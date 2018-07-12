Новый Peugeot 508: он хочет конкурировать с немцами. Но чем?

У модели и оснащение по полной программе — первая в сегменте система ночного видения, адаптивный круиз-контроль и прочее, да и внешность сногсшибательная.

Повод: первая ездовая презентация Peugeot 508.

Место действия: Монако

Новый 508 компактнее предшественника: 4,75 м против 4,83 м. Французы считают это достижением, позволившим улучшить маневренность в городе.

Впечатления: мечта влиться в самый лакомый сегмент рынка подтолкнула группу PSA копнуть славное прошлое и трансформировать знаменитое имя DS в премиум-бренд. Но эта история про Citroen. Peugeot пока не готов сменить вывеску, однако тоже не стоит в сторонке. Новый Peugeot 508 создатели без тени сомнений и стеснения сравнивают с рафинированными немцами. Действительно, тут и оснащение по полной программе (первая в сегменте система ночного видения, адаптивный круиз-контроль и т.д.), и внешность сногсшибательная — даже избалованные самыми лакомыми автомобилями резиденты Монте Карло головы сворачивают.

По части отделки этот интерьер все же недотягивает до немецкого премиума, но с точки зрения дизайна как минимум интересен.

Всего в гамме 508 три мотора в нескольких вариантах мощности: бензиновый турбо PureTech 1.6 (180 и 225 л.с.,), а также два дизеля BlueHDi — 1.5 л (130 л.с.) и 2.0 л (130, 160 и 180 л.с.). Коробка — 8-ступенчатый автомат Aisin на всех версиях, кроме младшего дизеля, которому положена 6-ступенчатая механика.

Удачно отформованные передние сиденья предлагают компромисс между цепкостью и комфортом в дальней дороге.

Что привезут к нам — пока тайна, покрытая мраком. Вероятно, оба бензиновых мотора, возможно, какой-то из дизелей. Так что первым делом я прыгнул в топовую бензиновую версию и через десяток километров... разочаровался. То ли дело в многообещающем экстерьере, то ли окрестные серпантины слишком круты, то ли я пал жертвой нумерологии, но от 225 лошадей ждал большего.

Панель приборов, естественно, полностью «рисованная». Вариантов графики на выбор шесть. Концепция i-Cocpit подразумевает компоновку, при которой водитель смотрит на приборы поверх руля.

Десятидюймовый тачскрин элегантно имплантирован в переднюю панель. По части дизайна французы в своем репертуаре. В салоне много интересного — чего стоят хотя бы фортепьянные клавиши под экраном мультимедиа.

Несмотря на триста ньютонов крутящего момента и старательно отстреливающий передачи автомат, разгон не будоражит кровь. Заявленные 7,3 с до сотни? Верится с трудом. Турбомотор недолюбливает низкие обороты и раскрывается лишь ближе к пиковым 5500 об/мин, но возможности шасси все равно его перекрывают.

Быстрых поворотов «пятьсот» восьмой не боится. Управляемость хороша во многом благодаря новой задней многорычажной подвеске.

«Пятьсот восьмой» базируется на классной с точки зрения активной езды тележке. Машина охотно следует за «коротким» рулем и не страдает кренами. Подвески — независимые, с оционными адаптивными амортизаторами и четырьмя режимами на выбор (ECO/Sport/Comfort/Normal). Driving-mode selector также меняет алгоритм взаимодействия автомата и двигателя.

На мой вкус, Peugeot производит одни из лучших легковых дизелей в мире. В очередной раз уверовал в свою правоту, попробовав 180-сильный BlueHDi. Совсем другая песня! Моментный дизель совсем не «тяжелит» машину, а с подхватами в горах проблем нет.

Дымчатая светодиодная оптика отменно смотрится и при свете, и в темноте.

Сзади особо не разгуляешься, но двум пассажирам среднего роста вполне терпимо. Объем багажника — 487 л. Если сложить спинки задних сидений, то под крышу войдет 1537 л поклажи.

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Так что российскому офису Peugeot есть над чем поломать голову. Впрочем, для принятия решения времени предостаточно. Старт продаж 508 в Старом Свете намечен на нынешнюю осень, но до нас новинка доедет лишь в будущем году.

Что за идеи помогли реализовать в «пятьсот восьмом» немецкие производители, с кем собирается конкурировать 508 в России и почему модель станет самым ликвидным Peugeot — обсудим в ближайшем бумажном «За рулем».

Кстати, эту машину мы уже видели на недавнем Женевском автосалоне. Вот как отзывался о ней мой коллега, Кирилл Бревдо:

Перспективы: у нас модели «светит» остаться сугубо имиджевым штучным товаром. Тем не менее любители выделиться из толпы 508-й стороной точно не обойдут. Главное — не спугнуть их ценой!

Оценка: совсем непохож на чопорных «немцев», но очень недурно управляется и чертовски харизматичен снаружи и внутри.

Подробности: ЗР №9, 2018

Фото: Peugeot