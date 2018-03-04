90 лет ЗР: самые неординарные тесты

У каждого времени своя специфика. Когда-то мы жили в нашей стране практически без личных автомобилей, потом они появились, но на выбор было лишь две-три модели, затем к нам хлынули подержанные иномарки, а еще позднее вопрос выбора машины стал сложным и многогранным. Вместе со временем менялся и журнал «За рулем». Но испытание автомобилей с оценкой их плюсов и минусов всегда, даже когда они были дефицитом, оставалось одной из главных тем.

Сколько машин прошло через руки журналистов! И каких только не было среди них! Давайте вспомним лишь несколько неординарных тестов из нашей 90‑летней истории…

САМЫМ ПЕРВЫМ тестом вполне можно считать пробег по маршруту Москва — Тула — Воронеж — Харьков — Орел — Тула — Москва, организованный журналом «За рулем» летом 1929 года и возглавленный первым главным редактором Николаем Осинским. Испытывали новенький Ford A, сравнивая его с Chevrolet, а также с американскими автомобилями забытых ныне марок Willys-Overland (модель Whippet) и Durant (модель Star; компанию Durant основал бывший руководитель концерна GM Уильям Дюрант после своего ухода оттуда). Много позже марку Willys в СССР узнáют благодаря военному внедорожнику. В пробеге тестировали не только машины, но и то, что тогда называлось дорогами. Реки часто преодолевали вброд, в обход ветхих мостиков. По итогам 2000‑километрового пробега на первое место поставили простой, не без недостатков, но крепкий Ford. Второе место отдали Chevrolet, третье занял Durant, последнее — Willys-Overland. Через несколько лет американский Ford A превратился в советский ГАЗ-А.

ПЕРВЫЙ ПОСЛЕВОЕННЫЙ тест «За рулем» провел в 1957 году. Испытывали Москвич‑402, который выпускался уже год. Некий читатель отдал на растерзание журналистам собственный автомобиль, причем почему-то настоял на своем инкогнито. Тогдашние акулы пера отнеслись к машине максимально объективно и выявили немало ее недостатков. Конечно, по сравнению с Москвичом‑401, который был копией еще довоенного Опеля, модель 402 оказалась куда динамичнее, просторнее и комфортабельнее. И все-таки зарулевцы отметили щели между дверями и кузовом, неисправности карбюратора, течь сальника полуоси, неравномерную работу тормозов. Конечно, покупателям тогда фактически не из чего было выбирать, однако журналисты искренне надеялись, что к ним прислушаются советские заводы. Прислушивались, но лишь отчасти.

ПЕРВАЯ ИНОМАРКА в истории советской журналистики появилась в журнале «За рулем» в 1971 году. Импортные автомобили в СССР частникам не продавали, но ведь так интересно было прикоснуться к неизведанному! И вот Марк Григорьевич Тилевич — заместитель главного редактора, а по сути душа журнала — использовал свою дружбу с Войтехом Ржепкой, главой представительства чехословацкой внешнеторговой организации Мотоков (аналог нашего Автоэкспорта) в СССР. Оранжевое чехословацкое купе Skoda 110 R с 52‑сильным мотором работало в редакции год. Конечно, машине посвятили обстоятельный материал, где постарались подробнейшим образом описать достоинства и недостатки пусть и социалистической, но все-таки иномарки!

САМЫЙ БОЛЬШОЙ автомобиль мы испытывали в 2007 году. Длина почти 15 м, ширина — больше 9 м, высота — больше 7 м! Снаряженная масса — 240 000 кг, а полная — 560 000 кг! Наконец, мощность двигателя — 3500 л.с.! Испытать БелАЗ‑756000 довелось прямо на рабочем месте, в одном из карьеров Кузбасса.

САМЫЙ НЕОБЫЧНЫЙ тест мы провели в 2008 году. В нем же участвовал и самый старый автомобиль в истории наших испытаний. Мы собрали тогда вместе знаменитые массовые модели ХХ столетия и их потомка родом из начала XXI века. Очень интересно было облазить и протестировать легендарные Volkswagen Käfer и Сitroen 2CV, героя Второй мировой внедорожник Willys MB, забавный Trabant 601, «копейку» ВАЗ‑2101, а заодно героя нового времени — Renault Logan. Самым почтенным участником теста стал двухместный вариант первого в истории массового автомобиля Ford T аж 1913 года рождения.