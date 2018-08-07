В такой дорожной ситуации может оказаться каждый. Как вы поступите, опираясь на свой водительский опыт, и как следует поступить, чтобы не навредить ни себе, ни другим, — вот вопрос!

Узкое загородное шоссе шириной 7 метров имеет по одному ряду для движения в каждом направлении. Транспорта мало, вы едете практически по пустой дороге. Обочины грязные, разбитые. Ваша скорость — 80 км/ч. Впереди в двухстах метрах замечаете велосипедиста, который, нарушая правила движения, едет в попутном с вами направлении, прижимаясь не к обочине, а почему-то к осевой линии. Тем временем на встречной полосе появляется грузовик. В чем опасность ситуации и как вы поступите?

Предлагаем проголосовать за оптимальное, на ваш взгляд, решение, а возможные варианты развития событий рассмотрим на следующей странице.