Августовский выпуск «За рулем»: все самое важное

Свежий номер журнала «За рулем» — уже в киосках! Главные темы лета: Лада Веста с новым роботом; как проверяют водителей на алкоголь по новым правилам; 6 лучших радар-детекторов против 8 новейших полицейских радаров; переднеприводный Renault Kaptur с отключаемой системой стабилизации; LED-линзы вместо штатных ламп в фарах; курс контраварийного вождения на полигоне автомотоклуба ФСО России; что будет, если срезать нейтрализаторы и сажевые фильтры... Не пропустите самое интересное!

За рулем» №8/2018 — это:

ЗР МОМЕНТ

  • 0,3 промилле: как теперь проверяют водителей на трезвость?
  • Чем дышат люди в большом городе? Берем пробы воздуха

ЗР ПРЕМЬЕРА

  • Лада Веста с модернизированным роботом АМТ 2.0
  • Юбилейная спецверсия уазовской «буханки»: мы поездили на ней первыми
  • Новый Lexus ES: такого норова мы и не ждали!
  • Флагманский Infiniti QX80 помолодел
  • Jeep Wrangler — гибрид подводной лодки, пляжного багги и прогулочного кабриолета

ЗР ТЕСТ

  • Genesis G70, Jaguar XE и Audi A4: может ли корейский премиум бороться на равных с «европейцами»?
  • Лучшие радар-детекторы против новейших полицейских радаров
  • Skoda Kodiaq и Kia Sorento Prime померились силами и качеством российской сборки
  • Переднеприводный Renault Kaptur с отключаемой системой стабилизации. Наконец-то!

ЗР ЭКСПЕРТ

  • Лечим фары: ставим LED-линзы вместо штатных
  • Установка газобаллонного оборудования в автомобиль: все за и против
  • Старые щетки стеклоочистителя можно наточить. Но есть ли смысл?
  • Фиксаторы резьбы. Наша экспертиза
  • Технологии Subaru: что ждать в ближайшем будущем?
  • Проверь себя: без чего нельзя ездить

ЗР АКТИВ

  • Российский авторынок: итоги первого полугодия
  • Проходим курс контраварийного вождения на полигоне автомотоклуба ФСО России

ЗР РЕСУРС

  • Нейтрализаторы и сажевые фильтры: ставим обманки и считаем затраты
  • Парк ЗР: Citroen C4 Sedan и Kia Rio X-Line

А также:

  • Гонка звезд «За рулем»: асфальтовый формат вновь оказался забойнее ледового
  • Volkswagen Tiguan на бездорожье Кольского полуострова
  • Отмечаем полувековой юбилей ГАЗ‑24 пробегом на историческую родину
  • Bosch Moskau Klassik — ралли старинных автомобилей
  • Packard Super Eight родом из 1930‑х
  • Самые авангардные проекты автопрома СССР
  • На тракторе на мундиаль‑2018? Почему бы и нет!
  • Ямал Т‑64 — трехосный вездеход на базе Патриота

«За рулем» в августе, как и обычно, предоставляет возможность выиграть призы, решив непростую задачу конкурса знатоков-технарей и поделившись опытом в рубрике «Советы бывалых».

На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты ЗР.

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