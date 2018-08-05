Ретроралли Bosch Moskau Klassik 2018: это было красиво!

На старт! Внимание!! Марш!!! Музейный ГАЗ-А, трогательно урча, покатился от входа в парк «Сокольники» по обычным московским улицам. Как ни странно, это тоже автогонки, а имя им — ралли старинных автомобилей Bosch Moskau Klassik.

Стартуя в Сокольниках, Андрей и Павел Паньковские не подозревали, что Jaguar XK‑120 привезет их к победе в зачете «Классика», объединяющем иномарки до 1969 года выпуска.

Естественно, никто не собирался гонять раритеты на пределе их возможностей по гравию и буеракам - участникам предложили традиционный формат штурманского ралли. Шлемы и несгораемые комбинезоны здесь не требуются, ведь это, скорее, соревнования по ориентации на местности. Экипажи едут в рамках ПДД по легенде, составленной организаторами, отмечаясь на контрольных точках. За опережения и опоздания назначается штрафное время. А маршрут составлен так, что не сбиться с него — сложная задачка. Если вспоминать историю, первоначальные ралли примерно такими и были — долгий путь через отмеченные на карте точки. Только сейчас вся гонка длилась не три дня, а три часа.

Если бы в гонке был абсолютный зачет, Чайка стала бы абсолютным победителем: Андрей Морозенко и Борис Костырко набрали всего 78 секунд штрафного времени.

Горожане, прогуливавшиеся в окрестностях набережной Яузы, вероятно, недоумевали. То там, то тут на глаза попадался какой-нибудь уникальный Jaguar XK‑120 1952 года, Rolls-Royce Silver Wraith или Pontiac GTO Judge. Немудрено, поскольку на трассу вышло три­дцать с гаком экипажей. Не все, кстати, добрались до финиша: машины хоть и ухоженные, но все-таки в возрасте.

Ирина Двойникова и Евгения Макарова (экипаж страховой компании «Пари»), выступавшие на Мерседесе W111 1964 года, награждены специальным призом «За верность ралли».

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Антирекорд прохождения дистанции составил 9 часов 20 минут. А первой обратно в Сокольники примчалась Чайка ГАЗ‑13. Ее экипаж, Андрей Морозенко и Борис Костырко, победил в зачете «Ностальгия» (отечественные автомобили, выпущенные с 1970 года). Чайку-победительницу торжественно встретил духовой оркестр, игравший весь день.

Ралли старых машин проводят во всем мире. Одновременно с московским меропри­ятием, проходившим в седьмой раз под патронажем «Галереи Ильи Сорокина», аналогичная гонка Bosch Boxberg Klassik состоялась в Германии. Именно для этого многие и заводят старые машины — не в гаражах же их томить. К слову, все сохранившиеся Победы и Запорожцы, многие Волги и Москвичи соответствуют главному правилу таких ралли: техника — не моложе тридцати лет.

Фото: Bosch Moskau Klassik