10 признаков, почему хэтчбек лучше седана

Седаны у нас в стране до сих пор в почете — в отличие от хэтчбеков. Хотя во многих странах все наоборот. Значит, хэтчбек имеет свои плюсы, которые оказываются весомыми. Возможно, вы их просто не разглядели? Вот десять преимуществ хэтчбека перед седаном.