Владимир Путин поздравил журнал «За рулем» с 90-летием

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Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Первый выпуск журнала «За рулем» вышел в апреле 1928 года — 90 лет назад (с ним, как и с другими выпусками вплоть до самых свежих, можно ознакомиться в оцифрованном архиве). С тех пор изменилось очень многое, да и живем мы в другой стране, а журнал по-прежнему востребован у читателей в разных уголках России и за рубежом.
- Накануне юбилея мы перелистали старые журналы. Увлекательное это занятие!
- Самые неординарные тесты ЗР мы вспомнили в этой публикации.
- Про многочисленные зарулевские рекорды можно прочитать по этой ссылке.
Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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