий багажник

Недостатки:

Отсутствие подсветки панели приборов днем. При скорости выше 120 возникает провал в управляемости — руль становится пустой вдруг, причем пугающе неожиданно

Комментарий:

— В дождь скрипели резиновые блоки в подвеске — заменили по гарантии все. — Робот сдурел почти сразу — сильная детонация при трогании и провал при газе в движении. Заменили по гарантии корзину сцепления на новую модификацию. Никаких проблем при трогании, ускорение в движении адекватно газу, зараб...

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