Как продлить срок службы ремней в подкапотном пространстве? Видеоинструкция

Чтобы ремни отходили положенный им срок службы, необходимо защитить их от пыли и грязи. Как это сделать своими руками, смотрите в видео «За рулем».

  • Как самостоятельно установить защитную сетку на бампер автомобиля, смотрите здесь.
  • О том, как защитить задний бампер автомобиля от повреждений, показано по ссылке.

Все вопросы и предложения по серии выпусков «Техническая среда» присылайте на адрес: techsreda@zr.ru.

Другие выпуски «Технической среды» доступны в нашем спецпроекте, а также на нашем канале в YouTube.

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