Гран-при «За рулем»: призовые Весты вручены!

16 апреля в автосалоне «Техинком» состоялось торжественное вручение призовых автомобилей победителям конкурса читателей, принявших участие в голосовании Гран-при «За рулем» 2018.

Пару новеньких универсалов благородного серого цвета «Плутон» легко принять за совершенно стандартные Lada Vesta SW, однако первый взгляд обманчив — это не простые Весты, а эксклюзивные. Лимитированная серия! Таких машин в природе существует даже меньше, чем олимпийских BMW, которые были вручены нашим атлетам по итогам зимней Олимпиады в Пхенчхане. Собственно, их всего две: к 90-летнему юбилею журнала «За рулем» АВТОВАЗ изготовил крохотную партию «лимиток» — и ни одна из них не поступила в свободную продажу. Ключи от этих уникальных Вест главный редактор «За рулем» Максим Кадаков вручил победителям конкурса среди читателей, которые голосовали за лучшие автоновинки российского рынка.

В этом году удача улыбнулась Валерию Дунде из Костромы и Павлу Бакуркову из Вологды — и оба победителя были приглашены в Москву. Церемония передачи призов прошла в стенах автоцентра «Техинком», официального дилера АВТОВАЗа, откуда новоявленные «вестоводы» отправились по домам — уже своим ходом.

Валерий и Павел, будучи автолюбителями, не первый год читают «За рулем» — равно как и участвуют в конкурсе. И хотя у обоих уже есть собственные машины, победители высказали желание оставить универсалы Lada Vesta SW в семейных автопарках.