Вонь из Москвы: чем дышат люди в большом городе. Экспертиза ЗР

Отказавшись от машины, вы рискуете не только ухудшить качество жизни, но и сократить ее продолжительность.

Если раньше нам только намекали, что личный транспорт городу не нужен, то сейчас уже говорят прямым текстом. Пользуйтесь, дорогие граждане, общественным, благо выбор есть. А чтобы вам легче думалось, вот вам платная парковка. Да с прогрессивным тарифом, например. А летом вообще на велосипеде ездить надо — здоровее будете! Глядишь, и до нового пенсионного возраста дотянете. А?

В день наших измерений был умеренный ветер (4м/с), температура воздуха 26 °С. Анализ проб с Садового кольца выявил превышение ПДК диоксида азота почти в полтора раза, а ацетальдегида — в пять раз!

Авось и дотянем. И спорт — это прекрасно. Но чем мы дышим, когда занимаемся в городе этим самым «велоспортом», раскатывая вдоль крупных магистралей? И чем грозит езда на общественном транспорте по мегаполису, переполненному механическими чудовищами и всякого рода промышленными объектами? В большинстве современных автомобилей система вентиляции предполагает наличие фильтра, и он, будучи в добром здравии, вполне успешно справляется со своей задачей — очищает воздух в салоне. А как обстоят дела с муниципальным транспортом, который, как правило, следует по наиболее оживленным улицам города? Как насчет метро, которое является основным средством доставки людей к месту работы в мегаполисах?

В общем, надо проверить, чем дышат люди в большом городе!

Уровень экологической безопасности Москвы

(данные предоставлены компанией «Экостандарт»)

Ситуация с качеством жизни в Москве заметно разнится в зависимости от географии — это весьма красноречиво демонстрирует экологический рейтинг, который охватывает 125 районов столицы и 21 поселение в Троицком и Новомосковском округах. Каждая зона оценивалась по дюжине критериев — от озеленения территории и соседства с лесными массивами до наличия промзон вкупе с крупными предприятиями и крупных автодорог (и так далее). В результате каждому из районов был присвоен индекс — от 1 (самый экологически неблагоприятный) до 4 (максимально благоприятный). Наиболее проблемным оказался ЮВАО: Капотня, Лефортово, Марьино, Некрасовка, Печатники, Нижегородский и Рязанский районы получили низкую экологическую оценку. Причина понятна: здесь сосредоточено большое количество объектов, сильно загрязняющих окружающую среду (нефтеперерабатывающий завод, ТЭЦ, очистные сооружения). В других административных округах столицы также нашлись свои «грязные» зоны — все они отражены на карте. Однако благоприятных для проживания районов с высоким экологическим индексом тоже хватает. Правда, все они (за исключением разве что Сокольников) находятся на приличном удалении от центра города. Таких территорий достаточно и в Новой Москве, а Зеленоград так и вовсе почти весь зеленый.

Попробовать всё

Пробы для исследования московского воздуха мы отбирали как на улице, так и в транспорте. Начали с парка «Сокольники»: это хоть и город, но всё же относительно благополучная его часть: большой зеленый массив, практически полное отсутствие автомобильного движения. Здесь мы рассчитывали обнаружить самый чистый воздух.

Другую точку для отбора воздуха на открытом пространстве мы выбрали неподалеку от редакции — рядом со станцией метро «Сухаревская». Здесь проходит Садовое кольцо, а на Садовом, как известно из Денискиных рассказов, большое движение. И это действительно так: машины идут плотным потоком, причем сейчас их куда больше, чем в пятидесятые годы прошлого века, когда Виктор Драгунский писал свои рассказы.

Для исследования воздуха в автомобилях мы взяли демократичный Kia Rio X-Line (от 789 900 рублей) и «антинародный» Lexus LS (от 5 539 000 рублей), располагающий сложносочиненной системой «климат-консьерж» вкупе с ионизатором, которая автоматически настраивает микроклимат в салоне.

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Однако и без всяких проб быстро становится понятно, что дышать полной грудью в непосредственной близости от бесконечной вереницы транспортных средств явно не стóит. Тем не менее у многих из нас выбора попросту нет, так что здесь мы взяли еще три пробы. Одну — в салоне редакционного хэтчбека Kia Rio X-Line, ведь нынче Rio — едва ли не самый популярный автомобиль в нашей стране, на нем ездят сотни тысяч людей. А еще такие машины работают в такси, так что одним махом — двух зайцев, так сказать.

Другой автомобильный воздух мы дали понюхать приборам в седане Lexus LS 500, приняв во внимание тот факт, что у него одна из самых продвинутых систем климат-контроля со встроенным ионизатором. Должно же быть какое-то преимущество у людей, которые могут позволить себе красиво дышать.

Опять же на Садовом кольце мы сели в первый попавшийся автобус маршрута Б, проехали на нем до Курского вокзала и сделали необходимые замеры. Затем спустились на станции «Чкаловская» в подземку, чтобы отправиться в путешествие по Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена в поисках последней, шестой пробы. После чего отправили все материалы для исследования в лабораторию.

Как это делается

Отбор проб осуществлялся аспирационным методом — для этого мы использовали аспиратор УПРВ 1–20. Суть аспирации — фильтрация исследуемого воздуха при помощи особых веществ, которые способны избирательно поглощать определенный ингредиент.

Как того требует методика, поглотительные приборы в процессе отбора проб воздуха находились в вертикальном положении, после окончания отбора поглотители были закрыты заглушками, пронумерованы согласно шифру пробы и переданы в лабораторию. Там их исследовали с помощью газового хроматографа Кристаллюкс‑4000М.

Портативные приборы — аспиратор УПРВ 1–20 и газоанализатор ЭЛАН-СО‑50/NO2 — прошли обязательную поверку, о чем свидетельствуют соответствующие сертификаты.

Кроме того, для оценки качества воздуха использовался портативный газоанализатор ЭЛАН-СО‑50/NO2 — его работа основана на электрохимическом методе анализа, то есть прибор определяет концентрацию газа в смеси по значению электрической проводимости раствора, поглощающего этот газ.

Первым делом нам надо было установить максимальную концентрацию химических соединений, при которой не наблюдается вредных эффектов вообще, - или их же минимальную концентрацию, при которой такие эффекты наблюдаются у человека. Эти показатели регламентированы гигиеническими нормативами 2.1.6.3492–17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений», которые являются основополагающим документом для сравнения данных лабораторного исследования атмосферного воздуха. И результаты нас не слишком удивили.

Этот непростой воздух Чистый воздух представляет собой смесь различных газов, главным образом азота (78%) и кислорода (21%) — на прочие газы приходится менее одного процента. Однако в Москве состав воздуха куда более разнообразен. Мы проанализировали его на предмет присутствия почти четырех десятков загрязняющих веществ (если быть точным, то тридцати семи), и большинство показателей уложились в границы предельно допустимой концентрации. В целом результаты удовлетворительные, однако на Сухаревской площади (Садовое кольцо) было обнаружено серьезное несоответствие ПДК по содержанию ацетальдегида (0,057 мг/м³ ± 0,014 мг/м³ при норме 0,01 мг/м³) и диоксида азота (0,337 мг/м³ при норме 0,2 мг/м³). А сколько еще в столице улиц, сопоставимых с Садовым кольцом по загруженности транспортом? То-то же.

Лучше быть

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…богатым и здоровым, чем бедным и больным — это общеизвестно. Обитание за городом или в зеленом районе явно предпочтительнее жизни в каменных джунглях центра Москвы — по крайней мере если говорить о Садовом кольце, где, по результатам лабораторных исследований, превышено содержание ацетальдегида и диоксида азота. Ацетальдегид — это бесцветная жидкость с резким запахом, схожим с запахом прелых яблок. При воздействии этого вещества в невысоких концентрациях на организм человека наблюдаются симптомы легкого раздражения слизистых оболочек глаз и верхних дыхательных путей. А если концентрация выше, то появляются признаки резкого раздражающего действия — с удушьем, сильным кашлем.

А как насчет диоксида азота? Это газообразное соединение желто-бурого цвета, которое имеет специфический запах и в значительных концентрациях становится удушающим. К тому же диоксид азота может оказывать негативное воздействие на дыхательные пути и легкие, равно как и вызывать изменения состава крови (в частности, уменьшать содержание гемоглобина). Источники образования оксидов азота — тепловые электростанции, автомобильный транспорт. Концентрация остальных веществ — в пределах ПДК. Ну, то есть жить можно.

Как следует из результатов исследования, на Лексусе ездить приятнее и полезнее, чем на Kia, поскольку концентрация ацетальдегида, хлороформа, оксида углерода и диоксида азота в салоне Rio X-Line выше, нежели в салоне Лексуса. Но даже Kia выглядит предпочтительнее автобуса, где содержание диоксида азота, оксида углерода, этанола, бутил­ацетата и этанола явно выше, чем в легковом автомобиле. Жизнь в метро оказалась лучше, чем в автобусе: здесь концентрация вредных веществ находится примерно на том же уровне, что и в Rio. А самый чистый воздух — в Сокольниках, как мы и предполагали.

Однозонный климат-контроль в Kia мы заставили работать в режиме рециркуляции. Lexus сам решал, чем лучше дышать пассажирам, - и на момент взятия проб он также гонял воздух в салоне по кругу.

Не на своих двоих

Понятно, что не каждый может позволить себе ездить на Лексусе, максимально ограждая себя от окружающей действительности. Однако и более демократичная техника позволяет существенно повысить качество жизни — если, конечно, ездить с закрытыми окнами и при условии эффективной работы внутрисалонного фильтра. Каршеринговые машины в этом смысле вполне сопоставимы с личным транспортом, равно как и такси (правда, многие таксисты ездят с открытыми окнами, выравнивая атмосферу внутри и снаружи автомобиля).

Можно было бы порадоваться за пассажиров метро, но раньше времени делать это не хочется. Не все линии подземки одинаково полезны: там, где пассажиропоток выше, качество воздуха, как правило, хуже.

Десятая (салатовая) ветка московского метро не самая загруженная. В подземке работает вентиляция, однако в разных поездах результаты оценки качества воздуха могут быть не­одинаковыми. Наша проба оказалась чистой.

Автобус немногим лучше прогулки пешком вдоль Садового кольца — просто он помогает быстрее покинуть «гиблое место». А хуже всего придется как раз тем, кто предпочитает передвигаться на своих двоих — ногах либо колесах. Эти рисковые люди в полной мере подвержены воздействию вредных веществ, которых в московском воздухе по-прежнему предостаточно. Так что дожить до пенсии у них, пожалуй, даже меньше шансов, чем у тех, кто передвигается на машине.

Быть может, ситуация в больших городах станет лучше, когда начнут вводить ограничения для автомобилей с «низкой экологической ответственностью»? Ведь уже совсем скоро муниципальные власти смогут размечать зоны, въезд в которые «грязным» транспортным средствам (с экологическим классом ниже Евро‑3, например) будет заказан. Логика тут простая: чем меньше в городе машин, тем чище воздух. В идеале надо сделать так, чтобы личных авто в центре не осталось вовсе. Но осуществимо ли это? Судя по всему, чиновники твердо вознамерились доказать, что в нашей стране и не такое возможно.

Благодарим группу компаний «Экостандарт» за помощь в подготовке материала.



