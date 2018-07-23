Kia Stinger в чемпионских руках

Впервые на моей памяти корейский автомобиль ехал так, как будто у него родословная берет начало ну если не от Порше, то точно от БМВ. Очевидно, Стингер замахнулся на покупателей с чемпионским характером.

Kia Stinger
Kia Stinger

Kia > Stinger

Kia Stinger

Kia Stinger

Среди экспертов нашего теста, который мы провели с двумя версиями Стингера — и в Москве, и в Казани, был чемпион России по ралли Геннадий Брославский. Его эмоции передаст видеотест, скажу только, что маэстро похвалил GT-версию с 370-сильным мотором и вместе с нами удивился цене.

Читайте далее и смотрите видео на automps.ru.

Фото: automps.ru

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