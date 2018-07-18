Как продлить срок службы ремней в подкапотном пространстве? Видеоинструкция

Депутат Законодательного собрания Камчатского края Михаил Пучковский сменил автомобиль на коня из-за высоких цен на бензин и просил выделить ему место для привязи животного у здания правительства. Теперь, получив отказ, народный избранник собирается обратиться в суд.
Слышали о странной идее Союза автошкол заставить водителей пересдавать теоретический экзамен по ПДД при очередной замене прав? «За рулем» доказывает абсурдность этой инициативы на конкретных примерах. Для этого пришлось заглянуть на несколько десятилетий назад и внимательно перечитать Правила.
Focus 3 должен был развить или хотя бы поддержать успех своего предшественника. Однако этого не случилось — он растерял весь кредит доверия. В машине разочаровались даже представители таксопарков, любившие Фокусы второго поколения, и сервисмены.
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