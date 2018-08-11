10 признаков, почему хэтчбек лучше седана

Седаны у нас в стране до сих пор в почете — в отличие от хэтчбеков. Хотя во многих странах все наоборот. Значит, хэтчбек имеет свои плюсы, которые оказываются весомыми. Возможно, вы их просто не разглядели? Вот десять преимуществ хэтчбека перед седаном.

Подробности — в нашей фотогалерее.

10 признаков, почему хэтчбек лучше седана
10 признаков, почему хэтчбек лучше седана
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