Перевоспитать или молча пропустить — что делать с нарушителями?

«За рулем» разбирает дорожные ситуации, в которых может оказаться каждый. Как вы поступите в данном конкретном случае?

По пустому загородному шоссе вы двигаетесь с разрешенной скоростью 90 км/ч. Впереди путепровод. Его опоры расположены таким образом, что не сужают проезжую часть, поэтому предупреждающие знаки о сужении дороги отсутствуют. Слева на обочине в 50 метрах от путепровода стоит легковой автомобиль, ехавший, судя по всему, в попутном с вами направлении. Когда до него остается около ста метров, он срывается с места — его водитель собирается вырулить на вашу полосу движения. Как вы поступите?

Выберите наиболее подходящий, на ваш взгляд, ответ из предложенных, опираясь на свой водительский опыт, и проголосуйте за него. А разберем варианты и прокомментируем их на следующей странице.

Как вы поступите, если стоящий на левой обочине автомобиль начнет движение и попытается вклиниться перед вами?

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