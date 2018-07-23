Лето — сезон отпусков и выездов на дачу. Как же приятно рвануть на море или на природу всей семьей! Но куда разместить все эти вещи, ведь багажник уже забит? Правильно, установить дополнительный на крышу. Рассказываем, на что обратить внимание при его выборе.
Среди комбо-устройств наметился новый тренд: производители стремятся сделать их сопоставимыми по размерам с традиционными видеорегистраторами. Fujida Karma Slim сочетает в себе компактность и широкий функционал.
Про новую Ладу Весту в иностранных изданиях десятки публикаций, есть и полноценные тесты, хотя она продается за рубежом всего год с небольшим. А что зарубежные СМИ пишут про УАЗ Патриот, который известен миру больше десятка лет?
Впервые на моей памяти корейский автомобиль ехал так, как будто у него родословная берет начало ну если не от Порше, то точно от БМВ. Очевидно, Стингер замахнулся на покупателей с чемпионским характером.
Что будет, если поставить автомобиль под уклон и забыть перевести селектор в парковочный режим? Тест-группа «За рулем» проделала такой эксперимент с пятью трансмиссиями разных типов: вариатором, роботом, автоматом, преселективом PowerShift и механикой.
Этот Volkswagen Tiguan — со 150‑сильным турбомотором 1.4 TSI, роботом DSG и полным приводом, в топовой версии Highline — оснащен полным набором электронных помощников водителя, которые доступны в России. Чтобы полностью использовать потенциал автомобиля, пришлось проштудировать инструкцию и активировать нужные функции. И узнать на собственном опыте, в каких ситуациях полагаться на них не стоит.
Kia Stinger в чемпионских руках
Впервые на моей памяти корейский автомобиль ехал так, как будто у него родословная берет начало ну если не от Порше, то точно от БМВ. Очевидно, Стингер замахнулся на покупателей с чемпионским характером.
Среди экспертов нашего теста, который мы провели с двумя версиями Стингера — и в Москве, и в Казани, был чемпион России по ралли Геннадий Брославский. Его эмоции передаст видеотест, скажу только, что маэстро похвалил GT-версию с 370-сильным мотором и вместе с нами удивился цене.
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