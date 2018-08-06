Сначала ремарка: на многое замахиваться не стоит — полноценный сервис обойдется слишком дорого. В основе бизнеса, который просчитан ниже, — работы по шиномонтажу и ремонту ходовой части, стандартной смене фильтров, масла и технических жидкостей. Выходит не так чтобы запредельно дорого.

— Вы знаете, у нас заедает правый поворот…

— Поглядим!

— А при переключении скорости такой звук тук-тук-тук…

— Послушаем!

— А еще у нас перегревается правое переднее колесо…

— Пощупаем!

— Да, а позавчера целый день в машине пахло бензином.

— Понюхаем!

(Диалог из фильма «Берегись автомобиля»)

Помещение

Для двух ремонтных постов и размещения слесарного верстака и необходимого для шиномонтажа оборудования вполне подойдет помещение размером около 100 кв. м, с потолком не ниже 3,5 м под подъемники. По средним московским ценам 9000 рублей за 1 кв. м в год аренда обойдется в 900 000 рублей и при месячной оплате составит 75 000 рублей. Выбирая место, следует отдавать предпочтение гаражам и бывшим производственным помещениям. Лучше, конечно, чтобы мастерская находилась неподалеку от оживленной трассы, автозаправки или автостоянки.

Регистрация бизнеса

Для небольшой мастерской подойдет статус индивидуального предпринимателя. За юридическое оформление надо будет заплатить около 3000 рублей. Но это разовый платеж. Лицензирование авторемонтных работ отменено.

Экономика

Основные затраты при открытии автосервиса приходятся на аренду помещения и покупку оборудования. Автомастерская, предоставляющая комбинацию нескольких видов востребованных услуг, как в нашем случае, обойдется в 1–1,5 млн рублей и может приносить ежемесячно доходы от 70 тысяч до 300 тысяч рублей. Просто шиномонтаж можно открыть за 250–350 тысяч. В этом случае с доходами будет похуже, но на 30–40 тысяч можно рассчитывать.

Разумеется, вам потребуется работник. А если дела пойдут в гору, то и не один. Средняя заработная плата в автосервисе — оклад 20 тысяч плюс процент от выполненной работы, в месяц — около 40 тысяч рублей.

В среднем автосервис как бизнес окупается за полтора-три года при рентабельности 20–40%.

Оборудование

Многие сервисы покупают подержанное оборудование, и здесь цену просчитать довольно непросто. Если вы уверены в себе, то новое, конечно, лучше: по крайней мере, какое-то время не будет доставлять проблем.

Партнеры «За рулем» из компании «Сорокин» подумали и предложили для выбора три автосервисных комплекта:

экономный (228 678 рублей),

экономный с подъемником (328 677 рублей)

стандартный (1 050 668 рублей).

Тот минимум, которым вам понадобится, — это двадцать позиций, необходимых для простых работ. В комплект, в частности, входит:

набор ручного инструмента Break на 136 предметов

пневматический гайковерт

подкатный домкрат (в этом наборе — на 3,5 т, который можно назвать универсальным, потому что он подойдет для большинства автомобилей с клиренсом от 140 мм)

компрессор со 100-литровым ресивером производительностью 420 л/мин на входе для работы с полуавтоматическим шиномонтажным стендом, обслуживая колеса диаметром до 22″

ручной балансировочный стенд 24″

Наиболее универсален и полезен третий комплект. В нем 29 позиций, среди которых два автомобильных подъемника: четырехстоечный на 4 тонны (необходим для стенда сход-развала, который также входит в комплект) и двухстоечный с нижней синхронизацией 4 тонны (незаменим для работы с ходовой частью).

В списке оборудования особое место занимает 20-тонный пневмогидравлический пресс. С его помощью выпрессовывают и запрессовывают сайлент-блоки и обоймы подшипников, расширяя список проводимых работ.

Разумеется, в каждом из наборов имеется слесарный верстак с тисками и перфорированной панелью для организации рабочего пространства.

Продвижение

Помещение есть, помощник есть, оборудование куплено и расставлено. Чего не хватает? О вас никто не знает!

Не забудьте про рекламу. Хотя бы изготовьте визитные карточки сервиса и засовывайте под дворники на стоянках. Иначе откуда, кроме как случайно проезжая мимо, про ваш сервис узнают потенциальные клиенты?

В заключение напомним, как работали в автомастерской герои «Трех товарищей» Ремарка:

— К бою, Готтфрид, — сказал я. — Штурмуем толстый кадилляк.

Накануне вечером было опубликовано наше объявление. Значит, мы уже могли ожидать покупателей, — если они вообще окажутся. Нужно было подготовить машину.

Сперва промыли все лакированные поверхности. Машина засверкала и выглядела уже на сотню марок дороже. Потом залили в мотор масло, самое густое, какое только нашлось. Цилиндры были не из лучших и слегка стучали. Это возмещалось густотою смазки, мотор работал удивительно тихо. Коробку скоростей и дифер мы также залили густою смазкой, чтобы они были совершенно беззвучны.

Потом выехали. Вблизи был участок с очень плохой мостовой. Мы прошли по нему на скорости в пятьдесят километров. Шасси громыхало. Мы выпустили четверть атмосферы из баллонов и проехали еще раз. Стало получше. Мы выпустили еще одну четверть атмосферы. Теперь уже ничто не гремело.

Мы вернулись, смазали скрипевший капот, приспособили к нему несколько небольших резиновых прокладок, залили в радиатор горячей воды, чтобы мотор сразу же запускался, и опрыскали машину снизу керосином из пульверизатора — там тоже появился блеск. После всего Готтфрид Ленц воздел руки к небу:

— Гряди же, благословенный покупатель! Гряди, о, любезный обладатель бумажника! Мы ждем тебя как жених невесту.

Удачи всем, кто рискнет заняться собственным делом!

Полагаем, среди читателей «За рулем» есть те, кто открывал подобные сервисы. Расскажите о своем опыте в комментариях, это будет любопытно всем.

Фото: ИТАР-ТАСС, depositphotos