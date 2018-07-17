«За рулем» разбирает дорожные ситуации, в которых может оказаться каждый. Как вы поступите в данном конкретном случае?

По пустому загородному шоссе вы двигаетесь с разрешенной скоростью 90 км/ч. Впереди путепровод. Его опоры расположены таким образом, что не сужают проезжую часть, поэтому предупреждающие знаки о сужении дороги отсутствуют. Слева на обочине в 50 метрах от путепровода стоит легковой автомобиль, ехавший, судя по всему, в попутном с вами направлении. Когда до него остается около ста метров, он срывается с места — его водитель собирается вырулить на вашу полосу движения. Как вы поступите?

Выберите наиболее подходящий, на ваш взгляд, ответ из предложенных, опираясь на свой водительский опыт, и проголосуйте за него. А разберем варианты и прокомментируем их на следующей странице.