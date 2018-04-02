Владимир Путин поздравил журнал «За рулем» с 90-летием

Сегодня на сайте Кремля опубликована телеграмма Президента России, адресованная коллективу журнала «За рулем». Владимир Путин поздравил авторов — и, конечно, читателей — с 90-летием старейшего автомобильного издания России.

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Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Первый выпуск журнала «За рулем» вышел в апреле 1928 года — 90 лет назад (с ним, как и с другими выпусками вплоть до самых свежих, можно ознакомиться в оцифрованном архиве). С тех пор изменилось очень многое, да и живем мы в другой стране, а журнал по-прежнему востребован у читателей в разных уголках России и за рубежом.

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

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