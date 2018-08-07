Американские подростки, у которых слишком много карманных денег и свободного времени, провели садистский эксперимент над двигателем старенького купе Ford Probe. Они заменили в нем моторное масло на популярную смазку WD-40 и поехали кататься.
Турист из Британии арендовал в Дубае спорткар Lamborghini Huracan и получил за четыре часа вождения автомобиля 175 000 дирхамов штрафов. Для справки, на российские рубли это составило бы около 3 миллионов.
Многие водители убеждены, что трамвайные рельсы относятся к проезжей части, а то и вовсе являются «дополнительной полосой» для движения автомобилей — на тот случай, если другие полосы уже заняты. Однако это не так: трамвайные пути — это совершенно отдельный элемент дороги, и заступать на него колесами не всегда дозволено.
Трэкол-39294 не только прет, как танк, по бездорожью, но и способен преодолевать водные преграды — даже не имея водометного движителя, который ставят за доплату. А можно просто поставить транец и вешать обычный лодочный мотор. Уникальная машина!
В мире не так много машин, которые с минимальными изменениями выпускаются с середины прошлого века. Одна из них — ульяновская «буханка», которой в этом году стукнуло 60 лет. В честь знаменательной даты выпущена эксклюзивная юбилейная версия. Авторы «За рулем» стали первыми, кто ее протестировал.
Берегись велосипедиста! — школа опытных водителей
В такой дорожной ситуации может оказаться каждый. Как вы поступите, опираясь на свой водительский опыт, и как следует поступить, чтобы не навредить ни себе, ни другим, — вот вопрос!
Узкое загородное шоссе шириной 7 метров имеет по одному ряду для движения в каждом направлении. Транспорта мало, вы едете практически по пустой дороге. Обочины грязные, разбитые. Ваша скорость — 80 км/ч. Впереди в двухстах метрах замечаете велосипедиста, который, нарушая правила движения, едет в попутном с вами направлении, прижимаясь не к обочине, а почему-то к осевой линии. Тем временем на встречной полосе появляется грузовик. В чем опасность ситуации и как вы поступите?
Предлагаем проголосовать за оптимальное, на ваш взгляд, решение, а возможные варианты развития событий рассмотрим на следующей странице.
Читать комментарии (12)