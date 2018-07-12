Новый Peugeot 508: он хочет конкурировать с немцами. Но чем?

У модели и оснащение по полной программе — первая в сегменте система ночного видения, адаптивный круиз-контроль и прочее, да и внешность сногсшибательная.

Peugeot 508
Peugeot 508

Peugeot > 508

Повод: первая ездовая презентация Peugeot 508.

Место действия: Монако

Новый 508 компактнее предшественника: 4,75 м против 4,83 м. Французы считают это достижением, позволившим улучшить маневренность в городе.
Новый 508 компактнее предшественника: 4,75 м против 4,83 м. Французы считают это достижением, позволившим улучшить маневренность в городе.

Впечатления: мечта влиться в самый лакомый сегмент рынка подтолкнула группу PSA копнуть славное прошлое и трансформировать знаменитое имя DS в премиум-бренд. Но эта история про Citroen. Peugeot пока не готов сменить вывеску, однако тоже не стоит в сторонке. Новый Peugeot 508 создатели без тени сомнений и стеснения сравнивают с рафинированными немцами. Действительно, тут и оснащение по полной программе (первая в сегменте система ночного видения, адаптивный круиз-контроль и т.д.), и внешность сногсшибательная — даже избалованные самыми лакомыми автомобилями резиденты Монте Карло головы сворачивают.

По части отделки этот интерьер все же недотягивает до немецкого премиума, но с точки зрения дизайна как минимум интересен.
По части отделки этот интерьер все же недотягивает до немецкого премиума, но с точки зрения дизайна как минимум интересен.

Всего в гамме 508 три мотора в нескольких вариантах мощности: бензиновый турбо PureTech 1.6 (180 и 225 л.с.,), а также два дизеля BlueHDi — 1.5 л (130 л.с.) и 2.0 л (130, 160 и 180 л.с.). Коробка — 8-ступенчатый автомат Aisin на всех версиях, кроме младшего дизеля, которому положена 6-ступенчатая механика.

Удачно отформованные передние сиденья предлагают компромисс между цепкостью и комфортом в дальней дороге.
Удачно отформованные передние сиденья предлагают компромисс между цепкостью и комфортом в дальней дороге.

Что привезут к нам — пока тайна, покрытая мраком. Вероятно, оба бензиновых мотора, возможно, какой-то из дизелей. Так что первым делом я прыгнул в топовую бензиновую версию и через десяток километров... разочаровался. То ли дело в многообещающем экстерьере, то ли окрестные серпантины слишком круты, то ли я пал жертвой нумерологии, но от 225 лошадей ждал большего.

Панель приборов, естественно, полностью «рисованная». Вариантов графики на выбор шесть. Концепция i-Cocpit подразумевает компоновку, при которой водитель смотрит на приборы поверх руля.
Панель приборов, естественно, полностью «рисованная». Вариантов графики на выбор шесть. Концепция i-Cocpit подразумевает компоновку, при которой водитель смотрит на приборы поверх руля.

Десятидюймовый тачскрин элегантно имплантирован в переднюю панель.
Десятидюймовый тачскрин элегантно имплантирован в переднюю панель.

По части дизайна французы в своем репертуаре. В салоне много интересного — чего стоят хотя бы фортепьянные клавиши под экраном мультимедиа.
По части дизайна французы в своем репертуаре. В салоне много интересного — чего стоят хотя бы фортепьянные клавиши под экраном мультимедиа.

Несмотря на триста ньютонов крутящего момента и старательно отстреливающий передачи автомат, разгон не будоражит кровь. Заявленные 7,3 с до сотни? Верится с трудом. Турбомотор недолюбливает низкие обороты и раскрывается лишь ближе к пиковым 5500 об/мин, но возможности шасси все равно его перекрывают.

Быстрых поворотов «пятьсот» восьмой не боится. Управляемость хороша во многом благодаря новой задней многорычажной подвеске.
Быстрых поворотов «пятьсот» восьмой не боится. Управляемость хороша во многом благодаря новой задней многорычажной подвеске.

«Пятьсот восьмой» базируется на классной с точки зрения активной езды тележке. Машина охотно следует за «коротким» рулем и не страдает кренами. Подвески — независимые, с оционными адаптивными амортизаторами и четырьмя режимами на выбор (ECO/Sport/Comfort/Normal). Driving-mode selector также меняет алгоритм взаимодействия автомата и двигателя.

На мой вкус, Peugeot производит одни из лучших легковых дизелей в мире. В очередной раз уверовал в свою правоту, попробовав 180-сильный BlueHDi. Совсем другая песня! Моментный дизель совсем не «тяжелит» машину, а с подхватами в горах проблем нет.

Дымчатая светодиодная оптика отменно смотрится и при свете, и в темноте.
Дымчатая светодиодная оптика отменно смотрится и при свете, и в темноте.

Сзади особо не разгуляешься, но двум пассажирам среднего роста вполне терпимо.
Сзади особо не разгуляешься, но двум пассажирам среднего роста вполне терпимо.

Объем багажника — 487 л. Если сложить спинки задних сидений, то под крышу войдет 1537 л поклажи.
Объем багажника — 487 л. Если сложить спинки задних сидений, то под крышу войдет 1537 л поклажи.
Материалы по теме
Новый Peugeot 508: французы хотят конкурировать с Audi

Так что российскому офису Peugeot есть над чем поломать голову. Впрочем, для принятия решения времени предостаточно. Старт продаж 508 в Старом Свете намечен на нынешнюю осень, но до нас новинка доедет лишь в будущем году.

Что за идеи помогли реализовать в «пятьсот восьмом» немецкие производители, с кем собирается конкурировать 508 в России и почему модель станет самым ликвидным Peugeot — обсудим в ближайшем бумажном «За рулем».

Кстати, эту машину мы уже видели на недавнем Женевском автосалоне. Вот как отзывался о ней мой коллега, Кирилл Бревдо:

Перспективы: у нас модели «светит» остаться сугубо имиджевым штучным товаром. Тем не менее любители выделиться из толпы 508-й стороной точно не обойдут. Главное — не спугнуть их ценой!

Оценка: совсем непохож на чопорных «немцев», но очень недурно управляется и чертовски харизматичен снаружи и внутри.

Подробности: ЗР №9, 2018

Новый Peugeot 508: он хочет конкурировать с немцами. Но чем?

Фото: Peugeot

Новый Peugeot 508: он хочет конкурировать с немцами. Но чем?
Перейти в медиа раздел с популярными галереями автомобилей

Посмотрите все фото и видео, которые нравятся нашим пользователям.

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

Подпишитесь на автоновости на нашем канале в  Яндекс Дзен

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Отзывы о Peugeot 508

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв

Читать комментарии (2)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые