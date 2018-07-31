Августовский выпуск «За рулем»: все самое важное

За рулем» №8/2018 — это:
ЗР МОМЕНТ
- 0,3 промилле: как теперь проверяют водителей на трезвость?
- Чем дышат люди в большом городе? Берем пробы воздуха
ЗР ПРЕМЬЕРА
- Лада Веста с модернизированным роботом АМТ 2.0
- Юбилейная спецверсия уазовской «буханки»: мы поездили на ней первыми
- Новый Lexus ES: такого норова мы и не ждали!
- Флагманский Infiniti QX80 помолодел
- Jeep Wrangler — гибрид подводной лодки, пляжного багги и прогулочного кабриолета
ЗР ТЕСТ
- Genesis G70, Jaguar XE и Audi A4: может ли корейский премиум бороться на равных с «европейцами»?
- Лучшие радар-детекторы против новейших полицейских радаров
- Skoda Kodiaq и Kia Sorento Prime померились силами и качеством российской сборки
- Переднеприводный Renault Kaptur с отключаемой системой стабилизации. Наконец-то!
ЗР ЭКСПЕРТ
- Лечим фары: ставим LED-линзы вместо штатных
- Установка газобаллонного оборудования в автомобиль: все за и против
- Старые щетки стеклоочистителя можно наточить. Но есть ли смысл?
- Фиксаторы резьбы. Наша экспертиза
- Технологии Subaru: что ждать в ближайшем будущем?
- Проверь себя: без чего нельзя ездить
ЗР АКТИВ
- Российский авторынок: итоги первого полугодия
- Проходим курс контраварийного вождения на полигоне автомотоклуба ФСО России
ЗР РЕСУРС
- Нейтрализаторы и сажевые фильтры: ставим обманки и считаем затраты
- Парк ЗР: Citroen C4 Sedan и Kia Rio X-Line
А также:
- Гонка звезд «За рулем»: асфальтовый формат вновь оказался забойнее ледового
- Volkswagen Tiguan на бездорожье Кольского полуострова
- Отмечаем полувековой юбилей ГАЗ‑24 пробегом на историческую родину
- Bosch Moskau Klassik — ралли старинных автомобилей
- Packard Super Eight родом из 1930‑х
- Самые авангардные проекты автопрома СССР
- На тракторе на мундиаль‑2018? Почему бы и нет!
- Ямал Т‑64 — трехосный вездеход на базе Патриота
«За рулем» в августе, как и обычно, предоставляет возможность выиграть призы, решив непростую задачу конкурса знатоков-технарей и поделившись опытом в рубрике «Советы бывалых».
На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты ЗР.
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