Секретные функции Renault Koleos, Duster, Logan и других моделей «За рулем» собрал для вас самые полезные функции, о которых могут не подозревать даже владельцы автомобилей марки Renault. Как продлить срок службы ремней в подкапотном пространстве? Видеоинструкция Чтобы ремни отходили положенный им срок службы, необходимо защитить их от пыли и грязи. Как это сделать своими руками, смотрите в видео «За рулем». Правила дорожного движения: все изменения (за полвека!) Слышали о странной идее Союза автошкол заставить водителей пересдавать теоретический экзамен по ПДД при очередной замене прав? «За рулем» доказывает абсурдность этой инициативы на конкретных примерах. Для этого пришлось заглянуть на несколько десятилетий назад и внимательно перечитать Правила.