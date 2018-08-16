Без чего автомобиль все равно поедет? Тест на знание конструкций

Разнообразие современного автопарка настолько велико, что не всякий профессионал сразу сообразит, какие технические нюансы отличают ту или иную конструкцию машины. Автолюбителю, которому небезразлично устройство автомобилей, приходится еще тяжелее: по дорогам бегают машины с цепями и без цепей, гибридные и электрические, рамные и безрамные… Поэтому неудивительно, что многие элементы конструкции, выполняющие важные функции в одних автомобилях, могут полностью отсутствовать в других. Но хорошо ли мы в этом разбираемся?
Всем, кому хочется убедиться, что многие машины действительно могут передвигаться без ШРУСов, карданов или пружин в подвеске, а то и вообще без бензина или генератора, мы предлагаем проверить свой ай-кью в данной области. Для этого нужно ответить на десяток приведенных ниже вопросов. Их объединяет общий посыл: способны ли какие-то из перечисленных автомобилей обходиться без какой-либо детали или жидкости? И какие именно?
Желаем всем безошибочного нахождения верных решений и, конечно же, счастливого пути!
Фото: Depositphotos
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