«Письма счастья», платные дороги: за что платим и кому стало лучше?

При социализме многие плевались от бесплатных услуг, находя их негодными. Сегодня все услуги стали платными — а люди опять недовольны.

Налог — это цена, уплачиваемая гражданином за полученные им наслаждения…

Жан Симонд де Сисмонди, экономист, XIX век

Ехидные юмористы говорят, что деньги — это то, что проходит через наши руки по дороге в государственный карман. Осознав этот факт, становится веселее оплачивать парковку в собственном городе. Денег, конечно же, жалко — особенно тем, кто застал бесплатные времена. Но если услуга имеет очевидные преимущества, стоит ли их жалеть?

Казалось бы, чего проще: раз я заплатил за продукт, то он, однозначно, должен быть лучше бесплатного. Однако перейдем к конкретным примерам.

Платные дороги с бесплатным бензином

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Конечно, пессимист посмотрит на это иными глазами. Дескать, топлива у меня и так полно, да и машина исправна, а вот покрытие на вашем платном участке ничем не лучше бесплатного! И ограничения скорости здесь тоже висят на каждом шагу. И никаких забегаловок, где можно перекусить, посетить WC и т.п., здесь не видать, хотя на бесплатном участке этого добра было полным-полно. С АЗС тоже беда: где они? Мало того, когда пункты оплаты понатыканы слишком часто, это невольно раздражает, даже если сумма оплаты исчисляется десятками рублей. А откровенно идиотская система обозначений, которую на каждом таком пункте выдумывают самостоятельно, откровенно злит.

В итоге получается, что качественно нового уровня сервиса платные дороги нам пока что не дали.

Платные парковки, мир и театр

Поначалу замысел не казался особо страшным. Мол, если раз в полгода соберусь с дамой в театр, то голова не будет болеть, куда бы приткнуть машину… Но почти сразу же выяснилось, что театр — это весь мир, почти по Шекспиру. А потому бесплатных мест в этом мире практически нигде не остается. И все чаще доносятся слухи о том, что хорошо бы и дворы прибрать к рукам…

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На мой взгляд, затея обернулась полным провалом. Не для государства, открывшего безотказный канал изыскания доходов, а для автовладельцев. Плата за парковку должна была заменить собой головную боль с поиском этой самой парковки, но о чем можно говорить, когда человек не имеет возможности спокойно поставить машину даже возле собственного дома? Объявив мыслимые и немыслимые места платными, никто практически не увеличил их число до требуемого уровня. Возможно, что задача и не имела решения изначально, но это не повод считать платную парковку удачной затеей.

И еще пару слов про парковки. Понятно, что всех частников можно прижать как следует — им деваться все равно некуда. Но как в число обиженных угодили таксисты? Если по прежним ПДД таксист спокойно останавливался под запрещающий знак для посадки и высадки пассажиров, то теперь город, увешанный знаками «Остановка запрещена», превратился для него в непонятную игру. Попал под камеру — плати! В итоге машины с шашечками отказываются ездить в район того же Арбата, а пассажиров высаживают во втором ряду, поглядывая, чтобы те не угодили под автобус…

Вывод? А все тот же: с появлением платных парковок качественного улучшения ситуации не произошло.

Штрафы и камеры

Новейший способ отъема денег — оплата штрафов с видеокамер. Раньше это было привилегией отдельных гаишников: нарушаем, мол! Но число современных недремлющих камер, конечно же, несоизмеримо выше. И мощный финансовый ручей в государственный карман не пересыхает.

Стало ли от этого больше порядка? На мой взгляд — стало. Обидно самому получать уведомления о штрафе, но в ухо кто-то шепчет: мол, а ты не нарушай, милый! Другое дело, что зачастую знаки и разметка будто бы специально загоняют тебя в заготовленный капкан, а всяким «марабагдасарянам» на все эти штрафы явно наплевать, но саму идею неотвратимости наказания за нарушение Закона это не перечеркивает.

Страховка

В социалистические времена страхование автомобиля выглядело совсем иначе. Не хочешь страховаться — не надо: дело твое. А если хочешь, то выгоднее всего оформить полис примерно на 3000 рублей — это ориентировочная стоимость нового кузова Жигулей, которые стоили примерно вдвое больше.

Стоимость страховки при советской власти составляла рублей 40, независимо от возраста твоей машины… Стал виновником аварии — суд решит, что с тобой делать. Пострадал сам — топай в Госстрах: набегаешься как следует, но какую-то выплату, в итоге, получишь.

Сегодня есть обязаловка — ОСАГО. К сожалению, на поверку она частенько оказывается липовой бумажкой, купленной в «рогах и копытах». При этом виновник аварии привычно выворачивает наизнанку карманы и объясняет, что ни денег, ни ценного имущества у него нет, да и машина чужая. Подсчет величины ущерба — всё то же хождение по мукам. Поэтому до беспроблемного существования по части страховки нам еще ой как далеко.

Ремонт и обслуживание

По сравнению с временами, когда запчастей ни в продаже, ни на СТО фактически не было, сегодня пришло изобилие — эдакий Клондайк.

Сегодня занимать с ночи очередь, чтобы утром въехать на дрянную жигулевскую станцию (помните фильм «Инспектор ГАИ», где Михалков изображает директора такой станции?), для проведения ТО или замены тормозного цилиндра больше не нужно. За отсутствие подобных унижений не жалко и заплатить, ей-богу.

Платная жизнь

В знаменитом «Фантомасе» Андре Юнебеля к третьей серии заглавный герой заскучал — вместо того чтобы тибрить украшения, соблазнять деньгами женщин и разрабатывать супероружие, Фантомас решил ввести «налог на жизнь». Коротко и ясно — раз живешь, то обязан платить. Ту же мысль проповедовал нехороший Принц Лимон из мультипликационного «Чиполлино», который вопил с трибуны про налог на снег, град и еще какие-то осадки.

А вот что думают про платную жизнь на форумах:

«Вот ведь незадача. Сократить количество машин хорошо бы! Чтоб разные... не ездили. Да вот только и налогов и трат на покупку новых машин не прибудет. Не говорю про бензин. Да и за парковки кто ж будет платить? А „они“ уж и привыкли. Получать. Незаработанные деньги. Ну, разве можно лишать такого удовольствия?

Вот хорошо б и те, кто не ездит тоже платили за парковку, бензин, транспортный налог. Да и раз в пять лет за новую машину, да и за утилизацию старой. Пора. А то всё жалуются да жалуются.» (gus_lebedev)

Вывод? Фантомас добился своего: налог на жизнь обрел-таки право на существование. И не только для богачей.