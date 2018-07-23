Fujida Karma Slim: первый тест комбо-устройства

Среди комбо-устройств наметился новый тренд: производители стремятся сделать их сопоставимыми по размерам с традиционными видеорегистраторами. Fujida Karma Slim сочетает в себе компактность и широкий функционал.

Распаковка

Гаджет компании Fujida привлекает внимание уже на полке в магазине — упаковкой: коробка сделана в стильной черно-золотой гамме, узор на ней напоминает карбон. Само устройство тоже выглядит симпатично.

По габаритам оно немногим больше обычного видеорегистратора. А ведь в корпусе спрятан еще и полноценный радар-детектор!

Крепление

Кронштейн с присоской — крепление более громоздкое, чем вариант с двухсторонним скотчем, но зато удобнее. Перевесить прибор при необходимости можно в секунду, и ветровое стекло не придется отскабливать от клея. На самом комбо-устройстве разъем для провода можно не искать — его нет: питание подается в сам кронштейн. И это правильное решение: владельцу не придется отсоединять провод несколько раз в день при каждом снятии гаджета. Так разработчики и увеличили ресурс разъема, и сделали удобно для пользователя.

Длины провода с запасом хватит, чтобы скрытно проложить его под обшивкой машины — так сейчас поступают многие автомобилисты. А вот отсутствие дублирующей розетки в торце разъема питания можно назвать минусом: в бюджетной машине подключить, например, зарядку смартфона будет уже некуда. С другой стороны, в современных моделях альтернативой разъему прикуривателя, как правило, служит USB-порт, от которого тоже можно брать электричество.

Сборка

Комбо-устройство Fujida Karma Slim производит приятное впечатление: собрано аккуратно, из приятного на ощупь матового пластика, кнопки работают без люфтов. По соседству с объективом размещен датчик освещенности. Благодаря ему не нужно подстраивать яркость экрана вручную — прибор сделает это автоматически. Такой «фишки» нет у некоторых гораздо более именитых брендов. Управление настройками радар-детектора и видеорегистратора разнесено: первым — с левой стороны корпуса, вторым — с правой. К такому решению привыкаешь быстро.

Реакцией Karma Slim на нажатие клавиш порадовала: четко и без задержек. Опять же, подобным балуют не все куда более раскрученные модели.

Радар

В гаджете достаточно полезных настроек. В частности, есть возможность отключения распознаваемых диапазонов излучения (для России можно оставить только К-диапазон, лазер и Стрелку) и лимитов скорости, ниже которых звуковые оповещения не работают или радар-детектор отключается полностью и не досаждает ненужными предупреждениями.

Можно установить величину допустимого превышения скорости. Как известно, российским КоАП не предусмотрен штраф за превышение лимита в пределах 20 км/ч. Вот настройки и позволяют прибавить их (или другую цифру по усмотрению пользователя) к официальному ограничению на дороге.

Предусмотрен в Fujida Karma Slim интересный параметр — «фильтр слабых сигналов». Его значение устанавливается от нуля до девяти, столько же делений на индикаторе уровня излучения радар-детектора. Это означает, что, выставив порог на «4», водитель не будет слышать оповещения, которые по своей силе недотягивают до этой границы. Таким способом можно избавиться от ложных оповещений, гарантированно не относящихся к измерителям скорости.

Дорожные испытания

Езда с комбо-устройством по разным дорогам и в разных режимах оставила приятное впечатление. Ложными срабатываниями он не досаждал и уверенно распознавал в изобилии расставленные на дорогах Москвы и Подмосковья Стрелки и Крисы. Не пропускал Fujida Karma Slim и мобильные Скаты, часто устанавливаемые с прицелом в спину.

Объем знаний модели Karma Slim неплохой. Она называет модель и тип комплекса, который поджидает водителя. Само голосовое оповещение радует лаконичностью, слов немного: тип комплекса и ограничение скорости. На дисплее при этом крупно высвечивается вся необходимая информация, включая ограничение скорости под камерой и текущую скорость вашей машины.

В приборе применена уникальная технология iSignature, сводящая ложные тревоги к минимуму. Она позволяет игнорировать помехи, исходящие от систем активной безопасности автомобилей, автоматических дверей, датчиков трафика на дороге и т.п. Узнает их гаджет по характерному «почерку» излучения, заложенному в его память. Узнает — и молчит, не беспокоя водителя. У функции iSignature предусмотрено три уровня чувствительности, так что пользователь сможет настроить ее под себя и под условия того региона, где он ездит.

Обновления

О безрадарных комплексах (главным образом это Автоураганы) водителя предупреждает GPS-информер. Обновленная база камер ежемесячно появляется на официальном сайте производителя устройства fujida.su. Скачать ее можно по старинке — с сайта на карту памяти, или же с помощью беспроводной связи. Во втором случае необходимо установить на смартфон мобильное приложение Fujida (оно бесплатное и доступно для платформ Android и iOS) и соединить телефон и комбо-устройство по WiFi. Управлять скачиванием будет смартфон, а данные пойдут напрямую в автомобильный гаджет. Удобно — не надо даже снимать прибор и нести его домой. Работает функция без сбоев.

Дисплей

На трехдюймовом экране все организовано очень толково и логично. Главное место по центру занимает крупный цифровой спидометр. Его, к слову, можно настроить. Он умеет показывать скорость не только строго по GPS, но и с «повышающим коэффициентом». Как известно, любой штатный спидометр скорость завышает, вот разработчики Fujidu и предусмотрели возможность скорректировать показания гаджета. Хорошо видны и параметры радар-детектора. К тому же диагонали в три дюйма при необходимости хватит, чтобы отсмотреть спорный момент прямо на мониторе.

Видеорегистратор пишет ролики в максимальном разрешении 1920 х 1080 пикселей с частотой 30 кадров в секунду. Качество очень достойное как днем, так и в темноте. Спасибо за это следует сказать процессору Ambarella А7LA55, сенсору Sony и шестислойной стеклянной линзе объектива. На запись накладывается госномер автомобиля, координаты, определенные модулями ГЛОНАСС и GPS, а также текущая скорость. Последнюю можно и отключить — в постоянном режиме или по достижении определенного значения.

Среди второстепенных, но небесполезных функций Fujida Karma Slim отметим «Антисон» для контроля водителя в дальних поездках и предупреждение об устаревшей базе камер и необходимости ее обновить.

И самое интересное — цена

После нескольких дней работы с комбо-устройством Fujida Karma Slim осталось впечатление, что это тщательно продуманный прибор. Цена в 12 999 рублей выглядит приемлемой: аналоги стоят примерно столько же, но порой не могут предложить аналогичный функционал.