Без чего автомобиль все равно поедет? Тест на знание конструкций

Автомобили прекрасно могут обходиться без карданных валов, бензина, пружин в подвеске. Но — не все… А какие именно, расскажете нам вы, ответив на вопросы интерактивного теста.

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Разнообразие современного автопарка настолько велико, что не всякий профессионал сразу сообразит, какие технические нюансы отличают ту или иную конструкцию машины. Автолюбителю, которому небезразлично устройство автомобилей, приходится еще тяжелее: по дорогам бегают машины с цепями и без цепей, гибридные и электрические, рамные и безрамные… Поэтому неудивительно, что многие элементы конструкции, выполняющие важные функции в одних автомобилях, могут полностью отсутствовать в других. Но хорошо ли мы в этом разбираемся?

Всем, кому хочется убедиться, что многие машины действительно могут передвигаться без ШРУСов, карданов или пружин в подвеске, а то и вообще без бензина или генератора, мы предлагаем проверить свой ай-кью в данной области. Для этого нужно ответить на десяток приведенных ниже вопросов. Их объединяет общий посыл: способны ли какие-то из перечисленных автомобилей обходиться без какой-либо детали или жидкости? И какие именно?

Желаем всем безошибочного нахождения верных решений и, конечно же, счастливого пути!

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