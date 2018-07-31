Августовский выпуск «За рулем»: все самое важное

Свежий номер журнала «За рулем» — уже в киосках! Главные темы лета: Лада Веста с новым роботом; как проверяют водителей на алкоголь по новым правилам; 6 лучших радар-детекторов против 8 новейших полицейских радаров; переднеприводный Renault Kaptur с отключаемой системой стабилизации; LED-линзы вместо штатных ламп в фарах; курс контраварийного вождения на полигоне автомотоклуба ФСО России; что будет, если срезать нейтрализаторы и сажевые фильтры... Не пропустите самое интересное!

За рулем» №8/2018 — это:

ЗР МОМЕНТ

0,3 промилле: как теперь проверяют водителей на трезвость?

Чем дышат люди в большом городе? Берем пробы воздуха

ЗР ПРЕМЬЕРА

Лада Веста с модернизированным роботом АМТ 2.0

Юбилейная спецверсия уазовской «буханки»: мы поездили на ней первыми

Новый Lexus ES: такого норова мы и не ждали!

Флагманский Infiniti QX80 помолодел

Jeep Wrangler — гибрид подводной лодки, пляжного багги и прогулочного кабриолета

ЗР ТЕСТ

Genesis G70, Jaguar XE и Audi A4: может ли корейский премиум бороться на равных с «европейцами»?

Лучшие радар-детекторы против новейших полицейских радаров

Skoda Kodiaq и Kia Sorento Prime померились силами и качеством российской сборки

Переднеприводный Renault Kaptur с отключаемой системой стабилизации. Наконец-то!

ЗР ЭКСПЕРТ

Лечим фары: ставим LED-линзы вместо штатных

Установка газобаллонного оборудования в автомобиль: все за и против

Старые щетки стеклоочистителя можно наточить. Но есть ли смысл?

Фиксаторы резьбы. Наша экспертиза

Технологии Subaru: что ждать в ближайшем будущем?

Проверь себя: без чего нельзя ездить

ЗР АКТИВ

Российский авторынок: итоги первого полугодия

Проходим курс контраварийного вождения на полигоне автомотоклуба ФСО России

ЗР РЕСУРС

Нейтрализаторы и сажевые фильтры: ставим обманки и считаем затраты

Парк ЗР: Citroen C4 Sedan и Kia Rio X-Line

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Гонка звезд «За рулем»: асфальтовый формат вновь оказался забойнее ледового

Volkswagen Tiguan на бездорожье Кольского полуострова

Отмечаем полувековой юбилей ГАЗ‑24 пробегом на историческую родину

Bosch Moskau Klassik — ралли старинных автомобилей

Packard Super Eight родом из 1930‑х

Самые авангардные проекты автопрома СССР

На тракторе на мундиаль‑2018? Почему бы и нет!

Ямал Т‑64 — трехосный вездеход на базе Патриота

«За рулем» в августе, как и обычно, предоставляет возможность выиграть призы, решив непростую задачу конкурса знатоков-технарей и поделившись опытом в рубрике «Советы бывалых».

На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты ЗР.

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