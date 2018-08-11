На форуме «За рулем» обсуждаются самые разные темы, волнующие автомобилистов. Один из вопросов касается выбора и подключения счетчика моточасов — прибора, весьма полезного в тех случаях, когда пробеги невелики, а двигатель работает много. Счетчик подскажет, что настало время заменить моторное масло.
Седаны у нас в стране до сих пор в почете — в отличие от хэтчбеков. Хотя во многих странах все наоборот. Значит, хэтчбек имеет свои плюсы, которые оказываются весомыми. Возможно, вы их просто не разглядели? Вот десять преимуществ хэтчбека перед седаном.
Среднестатистический автомобилист нередко воспринимает доработку стандартного автомобиля негативно. Для него весь этот тюнинг означает заниженный клиренс, дополнительные лошадиные силы, ревущий глушитель. Но есть поделки иного плана — адаптация под какое-либо хобби. Например, под запросы рыболова или путешественника, которые претерпел стандартный хэтчбек Datsun mi-DO.
Просторы Кольского полуострова — отличный природный полигон для проверки на бездорожье полноприводных Тигуанов. За длинный полярный день «За рулем» успел и протестировать три модификации кроссовера, и с атомным ледоколом «Ленин» познакомиться, и промчать по аэродрому, на котором учился летать Юрий Гагарин.
Внедорожник Jeep Wrangler в новом поколении стал на удивление цивилизованным. А в многообразии его модификаций можно и запутаться. Автор «За рулем» протестировал две из них — Sahara и Rubicon.
10 признаков, почему хэтчбек лучше седана
Седаны у нас в стране до сих пор в почете — в отличие от хэтчбеков. Хотя во многих странах все наоборот. Значит, хэтчбек имеет свои плюсы, которые оказываются весомыми. Возможно, вы их просто не разглядели? Вот десять преимуществ хэтчбека перед седаном.
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